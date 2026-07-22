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പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ ഗോഡ്‌സില്ല വേഴ്‌സസ് കോങ്ങി'ലെ ജിയ; യുവനടി കയ്‌ലി ഹോട്ടിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു

2021-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഗോഡ്‌സില്ല വേഴ്‌സസ് കോങ്',എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'ജിയ' എന്ന അനാഥ പെൺകുട്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് കയ്‌ലി ശ്രദ്ധ നേടിയത്.

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KAYLEE HOTTLE (PHOTO: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 22, 2026 at 3:45 PM IST

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ഗോഡ്‌സില്ല വേഴ്‌സസ് കോങ്, ഗോഡ്‌സില്ല x കോങ്: ദി ന്യൂ എംപയർ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ ജിയ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ യുവ നടി കെയ്‌ലി ഹോട്ടിൽ (18) വാഹനാപകടത്തില്‍ മരിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്‌ച പുലര്‍ച്ചെ മേരിലാന്‍ഡിലെ ഫ്രെഡറിക്കില്‍ വെച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

കെയ്‌ലി ഒരു ഹോണ്ട അക്കോര്‍ഡില്‍ യാത്രക്കാരിയുമായി സഞ്ചരിക്കുമ്പോള്‍ വാഹനം റോഡില്‍ നിന്ന് തെന്നിമാറി ഒരു കല്‍വെര്‍ട്ടില്‍ ഇടിച്ചതായാണ് വിവരം. അമിത വേഗതയാണ് അപകടത്തിന് കാരണം എന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കരുതുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധികൃതര്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കയ്‌ലിയുടെ പിതാവ് ജോഷ്വ ഹോട്ടിൽ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ കയ്‌ലി പഠിച്ചിരുന്ന ടെക്‌സസ് സ്‌കൂൾ ഫോർ ദി ഡെഫും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വിയോഗവാർത്ത പങ്കുവെക്കുകയും അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

മകളുടെ മൃതദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ടെക്സാസിൽ നിന്ന് മേരിലാൻഡിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നീട് വിദേശ മാധ്യമങ്ങളോട് അവരുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

മേരിലൻഡിലെ ഐജാംസ് വില്ലിലായിരുന്നു അപകടം. നടി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ റോഡിൽനിന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ട് കലുങ്കിലിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. അമിതവേഗതയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

2021-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഗോഡ്‌സില്ല വേഴ്‌സസ് കോങ്', 2024-ലെ 'ഗോഡ്‌സില്ല x കോങ്: ദ ന്യൂ എംപയർ' എന്നീ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളിലെ 'ജിയ' എന്ന അനാഥ പെൺകുട്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് കയ്‌ലി ശ്രദ്ധ നേടിയത്.

കിങ് കോങ്ങുമായി ആംഗ്യഭാഷയിലൂടെ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന കഥാപാത്രം വലിയ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി. മികച്ച യുവതാരത്തിനുള്ള സാറ്റേൺ അവാർഡിന് നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

കെയ്‌ലിയുടെ അമ്മയും നാല് സഹോദരങ്ങളും ഈ നഷ്ടത്തിൽ തകർന്നുപോയെന്ന് വികാരഭരിതമായ ഒരു സന്ദേശത്തിൽ ജോഷ്വ ഹോട്ടിൽ പറഞ്ഞു.

കെയ്‌ലിയുടെ ടെക്‌സസ് സ്‌കൂള്‍ ഫോര്‍ദി ഡെഫും വിയോഗത്തില്‍ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ വാര്‍ത്ത ഹൃദയഭേദകമാണെന്നാണ് സ്കൂള്‍ അധികൃതര്‍ കുറിച്ചത്.

ആരായിരുന്നു കെയ്‌ലി ഹോട്ടിൽ?

ജോര്‍ജിയിലെ അറ്റ്ലാന്‍റയില്‍ ആണ് കെയ്‌ലിയുടെ ജനനം. ബധിര കുടുംബത്തില്‍ നിന്നാണ് കെയ്ലി വരുന്നത്. അമേരിക്കൻ ആംഗ്യഭാഷയിൽ അവർക്ക് പ്രാവീണ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ബധിര സമൂഹത്തിനായുള്ള സേവനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളിലാണ് കെയ്‌ലി തന്‍റെ കരിയർ ആരംഭിച്ചത്.

2021-ൽ ഗോഡ്‌സില്ല വേഴ്സസ് കോങ്ങിൽ ജിയ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചതോടെയാണ് കെയ്‌ലിയുടെ ജീവിതത്തില്‍ വഴിത്തിരിവായത്. അനാഥയും ബധിരയുമായ ആ കഥാപാത്രം കോങ്ങുമായി വൈകാരിക ബന്ധം പങ്കിടുകയും ആംഗ്യഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് അതുമായി ആശയ വിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്‌തു. ഈ വേഷമാണ് കെയ്‌ലിയെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തില്‍ ഇടം നേടികൊടുത്തത്.

2024-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഗോഡ്‌സില്ല x കോങ്: ദി ന്യൂ എംപയർ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വീണ്ടും പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തി. ആ ചിത്രത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിനുള്ള സാറ്റേൺ അവാർഡിനും അവർ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

ഗോഡ്‌സില്ല സിനിമകൾക്ക് പുറമേ, മാഗ്നം പൈയുടെ ഒരു എപ്പിസോഡിലും കെയ്‌ലി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. വരാനിരിക്കുന്ന വാട്ട് ഡസ് നോട്ട് കിൽ അസ് എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു.

വിയോഗ വാര്‍ത്തയറിഞ്ഞ് സഹതാരങ്ങളും ബധിരസമൂഹവുമൊക്കെ ആദരാഞ്ജലികൾ അര്‍പ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് കേട്ടപ്പോള്‍ ഞാന്‍ വളരെ തകര്‍ന്നുപോയി, വളരെയധികം മിസ് ചെയ്യും എന്നാണ് കെയ്ലിയോടൊപ്പം അഭിനയിച്ച മില്ലി ബോബി ബ്രൗണ്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചത്.

വരാനിരിക്കുന്ന വാട്ട് ഡസ് നോട്ട് കിൽ അസ് എന്ന സിനിമയിൽ കെയ്‌ലിയോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച നടി അലക്വാ കോക്സ്, തന്‍റെ ഹൃദയം തകർന്നുവെന്നും ഹോട്ടിൽ കുടുംബത്തിന് അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞു.

ഓസ്‌കാർ ജേതാവായ നടി മാർലി മാറ്റ്‌ലിൻ കെയ്‌ലിയെ അനുസ്മരിച്ചു, സൗന്ദര്യവും ദയയും ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു പ്രതിഭാധനയായ യുവനടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒരിക്കലും നിസ്സാരമായി സമയം ചെലവഴിക്കരുതെന്ന് ദുരന്തം ഓർമ്മിപ്പിച്ചതായി സഹ ഓസ്‌കാർ ജേതാവ് ട്രോയ് കോട്‌സറും പറഞ്ഞു.

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KAYLEE HOTTLE
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