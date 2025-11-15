ETV Bharat / entertainment

രാജമൗലി മഹേഷ് ബാബു ചിത്രം തീരുമാനിച്ചത് 15 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ്; ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കിടെ പിതാവിനെ ഓര്‍ത്ത് താരം

ഗ്ലോബ് ട്രോട്ടർ ഗ്രാന്‍റ് ഇവന്‍റിന് ഒരുങ്ങുമ്പോള്‍ തന്‍റെ പിതാവിനെ ഓര്‍ത്ത് മഹേഷ് ബാബു. എസ്‌ എസ് രാജമൗലിയുടെ SSMB29യുടെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകരും. പൃഥ്വിരാജും സിനിമയില്‍ സുപ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

GLOBE TROTTER MAHESH BABU MAHESH BABU FATHER TRIBUTE ഗ്ലോബ് ട്രോട്ടർ
Globe Trotter (Fan Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 15, 2025 at 4:38 PM IST

2 Min Read
എസ്‌ എസ് രാജമൗലിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം 'ഗ്ലോബ് ട്രോട്ടര്‍' (SSMB 29) വന്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു. മഹേഷ് ബാബു, പ്രിയങ്ക ചോപ്ര, പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ എന്നിവർ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളില്‍ എത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ഗ്രാന്‍റ് ഇവന്‍റ് ഇന്ന് (നവംബർ 15) വൈകിട്ട് ഹൈദരാബാദിലെ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ നടക്കും.

ഗ്ലോബ് ട്രോട്ടര്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുന്‍പ് വികാരഭരിതനായി മഹേഷ് ബാബുവും രംഗത്തെത്തി. മഹേഷ് ബാബുവിന്‍റെ പിതാവിന്‍റെ മൂന്നാം ചരമവാര്‍ഷിക ദിനത്തില്‍ ഹൃദയംഗമമായ കുറിപ്പ് പങ്കുവയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു താരം. "ഇന്ന് താങ്കളെ കുറിച്ച് അല്‍പ്പം കൂടുതല്‍ ഓര്‍ത്തുപോയി. താങ്കള്‍ അഭിമാനിക്കുമെന്ന് അറിയാം" -ഇപ്രകാരം കുറിച്ച് കൊണ്ട് അച്ഛനൊപ്പമുള്ള ഒരു പഴയ ചിത്രം പങ്കുവയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു താരം. പോസ്‌റ്റ് പങ്കുവച്ചതോടെ മഹേഷ് ബാബു ആരാധകരും ആവേശത്തിലായി.

തെലുങ്ക് സിനിമയുടെ നെടുംതൂണായിരുന്നു സൂപ്പർ സ്‌റ്റാർ കൃഷ്‌ണ. ഓര്‍മ്മയായിട്ട് മൂന്ന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടിട്ടും അദ്ദേഹം ഇന്നും കോടിക്കണക്കിന് ആരാധകരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുന്നു. നിരവധി പേരാണ് താരത്തിന്‍റെ ഈ ചരമവാര്‍ഷിക ദിനത്തില്‍ ആദരാഞ്ജലികളും പഴയകാല ഓർമ്മകളുമായി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ എത്തിയത്. "തെലുങ്ക് സിനിമയുടെ അഭിമാനവും നെടുംതൂണും. ഇതിഹാസ സൂപ്പർ താരം കൃഷ്‌ണ ഗാരുവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മൂന്നാം വാർഷികത്തിൽ അനുസ്‌മരിക്കുന്നു" -ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു ആരാധകന്‍റെ കമന്‍റ്.

മഹേഷ് ബാബു -രാജമൗലി കൂട്ടിക്കെട്ടിലൊരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തിനായി ഏറെ നാളായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ആരാധകര്‍. സൂപ്പർ താരം കൃഷ്‌ണയുടെ ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കിടെ ഗ്ലോബ്‌ ട്രോട്ടർ വിശേഷങ്ങളും ആരാധകര്‍ പങ്കുവച്ചു. "പാസ്‌പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാണ്... പറക്കാൻ സമയമായി. ഗ്ലോബ്‌ ട്രോട്ടർ ദിനം ഒടുവിൽ ഇതാ എത്തിച്ചേര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രാൻഡ് റിലീസിന് ഇനി മണിക്കൂറുകൾ ബാക്കി!" -ഒരു ആരാധകന്‍ കുറിച്ചു.

പരിപാടിയിലെ സീറ്റിംഗിനെ കുറിച്ചുള്ള രസകരമായൊരു അപ്‌ഡേറ്റും നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ പങ്കുവച്ചു. എല്ലാവര്‍ക്കും വ്യക്‌തമായി കാണാനാകുന്ന വിധത്തിൽ വേദി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ വെളിപ്പെടുത്തി. "വേദിയേയും സ്ക്രീനിനേയും മറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. ഏതു സീറ്റിലും സ്‌റ്റാൻഡിംഗ് ഏരിയയിലും എവിടെയിരുന്നാലും നല്ല ദൃശ്യാനുഭവം ഉറപ്പാണ്. സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ കാണുന്നത് പോലെ മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം ആയിരിക്കും," അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അതേസമയം, സിനിമയുടെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളും പുറത്ത് വരികയാണ്. രാജമൗലി-മഹേഷ് ബാബു പ്രോജക്‌ട് ഏകദേശം 15 വർഷം മുൻപ് തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതായാണ് വിവരം. ശ്രീ ദുർഗ ആർട്‌സിലെ നിർമ്മാതാവ് കെഎൽ നാരായണ ആണ് ഈ കോമ്പിനേഷൻ അന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്.

"രാജമൗലി–മഹേഷ് ബാബു ചിത്രം 15 വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു തലത്തിലാണ് ആവേശം, എന്നിട്ടും അവർ വാക്ക് പാലിച്ചു. രാജമൗലിക്ക് ഹോളിവുഡ് ഓഫറുകൾ പോലും ലഭിച്ചു, പക്ഷേ അദ്ദേഹം എനിക്കായി ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കുകയാണ്," മുന്‍പൊരിക്കല്‍ നാരയണ പറഞ്ഞിരുന്നു.

കൊവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടര്‍ന്നുള്ള കാലതാമസം, ബാഹുബലി, ആര്‍ആര്‍ആര്‍ തുടങ്ങി മറ്റ് സിനിമകള്‍ കാരണവും രാജമൗലി തിരക്കിലായിരുന്നു. അന്ന് കഥയും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ആര്‍ആര്‍ആറിന് ശേഷമാണ് വിജയേന്ദ്ര പ്രസാദ് കഥ വികസിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെന്നും നാരായണ പറഞ്ഞു.

SSMB 29ന്‍റെ ടൈറ്റിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ച നടന്നിരുന്നു. ഗരുഡ, രുദ്ര, വാരണാസി, സഞ്ചാരി തുടങ്ങി നിരവധി പേരുകളാണ് ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. അതേസമയം ഗ്ലോബ് ട്രോട്ടര്‍ എന്ന ഹാഷ്‌ടാഗിലാണ് ടീം ചിത്രം പ്രമോട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നത്. ഇത് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സാഹസികതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായാണ് ആരാധകര്‍ പറയുന്നത്. ഇന്ന് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് റിലീസിൽ ആരാധകരുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും കിംവദന്തികളും അവസാനിക്കും. പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഈ പരിപാടി സിനിമയുടെ ലോകത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

