നൃത്തത്തിന് സമർപ്പിച്ച അഞ്ചര പതിറ്റാണ്ട്; കേന്ദ്ര പുരസ്കാര തിളക്കത്തിൽ 'റിഗാറ്റ' ഗിരിജ ചന്ദ്രൻ
കലയും ജീവിതവും സമന്വയിക്കുമ്പോൾ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ഗിരിജ ചന്ദ്രൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 22, 2026 at 12:48 PM IST|
Updated : June 22, 2026 at 1:47 PM IST
അക്കി വിനായക്
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചര പതിറ്റാണ്ടുകാലമായി ആയിരക്കണക്കിന് കലാപ്രേമികൾക്ക് ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തത്തിൻ്റെ അമൃത് പകർന്നുനൽകിയ പ്രശസ്ത നൃത്താധ്യാപിക ഗിരിജ ചന്ദ്രന്. സ്വന്തം ജീവിതവും കരിയറും കലാ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി
ഉഴിഞ്ഞുവെച്ച അപൂർവ വ്യക്തിത്വം. മോഹിനിയാട്ടം എന്ന കലാരൂപത്തിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് ഇത്തവണ കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മലയാളി നൃത്തധ്യാപിക. കലയും ജീവിതവും സമന്വയിക്കുമ്പോൾ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ഗിരിജ ചന്ദ്രൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്.
നൃത്തവഴിയിലെ ആദ്യ ചുവടുകൾ
ആലുവയിൽ ജനിച്ച്, പിന്നീട് മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് താമസം മാറിയതാണ് ഗിരിജ ചന്ദ്രൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത്. നാലാം വയസ്സിൽ നൃത്തപഠനം ആരംഭിച്ച അവർക്ക്, കലയോട് ആഭിമുഖ്യമുണ്ടായിരുന്ന പിതാവ് വലിയ പിന്തുണയാണ് നൽകിയത്.
കലാക്ഷേത്ര ഭാസ്കർ എന്ന മഹദ് വ്യക്തിത്വത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു ആദ്യകാല നൃത്തപഠനം. ഗുരു ഗോപിനാഥ് ശൈലിയിലാണ് ഭാസ്കർ മാഷ് നൃത്തം അഭ്യസിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് ഭരതനാട്യത്തിൽ താല്പര്യം തോന്നിയതോടെ കൊട്ടാരം കൂടിയായ ഇന്ദിരാഭായിയുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു. ഭരതനാട്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പഠനം നടത്തുന്നതിനായി 1980-കളിൽ ചെന്നൈയിലെത്തിയ അവർ, പ്രശസ്ത ഗുരു അടയാർ ലക്ഷ്മണൻ്റെ കീഴിൽ 1986 വരെ നൃത്തപഠനം തുടർന്നു.
'റിഗാറ്റ'യുടെ ജനനവും അധ്യാപനവും
ഒരു പെർഫോമർ എന്നതിനേക്കാൾ മനസ്സുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു അധ്യാപികയാകാനാണ് ഗിരിജ ചന്ദ്രൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ, അതായത് പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ തന്നെ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ നൃത്തം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അധ്യാപന രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിരുന്നു. അവർ നൃത്തം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്താണ് കേരളത്തിലെ നൃത്താസ്വാദകർക്ക് സുപരിചിതമായ 'റിഗാറ്റ നാട്യ സംഗീത വിദ്യാലയം' ആരംഭിക്കുന്നത്. റിഗാറ്റ ... കേരളത്തിലെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്ത കലാകാരന്മാർക്കും കലാകാരികൾക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു പേര്. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കലാ യാത്ര നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ഗിരിജാ ചന്ദ്രൻ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ 55 വർഷങ്ങളായി നല്ല കലാകാരന്മാരെയും കലാകാരികളെയും വാർത്തെടുക്കാനുള്ള ആത്മാർഥതയുള്ള കഠിന പരിശ്രമത്തിൽ ആയിരുന്നു. നിലവിൽ 800ലധികം വിദ്യാർഥികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കലയെ ഹൃദയത്തിലേറ്റി കളങ്കമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ ശ്രമിച്ച നീതിയും ആത്മാർത്ഥതയും ആണ് പുരസ്കാരങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒപ്പം ദൈവാനുഗ്രഹവും.
മോഹിനിയാട്ടത്തോടുള്ള പ്രണയവും ഗുരുക്കന്മാരും
ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഭരതനാട്യത്തോടായിരുന്നു ഗിരിജ ചന്ദ്രന് കൂടുതൽ താല്പര്യം. എന്നാൽ തൻ്റെ വിദ്യാലയത്തിൽ എത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയം മോഹിനിയാട്ടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അവർ കുട്ടികളെ നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല. കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപികമാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലാസുകൾ എടുത്തു തുടങ്ങി. ഈ പ്രക്രിയയാണ് അവരിൽ മോഹിനിയാട്ടത്തോടുള്ള വലിയൊരു അഭിനിവേശം ഉണർത്തിയത്.
കലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടി അമ്മ ടീച്ചറുടെ വർക്ക് ഷോപ്പുകൾ എവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നുവോ അവിടെയൊക്കെ തേടിച്ചെന്ന് ഗിരിജ ചന്ദ്രൻ മോഹിനിയാട്ടം പഠിച്ചെടുത്തു.
മോഹിനിയാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനായി കലാമണ്ഡലം ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയെ റിഗാറ്റയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും, 15 വർഷത്തോളം ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രായത്തിൽ ഇളപ്പമാണെങ്കിലും കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ സിലബസ് മുഴുവൻ തനിക്ക് പകർന്നുനൽകിയ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയെ സ്വന്തം ഗുരുവായാണ് ഗിരിജ ചന്ദ്രൻ കാണുന്നത്.
ഇതിനുപുറമേ, നെല്ലിയൂർ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ പക്കൽ നിന്നും അവർ കഥകളിയും അഭ്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം വരെ ശിഷ്യയായി തുടർന്ന ഗിരിജ ചന്ദ്രൻ, തനിക്ക് ഏറ്റവും കടപ്പാടുള്ള ഗുരുതുല്യനായ വ്യക്തിയായി അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നു.
യുവജനോത്സവങ്ങളിലെ 'റിഗാറ്റ' തിളക്കവും പ്രൊഡക്ഷനുകളും
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ-കോളജ് യുവജനോത്സവങ്ങളിൽ മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ അസംഖ്യം പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഗിരിജ ചന്ദ്രന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മത്സരവേദികൾക്ക് പുറമെ, മോഹിനിയാട്ടത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി ധാരാളം നൃത്ത പ്രൊഡക്ഷനുകളും അവർ ഒരുക്കുകയുണ്ടായി. ഹനുമാൻ്റെ കഥകളെ ആസ്പദമാക്കി ചെയ്ത പ്രൊഡക്ഷൻ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
അടുത്തിടെ, കേരളത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ 'പറയി പെറ്റ പന്തിരുകുലം' എന്ന നാടോടിക്കഥയെ ആസ്പദമാക്കി ഒന്നരമണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു മോഹിനിയാട്ട നൃത്തനാടകം അവർ സംവിധാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പ്രശസ്തമായ സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലിലാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ വേദിയിലെത്തിയത്.
മകൾക്കൊപ്പം സ്വന്തം ശൈലിയിലേക്ക്
മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ തൻ്റേതായ ഒരു ശൈലി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഗിരിജ ചന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ. മകൾ മാധവി ചന്ദ്രനുമായി ചേർന്ന് അടവുകളും ചുരുപ്പും മുദ്രകളുമെല്ലാം തങ്ങളുടേതായ ശൈലിയിൽ പുനഃക്രമീകരിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലാണ് ഈ അമ്മയും മകളും.
എന്തുകൊണ്ട് മോഹിനിയാട്ടം വേദികളിൽ പെർഫോം ചെയ്തില്ല?
എനിക്കിപ്പോൾ പ്രായം 75 വയസ്സാണ്. 70 വർഷം മുമ്പുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥയും എൻ്റെ ഓർത്തഡോക്സ് കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും കാരണം പിന്നീട് വേദികളിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വിലക്കുകളുണ്ടായി. എല്ലാവർക്കും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് മേൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരും തയാറായില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു പെർഫോമർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കാൻ വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും വുമൺസ് കോളജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും വേദികളിൽ ഭരതനാട്യവും മോഹിനിയാട്ടവും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഞാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചത് എനിക്ക് ഒരു പെർഫോമർ ആകേണ്ട, അധ്യാപികയായാൽ മതിയെന്ന്. കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അധ്യാപക വൃത്തിയിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കണ്ടെത്തി. ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ പരിശീലിപ്പിച്ച കുട്ടികൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് കാണാനായി എനിക്കിഷ്ടം. ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ. സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നവരും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ എൻ്റെ വിദ്യാർഥികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് കലാകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരി ആകാം എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ വരുന്ന വിദ്യാർഥികളെ അംഗീകരിക്കാറില്ല എന്ന് ഗിരിജ ചന്ദ്രൻ പറയുന്നു. ഒരായുസ്സ് മുഴുവൻ പരിശീലിച്ചാൽ ആണ് ഒരു കലാരൂപത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം എങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യായുസ്സിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുക. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ സാധിക്കണമെന്നില്ല. എങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു കാര്യം പഠിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു നിശ്ചിത സമയം ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെയൊരു മനസ്സോടെ വരുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ സ്വാഗതം അരുളാറുള്ളത്.
സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലുള്ള ക്ലാസിക്കൽ നൃത്ത ശൈലിയോട് ഒരിക്കലും യോജിക്കാൻ ആകില്ല. മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിച്ചും, വ്യൂവർഷിപ്പിനു വേണ്ടി മാത്രം യൂട്യൂബിലൂടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ നടത്തുന്നവരോടും വിയോജിപ്പുണ്ട്. എൻ്റെ വിദ്യാർഥികളെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാറില്ല. കലയോട് ചെയ്യുന്ന നീതികേടാണ് അത്. ഏതു രീതിയിലും കല സ്വായത്തമാക്കുന്നതിൽ ഞാൻ എതിരല്ല. ഞാൻ മേൽപ്പറഞ്ഞത് ഒരു എതിർപ്പിൻ്റെ സ്വരവും അല്ല. ആധികാരികമായി ഒരു കലാരൂപം അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ അതിനെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മോഹിനിയാട്ടത്തിലും ഭരതനാട്യത്തിലും ഒക്കെ ചൂവട് ഉറയ്ക്കാൻ തന്നെ മാസങ്ങൾ വേണ്ടിവരും. പരിശീലിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന തെറ്റുകൾ നേരിട്ട് കണ്ട് തിരുത്താൻ ഒരു ഗുരു വിദ്യാർഥിയുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകണം. ഓൺലൈൻ പഠനത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കാലങ്ങൾ എടുക്കും. തെറ്റായ ഒരു ചുവട് ഒരുപക്ഷേ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ കുട്ടി പിന്തുടർന്നു എന്ന് വരാം.
മോഹിനിയാട്ടം എന്ന കലാരൂപം പാരമ്പര്യ ശൈലിയിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നതിൽ നിർബന്ധമില്ല. സാഹിത്യത്തിൽ ആണെങ്കിലും ആവിഷ്കാരത്തിൽ ആണെങ്കിലും കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താം. പക്ഷേ ആ കലാരൂപത്തിൻ്റെ രൂപത്തിനും അടിസ്ഥാന ഭാവത്തിനും ആത്മാവിനും കോട്ടം തട്ടാതെ വേണം ഏതുതരം മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവരാൻ.
ജാതിയുടെയും നിറത്തിൻ്റെയും പേരിലുള്ള അകറ്റിനിർത്തലുകള്
ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുമ്പോൾ രക്തത്തിൽ പ്രകൃതി തന്നെ എഴുതിച്ചേർക്കുന്ന ഒന്നാണ് കല. ജാതി, മതം, നിറം എന്നതിൻ്റെയൊക്കെ പേരിൽ ഒരാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കല ആർക്കാണ് പറിച്ചുമാറ്റാൻ സഹായിക്കുക. ആർക്കാണ് വിലക്കേർപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുക. ആർക്കാണ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക.
പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപേ ലഭിക്കണമായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഒരു കലാകാരി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഓരോ ദിവസം കഴിയുംതോറും നമ്മൾ മെച്ചപ്പെടുകയാണ്. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴാണ് ഒരു കലാകാരന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരിയുടെ മൂർദ്ധന്യ അവസ്ഥ എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികളെ ഞാൻ എന്റെ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ പരിശീലിപ്പിച്ചു. ഒരുമാസം പഠിച്ചവരും 10 മാസം പഠിച്ചവരും 10 വർഷം പഠിച്ചവരും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എൻ്റെ കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ നൽകിയ പിന്തുണ വളരെ വലുതാണ്. ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരവും സ്നേഹവും ആണ് ഏതൊരു പുരസ്കാരത്തിനേക്കാളും ഉയർന്ന കാര്യം.എന്ന് കരുതി പുരസ്കാരങ്ങളോട് വേർതിരിവില്ല. ലഭിച്ച ഏതൊരു പുരസ്കാരത്തോടും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉണ്ട്.
ചലച്ചിത്ര മേഖല
ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യം തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ധാരാളം ചലച്ചിത്രപ്രവർത്തകരുണ്ട്. സംവിധായകൻ ബാലു കിരിയത്ത് എൻ്റെ സഹോദരനാണ്. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് കുട്ടികൾ സിനിമയിലുണ്ട്. മേതിൽ ദേവിക, അമ്പിളി ദേവി, ഭൂത കണ്ണാടിയിൽ അഭിനയിച്ച ശ്രീലക്ഷ്മി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ. നൃത്തം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് സിനിമയിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. നൃത്തം പഠിക്കാതെയും സിനിമയിൽ വരാം. മേതിൽ ദേവികയെ കുറിച്ച് ഒരു ഓർമയും ഗിരിജാചന്ദ്രൻ പങ്കുവച്ചു. അഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് മേതിൽ ദേവികയുടെ അമ്മ നൃത്തം പഠിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇത്രയും ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ആ അമ്മ കുട്ടിയെ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം എൻ്റെ അടുത്താക്കി പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ശരി പഠിപ്പിക്കാം എന്ന് കരുതി. അഞ്ചു വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് എത്ര ചുവട് ഉറയ്ക്കാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ഒന്നു രണ്ടു മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി നൃത്തലോകത്ത് ഈ കുട്ടിക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന്.ഒരു വിദ്യാർഥിയുടെ ആത്മാർഥതയും ചുവടും കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കലാലോകത്ത് ഈ കുട്ടി ശോഭിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. എൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും ദൈവം സഹായിച്ച് ഇതുവരെ തെറ്റിയിട്ടില്ല.
ഒന്നിലധികം നൃത്തങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഭാവം മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൂടിക്കലരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ?
അങ്ങനെ സംഭാവക്കാതിരിക്കാൻ എന്തു പഠിച്ചാലും അടിസ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കി ആഴത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭരതനാട്യം ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാവവും മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാവവും തമ്മിൽ ഇടകലരാതിരിക്കാനുള്ള ബോധം വിദ്യാർഥികൾക്ക് വേണം. ഒരു കലാരൂപത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത്തരം ഇടകലർച്ച സംഭവിക്കില്ല. കേരളത്തിലാണ് പൊതുവെ കുട്ടികൾ ഭരതനാട്യവും മോഹിനിയാട്ടവും കുച്ചുപ്പുടിയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്നത്. അത് സംസ്ഥാന കലോത്സവങ്ങളുടെ പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ്. ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയി പ്രൊഫഷണൽ ആയി പഠിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കലാരൂപം മാത്രമായിരിക്കും ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുക. അതാണ് ശരിയായ രീതി.
അങ്ങനെയൊരു കാര്യത്തെ എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി പറയാൻ ശ്രമിക്കും. വളരെ മോശമായി നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വളരെ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയാറില്ല. തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ആണ് തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.
റിഗാറ്റയിലെ അധ്യാപകർ
ഇവിടെ പരിശീലിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അധ്യാപകരായി എത്താറുള്ളത്. വർഷങ്ങളോളം നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചിലർ നിൽക്കും. ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റു വഴികൾ തേടി അവർ പോകുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഒരാളെ വീണ്ടും പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല.എല്ലാവർഷവും നാലും അഞ്ചും ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന നൃത്ത ഫെസ്റ്റിവലുകൾ ഞാൻ നടത്താറുണ്ട്. 700ലധികം വിദ്യാർഥികൾ ഫെസ്റ്റിവലിൽ വേദിയിൽ എത്തും. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഉള്ള മറ്റുള്ള കലാകാരന്മാരെയും കലാകാരികളെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും ക്ഷണിച്ചു വരുത്താനും മറക്കാറില്ല. ഈ ഫെസ്റ്റിവലുകൾ ഒക്കെ വളരെ മനോഹരമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും നടത്തുന്നതും എൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ള സഹപ്രവർത്തകരാണ്. സഹപ്രവർത്തകർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുൻപ് എൻ്റെ വിദ്യാർഥികളായിരുന്നവർ.
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