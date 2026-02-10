'മറന്നിട്ടുമെന്തിനോ'…! മനസിലൊളിപ്പിച്ച പ്രണയം, മായാത്ത വരികള്; ഈ പ്രണയദിനത്തില് പിന്നെയും പിന്നെയും ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിയുടെ പാട്ടുകള്
വാലന്റൈന്സ് വീക്ക് സ്പെഷല് 2026: ഇന്നും മലയാളികളുടെ ഓർമ്മകളിൽ മഴപെയ്യുന്ന പോലെ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിയുടെ പാട്ടുകള് ഒരു പുഴപോലെ ഒഴുകുകയാണ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 10, 2026 at 1:48 PM IST
പിന്നെയും പിന്നെയും മലയാളികളുടെ മനസുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയതാണ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിയുടെ പാട്ടുകള്... പ്രണയം ഉള്ളില് സൂക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടാവാം ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രണയ വരികള് അദ്ദേഹത്തിന് കുറിക്കാന് കഴിഞ്ഞത്. ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എന്ന അനശ്വര ഗാനരചയിതാവിനെ ഓര്ക്കാത്ത മലയാളികളില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകളില്ല. അത്രമേല് പ്രിയമാണ് ഓരോ ഗാനങ്ങളും. ഈ വാലന്റൈന്സ് വീക്കില് അദ്ദേഹം മലയാളത്തിന് സമ്മാനിച്ച പ്രണയ ഗാനങ്ങള് ഒരിക്കല് കൂടി കേള്ക്കാം…
ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഗാനവസന്തം തന്നെയാണ് മലയാളികള്ക്ക് ആ ഗാനരചയിതാവ് സമ്മാനിച്ചത്. ഇന്നും മലയാളി മനസിനെ ആര്ദ്രമാക്കുന്ന ആ പൊന്വേണുവിന്റെ മൃദുമന്ത്രണം പാടി തീര്ക്കും മുന്പേ നിലച്ചു പോയത് സംഗീത പ്രേമികളെ സംബന്ധിച്ച് തീരാ നഷ്ടമാണ്. ഇനിയുമെത്രെയോ ജന്മങ്ങളില് മലയാളിയെ തേടിയെത്തേണ്ടതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരികള്.
ആരാരും കാണാതെ ആരോമല് തൈമുല്ല പിന്നെയും പൂവിടുമോ എന്ന് പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് പറയാത്തവരുണ്ടോ… അത്രമേല് പ്രണയം മനസില് സൂക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ മനോഹരമായ വരികള് അദ്ദേഹത്തില് നിന്ന് പിറവി കൊണ്ടത്. ഏതപൂര്വ തപസിനാല് ഞാന് സ്വന്തമാക്കി നിന് രാഗലോല പരാഗസുന്ദര ചന്ദ്രമുഖബിംബം, ഇത്തരം വരികളൊക്കെ കേള്ക്കാന് കൊതിക്കാത്ത പ്രണയിനികളുണ്ടോ…
എന്നും പ്രണയിനികളുടെ മനസിലൂടെ ഒഴുകി നടന്ന ഒരു ഗാനമായിരിക്കും എത്രയോ ജന്മമായ് നിന്നെ ഞാന് തേടുന്നു … എന്ന സമ്മര് ഇന് ബത്ലഹേം എന്ന ചിത്രത്തിലേത്. വിദ്യാസാഗറിന്റെ ഈണത്തില് സുജാതയുടെയും ശ്രീനിവാസിന്റെയും ശബ്ദം കൂടി ചേര്ന്നപ്പോള് പ്രണയിനികള് ആ ഗാനം ഏറ്റുപാടി. പ്രണയലേഖനങ്ങളിലും ഓട്ടോഗ്രാഫുകളിലും ആ ഗാനത്തിന്റെ വരികള് എഴുതിച്ചേര്ക്കപ്പെട്ടു.
മലയാളികളുടെ ചുണ്ടില് എപ്പോഴുമുണ്ടാകുന്ന പാട്ടാണ് കൃഷ്ണഗുഡിയില് ഒരു പ്രണയകാലത്ത് എന്ന ചിത്രത്തിലേത്. പിന്നെയും പിന്നെയും എന്ന ഗാനം മൂളാത്ത മലയാളികളുണ്ടോ, ആ മൃദുമന്ത്രണം കേള്ക്കാത്ത പ്രണയിനികളുണ്ടോ… കെ എസ് ചിത്രയുടെ ശബ്ദത്തില് വിദ്യാസാഗറിന്റെ ഈണത്തില് പിറന്ന ഗാനം ഇന്നും കുളിരുള്ള ഓര്മകളായി ഓരോ പ്രണയിനിയുടെയും ഉള്ളിലുണ്ടാകും.
1993 ല് മായാമയൂരം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ കൈകുടന്ന നിറയെ എന്ന പ്രണയ ഗാനം മലയാളികളുടെ കാതുകളിലല്ല എത്തിയത്. ഹൃദയത്തിന്റ അടിത്തട്ടിലേക്കാണ്. എത്ര പാട്ടുകള് വന്നു പോയെങ്കിലും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിയുടെ ഈ ഗാനം ഇന്നും പ്രണയിനികളുടെ ചുണ്ടിലുണ്ട്.
മറന്നിട്ടുമെന്തിനോ മനസില് തുളുമ്പുന്ന മൗനാനുരാഗത്തിന് ലോലഭാവം… കേട്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും കൊതിതീരാത്ത ഗാനമാണ് ഇത്. തലമുറകള് മാറി വന്നിട്ടും രണ്ടാംഭാവം എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഈ ഗാനം ഇന്നും കേള്ക്കുന്നവരുണ്ട്.
1990 ല് യു വി രവീന്ദ്രനാഥ് സംവിധാനം ചെയ്ത എന്ക്വയറി എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള് എഴുതിയാണ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ചലച്ചിത്ര രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. പിന്നീട് 1992 ല് ജയരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത മമ്മൂട്ടി ചിത്രം ജോണി വാക്കര് എന്ന ചിത്രത്തിലെ ശാന്തമീ രാത്രിയില് എഴുതിയതോടെ സംഗീത പ്രേമികളുടെ മനം കവര്ന്നു.
1994 ല് മിന്നാരത്തിലൂടെ നിലാവേ മായുമോ എന്ന ഗാനമുള്പ്പെടെ വീണ്ടും സംഗീത പ്രേമികളുടെ മനസിനെ തൊട്ടു. ഇതിന് പുറകെ തേന്മാവിന് കൊമ്പത്ത് എന്ന ചിത്രത്തിലെ കള്ളിപൂങ്കുയിലും, എന്തേ മനസിലൊരു നാണവും, ചന്ദ്രലേഖയിലെ താമരപൂവും, അമ്മൂമ്മക്കിളിയുമൊക്കെ മലയാളികളുടെ ചുണ്ടിലെ സ്ഥിരം ഗാനങ്ങളായി.
1959-ൽ കോഴിക്കോട്ടു അടുത്തുള്ള പുത്തഞ്ചേരി ഗ്രാമത്തിൽ പുലിക്കൂൽ കൃഷ്ണപ്പണിക്കരുടെയും മീനാക്ഷിയമ്മയുടെയും മകനായാണ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജനിച്ചത്.
മലയാള സിനിമാഗാനങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷ പഠിപ്പിച്ച കവിയാണ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി. പ്രണയത്തിന്റെ മൗനവും വിരഹത്തിന്റെ നൊമ്പരവും, ഗ്രാമഭംഗിയും സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതവും ഒരുപോലെ വരികളിൽ പകർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു.
49 ാം വയസിലാണ് ഗീരിഷ് പുത്തഞ്ചേരി മണ്മറഞ്ഞത്. ഇന്നേയ്ക്ക് 16 വര്ഷം. ഇനിയുമേറെ പറയാന് ബാക്കി വച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം യാത്രയായത്. കാലം മുന്നോട്ടുപോയിട്ടും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാനങ്ങൾ ഇന്നും മലയാളികളുടെ ഓർമ്മകളിൽ മഴപെയ്യുന്ന പോലെ തിരികെയെത്തുന്നു. പാട്ടുകളിലൂടെ ജീവിതം പറഞ്ഞ ഒരു കവിയുടെ കഥയാണ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി — ഓരോ വരിയും ഒരു അനുഭവമായി മാറുന്ന അപൂർവ സംഗീതയാത്ര.
Also Read:ഹൃദയത്തില് തൊടുന്ന വരികള്; മണ്വിളക്കൂതിയിട്ടും ഇന്നും മലയാളികളുടെ ഉള്ളില് ജീവിക്കുന്ന ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി