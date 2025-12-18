നിമിഷനേരം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചിത്രം റെഡി; ഐഎഫ്എഫ്കെ ആസ്വാദകർക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധേയനായി ഗിരീഷ്
ചെറുപ്പകാലം മുതൽ കലയോട് വലിയ അഭിനിവേശമുണ്ടായിരുന്ന ഗിരീഷ്, ജീവിതയാത്രയിൽ പിന്നീട് മാധ്യമ മേഖലയിലേക്കാണ് തിരിഞ്ഞത്.
Published : December 18, 2025 at 4:22 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുപ്പതാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേള ആസ്വദിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്നവർ നല്ല സിനിമകളിൽ മാത്രമല്ല, ഗിരീഷിന്റെ മനോഹരമായ വരകളിലും ആകൃഷ്ടരാകുന്നുണ്ട്. മേളയുടെ മുഖ്യവേദിയായ ടാഗോർ തിയേറ്റർ പരിസരത്താണ് തന്റെ വേറിട്ട ചിത്രകലയുമായി ഗിരീഷ് ശ്രദ്ധേയനാകുന്നത്.
ചെറുപ്പകാലം മുതൽ കലയോട് വലിയ അഭിനിവേശമുണ്ടായിരുന്ന ഗിരീഷ്, ജീവിതയാത്രയിൽ പിന്നീട് മാധ്യമ മേഖലയിലേക്കാണ് തിരിഞ്ഞത്. ഒരു മീഡിയ കമ്പനിയിൽ ടീം ലീഡറായി ജോലി നോക്കവെയാണ്, ഉള്ളിലെ കലാവാസന പുറത്തെടുക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് നിറങ്ങളും കടലാസുമായി അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു.
ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ വേദിയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സജീവമായി എത്തണമെന്ന ഗിരീഷിന്റെ ആഗ്രഹം സഫലമായത് ഈ വർഷമാണ്. ആ വരവിൽ തന്റെ ഉള്ളിലെ കലാകാരനെയും അദ്ദേഹം ഒപ്പം കൂട്ടി. സാധാരണ കാർട്ടൂൺ കാരിക്കേച്ചറുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നിറങ്ങളുടെ അതിപ്രസരം കൊണ്ടും വേറിട്ട ശൈലി കൊണ്ടും പുതിയൊരു ദൃശ്യാനുഭവം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. തന്റേതായ ഈ സവിശേഷ ശൈലിക്ക് പുതിയൊരു പേര് നൽകണമെന്നാണ് ഗിരീഷിന്റെ ആഗ്രഹം.
മേളയുടെ വേദിയിൽ എത്തുന്നവർ ഗിരീഷിന്റെ അരികിലെത്തി ഈ വരകൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ നൽകിയോ തങ്ങളുടെ കാരിക്കേച്ചറുകൾ ഗിരീഷിനെക്കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിക്കാം. വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള പെൻസിലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിമിഷനേരം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കാരിക്കേച്ചറുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ പണം നൽകി വാങ്ങാൻ പ്രേക്ഷകർ തയാറാകുന്നത് ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ സാമ്പത്തികമായും ആശ്വാസകരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
മറ്റൊരിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത വ്യത്യസ്തതയുള്ള കാർട്ടൂൺ കാരിക്കേച്ചറുകളാണ് തന്റേതെന്ന് ഗിരീഷ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. "കാർട്ടൂൺ കാരിക്കേച്ചറുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പുതിയൊരു ശൈലിക്ക് ഞാൻ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. അത് പതുക്കെ കൈകളിൽ വഴങ്ങിത്തുടങ്ങുന്നു. ആസ്വാദകർ അത് അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.
ഈ ശൈലി പൂർണ്ണമായും രൂപപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇതിന് പുതിയൊരു പേര് നൽകണം. ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ പോലൊരു വേദിയിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള ആസ്വാദകർക്ക് മുന്നിൽ സ്വന്തം കല പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും," ഗിരീഷ് വ്യക്തമാക്കി.
വരയുടെ തിരക്കിനിടയിൽ മേളയിലെ സിനിമകളൊന്നും കാണാൻ ഇതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. മികച്ച അഭിപ്രായം നേടുന്ന 'പൊന്നും പൊറാട്ടും' എന്ന ചിത്രം കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം കലാകാരന്മാർക്ക് എപ്പോഴും മികച്ച പിന്തുണ നൽകുന്ന മണ്ണാണെന്നും ഗിരീഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: ഐഎഫ്എഫ്കെ: കേന്ദ്രത്തിനു വഴങ്ങി കേരളം, ആറു സിനിമകള് പ്രദര്ശിപ്പിക്കില്ല