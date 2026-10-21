'ഓക്കേല ഓക്കേല'യ്ക്ക് ലാലേട്ടനോടൊപ്പം തകര്പ്പന് ചുവടുകളുമായി ഉഗാണ്ടന് കുരുന്നുകള്; 'ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ'യിൽ ഗെറ്റോ കിഡ്സും
മോഹൻലാലിന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തില് ഉഗാണ്ടൻ ഡാൻസ് സംഘമായ ഗെറ്റോ കിഡ്സ് ഭാഗമാകുന്നു, ആവേശം പങ്കുവച്ച് മോഹന്ലാല്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 11:24 AM IST
മോഹൻലാൽ നായകനായി എത്തുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രം 'ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ'യ്ക്കായി ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്. ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവായ വിഷ്ണു മോഹന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോഹന്ലാല് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയും കുറിപ്പുമാണ് ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിരിക്കുന്നത്. ഉഗാണ്ടൻ ഡാൻസ് ഗ്രൂപ്പായ ഗെറ്റോ കിഡ്സും ഭാഗമാകുന്നുവെന്ന വാര്ത്തയാണ് മോഹന്ലാല് തന്റെ സോഷ്യല് മീഡിയ പേജിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. മോഹന്ലാലിന്റെ 'വര്ണപ്പകിട്ട്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'ഓക്കേല ഓക്കേല' എന്ന ഗാനത്തിന് തകര്പ്പന് ഡാന്സ് ചെയ്യുന്ന മോഹന്ലാലിനേയും കുട്ടികളെയും വീഡിയോയില് കാണാം.
ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിന്റെ ബാനറിൽ ഗോകുലം ഗോപാലൻ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ വിശേഷം ആരാധകർക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
ഗെറ്റോ കിഡ്സിനൊപ്പമുള്ള വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് മോഹൻലാൽ സന്തോഷം അറിയിച്ചത്. അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഷക്കീറയ്ക്കൊപ്പം ഗെറ്റോ കിഡ്സ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രകടനം നേരിട്ട് കണ്ട അനുഭവവും താരം പങ്കുവെച്ചു. കുട്ടികളുടെ ഊർജവും കഴിവും തന്നെ ഏറെ ആകർഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോൾ തന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിൽ അവർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, ചിത്രത്തിലെ നായിക ഭാഗ്യശ്രീ ബോർസെ കഴിഞ്ഞദിവസം ജോർജിയയിലെ ചിത്രീകരണ ഷെഡ്യൂൾ പൂർത്തിയായ വിവരം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. സിനിമയുടെ അണിയറപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെ പങ്കുവെച്ച താരം ഷെഡ്യൂൾ പൂർത്തിയായതിന്റെ സന്തോഷവും അറിയിച്ചു. മോഹൻലാലിനൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അനുഗ്രഹമായി കാണുന്നുവെന്നും ഓരോ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിൽനിന്ന് സിനിമയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും ഭാഗ്യശ്രീ നേരത്തേ കുറിച്ചിരുന്നു.
നേരത്തേ എൽ367 എന്ന താൽക്കാലിക പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ' എന്ന പേരിൽ എത്തുന്നത്. റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് യുക്രെയ്നിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെയും ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളെയും നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യ നടത്തിയ രക്ഷാദൗത്യത്തിന്റെ പേരാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ.
'എ നേഷൻസ് പ്രോമിസ്' എന്ന ടാഗ്ലൈനോടെ എത്തുന്ന ചിത്രം, രാജ്യാന്തര അതിർത്തികളിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ ധീരവും നിർണായകവുമായ ദൗത്യങ്ങളിലൊന്നിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണ്.
മോഹൻലാലിനും ഭാഗ്യശ്രീ ബോർസെയ്ക്കും പുറമേ ബോളിവുഡ് താരം അർജുൻ രാംപാലും പാർഥിപനും ആദിൽ ഹുസൈനും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നുണ്ട്.
'മേപ്പടിയാൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ വിഷ്ണു മോഹനാണ് സംവിധാനം. 'പുഷ്പ', 'പുഷ്പ 2' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ച മിറോസ്ലാവ് കുബ ബ്രോജെക് ആണ് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. രാജീവനാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ. 'ധുരന്ധർ', 'കിൽ' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ സീ യങ് ഓയാണ് സംഘട്ടനരംഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്. ശാശ്വത് സച്ച്ദേവ് സംഗീതവും ഷമീർ മുഹമ്മദ് എഡിറ്റിങ്ങും നിർവഹിക്കുന്നു.
'ധുരന്ധർ', 'ഉറി', '3 ഇഡിയറ്റ്സ്', 'പദ്മാവത്' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ബിശ്വദീപ് ചാറ്റർജിയാണ് സൗണ്ട് ഡിസൈൻ. കെ. വി. സഞ്ജിത്താണ് വിഷ്വൽ ഇഫക്ട്സിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത്.
'ലോക'യുടെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറായ മെൽവി ജെ വസ്ത്രാലങ്കാരവും റോണക്സ് സേവ്യർ മേക്കപ്പും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ബൈജു ഗോപാലനും വി. സി. പ്രവീണും സഹനിർമാതാക്കളായ ചിത്രത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ്.