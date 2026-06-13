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ആരാധകര്‍ ആവേശത്തില്‍! ജോര്‍ജു കുട്ടിയും കുടുംബവും സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക്; ദൃശ്യം 3 ഒടിടി റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്

ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ വമ്പന്‍ പ്രകടനം കാഴ്‌ച വച്ച ജീത്തു ജോസഫ്- മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രം ദൃശ്യം 3 ഒടിടിയിലേക്ക്. തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എവിടെ കാണാം.

DRISHYAM 3 OTT RELEASE GEORGEKUTTY DRISHYAM 3 MOHANLAL
Drishyam 3 (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 13, 2026 at 5:19 PM IST

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ഗോളതലത്തില്‍ തരംഗം തീര്‍ത്ത് മുന്നേറിയ ചിത്രമാണ് മോഹന്‍ലാല്‍- ജീത്തു ജോസഫ് കൂട്ടുക്കെട്ടില്‍ പിറന്ന ദൃശ്യം 3. ചിത്രം റിലീസായി ആദ്യദിനം മുതല്‍ ഗംഭീര പ്രേക്ഷക പ്രതികരണമാണ് നേടിയത്. കേരളത്തില്‍ നിന്ന് ഏറ്റവുമധികം കലക്ഷന്‍ നേടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ചിത്രമാണ് ദൃശ്യം 3.

മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രമായ എമ്പുരാന്‍റെ ലൈഫ് ടൈം കേരള ഗ്രോസ് കലക്ഷന്‍ 18 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ജീത്തു ജോസഫ് ചിത്രം മറികടന്നത്. ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ 237.25 കോടി രൂപയിലധികമാണ് ചിത്രം കൊയ്‌തെടുത്തത്. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന്‍ 125.55 കോടി രൂപയും വിദേശ വിപണിയില്‍ നിന്ന് 111.70 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ് കലക്ഷന്‍ 108.23 കോടി രൂപയാണ്.

മലയാള സിനിമകളുടെ മൊഴിമാറ്റ പതപ്പുകളില്‍ മിക്കപ്പോഴും ഏറ്റവുമധികം കലക്ഷന്‍ നേടിയിട്ടുള്ളത് തെലുഗു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നാണ്. ആന്ധ്ര-തെലങ്കാനയിലെ പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ദൃശ്യം 3യ്ക്കും ഗംഭീര പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

ജീത്തു ജോസഫ്-മോഹന്‍ലാല്‍ കൂട്ടുകെട്ടിലെ സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റ് പരമ്പരയാണ് ദൃശ്യം. ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും വലിയ ഹിറ്റുകളായിരുന്നു. മോഹന്‍ലാല്‍ എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭയുടെ വിസ്‌മയിപ്പിക്കുന്ന അഭിനയ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് സിനിമയെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം.

നാലാംക്ലാസ് വരെ മാത്രം പഠിച്ച, സിനിമകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, കേബിൾ ടിവിക്കാരനായ സാധാരണക്കാരാണ് ജോര്‍ജു കുട്ടി. നാട്ടിന്‍പുറത്തുക്കാരനായ ഇയാള്‍ എല്ലാ പരിമിതികളെയും മറികടന്ന് തന്റെ കുടുംബത്തെ തകര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രമേയം. ഇത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലും കാണാം.

മെയ് 21 ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ദൃശ്യം 3 ആഗോളതലത്തിലും വലിയ കുതിപ്പാണ് നടത്തയ ഈ ചിത്രം ഇപ്പോഴിതാ ഒടിടി റിലീസിന് തയാറെടുക്കുകയാണ്.

ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോ ആണ് 'ദൃശ്യം 3'യുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിങ് അവകാശങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജൂൺ 18 മുതൽ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രദര്‍ശനം ആരംഭിക്കും.

മോഹൻലാലിനൊപ്പം മീന, എസ്തർ അനിൽ, അൻസിബ ഹസൻ, സിദ്ദീഖ്, കലാഭവൻ ഷാജോൺ, വീണ നന്ദകുമാർ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നത്. ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറിൽ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂർ ആണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ നിർമാണം.

ചിത്രത്തിന്‍റെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഡിജിറ്റല്‍ സ്‌ട്രീമിങ് അവകാശങ്ങള്‍ ആമസോണ്‍ പ്രൈമിനായിരിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഒടിടി റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ ആശിര്‍വാദ് സിനിമാസിന് ഇനി പങ്കുണ്ടാവില്ലെന്നും ആമസോണ്‍ പ്രൈം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്.

ഛായാഗ്രഹണം: സതീഷ് കുറുപ്പ്, എഡിറ്റർ: വിനായക് വി.എസ്, സംഗീതം: അനിൽ ജോൺസൺ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: പ്രശാന്ത് മാധവ്, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: ലിന്റ ജീത്തു, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: സിനോയ് ജോസഫ്, വിഎഫ്എക്സ്: ടോണി മാഗ്മിത്ത്, മേക്കപ്പ്: ജയൻ പൂങ്കുളം, ഡി.ഐ: കളർ പ്ലാനറ്റ് സ്റ്റുഡിയോസ്.

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DRISHYAM 3 OTT RELEASE

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