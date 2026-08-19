പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവ് ജിയോ കുട്ടപ്പൻ അന്തരിച്ചു
സംവിധായകൻ ഐവി ശശിയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമകളിൽ പലതും നിർമിച്ചത് ജിയോ കുട്ടപ്പനാണ്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 19, 2026 at 9:48 AM IST
എറണാകുളം: മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത നിർമാതാവും വിതരണക്കാരനുമായ ജിയോ കുട്ടപ്പൻ (90) അന്തരിച്ചു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ സെൻ്ററിലായിരുന്നു അന്ത്യം. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്നാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. എൻജി ജോൺ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നാമം. സിനിമാലോകത്ത് അദ്ദേഹം ജിയോ കുട്ടപ്പൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.
നിലവിൽ മൃതദേഹം ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നാളെ പൈപ്പ് ലൈൻ റോഡിലുള്ള തോപ്പിൽ മേരി ക്യൂൻസ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കാരം നടക്കും.
ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ നിർമാതാവ്
സംവിധായകൻ ഐവി ശശിയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമകളിൽ പലതും നിർമിച്ചത് ജിയോ കുട്ടപ്പനാണ്. 'ഏഴാം കടലിനക്കരെ', 'മീൻ', 'ഈ നാട്', 'ഇത്രയും കാലം' തുടങ്ങിയവ അദ്ദേഹം നിർമിച്ച ശ്രദ്ധേയമായ സിനിമകളാണ്. ഇതിൽ 'ഈ നാട്' എന്ന ചിത്രം വലിയ സാമ്പത്തിക വിജയം നേടുകയും 1982ലെ മികച്ച മലയാള സിനിമയ്ക്കുള്ള ഫിലിംഫെയർ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഐവി ശശി എന്ന സംവിധായകൻ്റെ വിജയത്തിൽ ജിയോ കുട്ടപ്പൻ എന്ന പേര് ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താൻ ആകില്ല. 'ഈ നാട്' പോലുള്ള സിനിമകൾ ഐവി ശശിയുടെ കരിയറിൽ തന്നെ വലിയ വിജയങ്ങളായ ചിത്രങ്ങളാണ്.
കൂടാതെ, പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ മണിരത്നം സംവിധാനം ചെയ്ത ഏക മലയാള ചിത്രമായ 'ഉണരൂ' നിർമിച്ചതും അദ്ദേഹമാണ്. രാജീവ് കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത കമലഹാസൻ ചിത്രം 'ചാണക്യൻ' ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഹിറ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർമാണത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ ചിത്രീകരിച്ച ആദ്യ മലയാള സിനിമയായ 'ഏഴാം കടലിനക്കരെ' നിർമിച്ചതും ജിയോ പിക്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു. മലയാള സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക വളർച്ചയിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ വളരെ വലുതാണ്.
ജിയോ പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ വളർച്ചയും തളർച്ചയും
എഴുപതുകളിലെയും എൺപതുകളിലെയും ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ജിയോ പിക്ചേഴ്സ്. ജിയോ കുട്ടപ്പൻ നിർമിച്ച മിക്ക സിനിമകളും തിയറ്ററുകളിൽ സൂപ്പർഹിറ്റായി മാറി. എന്നാൽ എൺപതുകളുടെ അവസാനത്തോടെ ജിയോ പിക്ചേഴ്സ് സാമ്പത്തികമായി തകർന്നു. ഇതോടെ അദ്ദേഹം ചലച്ചിത്ര നിർമാണവും വിതരണവും പൂർണമായും അവസാനിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് എറണാകുളത്ത് തന്നെയുള്ള ഇടപ്പള്ളിയിലെ വീട്ടിൽ ഭാര്യയുമൊത്ത് വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുകയായിരുന്നു.
സിനിമയിൽ സജീവമല്ലായിരുന്നെങ്കിലും തൻ്റെ 70 വർഷത്തെ സിനിമാ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് 'സിനിമയും ഞാനും 70 വർഷങ്ങൾ' എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ സിനിമാ അനുഭവങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഈ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം വിശദമായി തന്നെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രണ്ടു വർഷം മുൻപ് സീനിയർ സംവിധായകരുടെയും നിർമാതാക്കളുടെയും ചിത്രങ്ങളുടെ പൂജാവേളയിൽ ജിയോ കുട്ടപ്പൻ സജീവമായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിലൂടെ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. സിനിമാ മേഖലയിലെ നിരവധി പ്രമുഖർ അദ്ദേഹത്തിന് ആദരം അർപ്പിച്ചു.