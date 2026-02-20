'ഈ യുദ്ധം ചെറുതല്ല', തീപ്പാറുന്ന ആക്ഷന്! വമ്പന് വയലന്സ്, കൊടുങ്കാറ്റായി മാറാന് യഷ്; തീയേറ്റര് കത്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ടോക്സിക് ടീസര്
വെറുമൊരു മാസ് പടം എന്നതിനപ്പുറം മികച്ച പ്രകടനങ്ങള്ക്കും വൈകാരിക മുഹൂര്ത്തങ്ങള്ക്കും മുന്ഗണ നല്കുന്ന ചിത്രമായിരിക്കുമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് നല്കുന്ന സൂചന
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 20, 2026 at 9:59 AM IST
ഗീതു മോഹന്ദാസ്- യഷ് കൂട്ടുക്കെട്ടില് പിറക്കുന്ന ടോക്സിക്: എ ഫെയറി ടെയ്ലിന് വേണ്ടി അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം മുതല് വലിയ ആകാംക്ഷയാണ് പ്രേക്ഷകര്ക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ചിത്രത്തിന്റേതായി വരുന്ന ഓരോ അപ്ഡേറ്റിനുമായി കണ്ണും കാതും കൂര്പ്പിച്ച് ഉറ്റുനോക്കുകയാണവര്.
ചിത്രത്തിന്റെ ടീസര് ഫെബ്രുവരി 20 ന് രാവിലെ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ പ്രേക്ഷകരുടെ ആകാംക്ഷയും പ്രതീക്ഷയും വര്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തീപ്പാറുന്ന ആക്ഷന്സ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ടീസര് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. വമ്പന് ആക്ഷന് രംഗങ്ങലാണ് ചിത്രത്തില് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ടീസര് നല്കുന്ന സൂചന. യഷിന്റെ മികച്ച പ്രകടനവും കാണാനാവും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്.
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമകളുടെ ഐഎംഡിബി പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'ടോക്സിക്'. സിനിമയുടേതായി ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസറും പോസ്റ്ററുമെല്ലാം ആകാംക്ഷയോടെയാണ് പ്രേക്ഷകര് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
സിനിമയുടെ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകന് നല്കുന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ ടീസറിലുള്ളത്. സിനിമയുടെ അന്തരീക്ഷവും ദൃശ്യവിസ്മയവും കൂടുതല് ആഴത്തില് അനുഭവപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ടീസറാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ യുഎഇ വിതരണക്കാരായ ഫാർസ് ഫിലിം അവരുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, 1940 കൾക്കും 1970 കൾക്കും ഇടയിലുള്ള ഗോവയിലാണ് കഥ നടക്കുന്നത്. കുറ്റകൃത്യങ്ങളും കൊളോണിയൽ പ്രതിസന്ധികളും രൂപപ്പെടുത്തിയ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീരദേശ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു അധോലോക നേതാവിന്റെ ഉദയമാണ് സിനിമ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് സൂചന.
വൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. യഷിന് പുറമേ കിയാര അദ്വാനി, ഹുമ ഖുറേഷി, നയൻതാര, താരാ സുതാരിയ, രുക്മിണി വസന്ത് എന്നിവരാണ് സിനിമയിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ എത്തുന്നത്. നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഇവരുടെ ക്യാരക്ടര് പോസ്റ്ററുകള്ക്ക് വമ്പന് സ്വീകാര്യതായാണ് സോഷ്യല്മീഡിയ നല്കിയത്.
യഷും ഗീതു മോഹൻദാസും ചേർന്നാണ് 'ടോക്സിക്കിന്റെ തിരക്കഥയെഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒരേസമയം, കന്നഡയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായാണ് സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചത്. മലയാളം, ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, തമിഴ് തുടങ്ങി നിരവധി ഭാഷകളിൽ സിനിമ മൊഴിമാറ്റി എത്തും.മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരാണ് ചിത്രത്തിന് പിന്നിലുള്ളത്.
ഗീതു മോഹന്ദാസിന്റെ ഭര്ത്താവും ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവും സംവിധായകനുമായ രാജീവ് രവിയാണ് ചിത്രത്തിന് ഛായാഗ്രഹണം നിര്വഹിക്കുന്നത്. സംഗീത സംവിധാനം രവി ബസ്രൂർ, എഡിറ്റിങ് ഉജ്വൽ കുൽക്കർണി, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ ടി.പി. അബിദ്. ഹോളിവുഡ് ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ ജെജെ പെറിയോടൊപ്പം ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാക്കളായ അൻപറിവും കേച ഖംഫാക്ഡീയും ചേർന്നാണ് ആക്ഷന് കൊറിയോഗ്രഫി നിർവഹിക്കുന്നത്.
ടി.പി ആബിദാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ. കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെയും മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസിന്റെയും ബാനറിൽ വെങ്കട്ട് കെ. നാരായണനും യഷും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. 2026 മാർച്ച് 19ന് ഈദ്, ഉഗാദി പ്രമാണിച്ച് ചിത്രം ലോകമെമ്പാടും തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും.
