ടോക്സിക് ട്രെയിലര് തരംഗമാകുന്നു; യഷിനെക്കുറിച്ച് വികാരഭരിതയായി ഗീതു മോഹൻദാസ്
ഗീതു മോഹൻദാസിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിറഞ്ഞത് യഷിനോടുള്ള നന്ദിയും ആത്മബന്ധവും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 9, 2026 at 1:36 PM IST
യഷ്–ഗീതു മോഹൻദാസ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം 'ടോക്സിക്: എ ഫെയറിടെയിൽ ഫോർ ഗ്രോൺ-അപ്സ്' വീണ്ടും ചർച്ചകളിൽ. ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ ആരാധകരുടെ ആവേശം ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. റിലീസ് ചെയ്ത് 18 മണിക്കൂറിനുള്ളില് 6.5 മില്യണ് ആളുകളാണ് ട്രെയിലര് ഇതിനോടകം തന്നെ കണ്ടത്.
ഇതുവരെ കാണാത്ത ലുക്കിലും വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്ര അവതരണത്തിലുമാണ് യഷ് ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത്. ട്രെയിലർ ലോഞ്ചിനിടെ സംവിധായിക ഗീതു മോഹൻദാസ് നടത്തിയ വൈകാരികമായ പ്രസംഗവും ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
ശനിയാഴ്ചയാണ് 'ടോക്സി്ക്' സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങിയത്. ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ചടങ്ങിൽ ചിത്രത്തിന്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ചും അണിയറപ്രവർത്തകരെക്കുറിച്ചും യഷുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഗീതു മോഹൻദാസ് തുറന്നുപറഞ്ഞു. തന്റെ സിനിമാ യാത്രയിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും ഗീതുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നു.
വേദിയിലേക്ക് അവതാരകൻ ഗീതു മോഹൻദാസിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തപ്പോൾ കാണികൾ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് അവരെ സ്വീകരിച്ചത്. കന്നഡയിൽ തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന പ്രസംഗം മറന്നുപോയെന്നും അതിനാൽ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഗീതു തന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്.
തന്റെ മകളെ വർഷങ്ങളായി സ്നേഹത്തോടെ പരിചരിക്കുന്ന അമ്മയോടുള്ള നന്ദിയാണ് ഗീതു ആദ്യം പങ്കുവെച്ചത്. തനിക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാൻ കഴിയുന്നതിനായി അമ്മ പേരക്കുട്ടിയെ നോക്കിയെന്നും, കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ തന്റെ യാത്രയിൽ എത്രത്തോളം നിർണായകമായിരുന്നുവെന്നും ഗീതു പറഞ്ഞു.
ഒരു സിനിമയ്ക്കായി ഒരാൾ മാത്രം നടത്തുന്ന അധ്വാനമല്ല പിന്നിലുള്ളതെന്നും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ പരിശ്രമവും അനവധി തീരുമാനങ്ങളും മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന അദൃശ്യമായ അധ്വാനവുമാണ് ഒരു സിനിമയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും ഗീതു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആ വലിയ അധ്വാനത്തെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ വളരെ ലളിതമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാകുന്നതിലാണ് ഒരു സിനിമയുടെ അണിയറപ്രവർത്തകരുടെ വിജയം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ചിത്രത്തിലെ അഭിനേതാക്കളിൽ ഒരാളായ വെനൂത്സയെക്കുറിച്ചും ഗീതു പ്രത്യേകമായി പരാമർശിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് ഡയലോഗുകൾ കൃത്യമായി മനഃപാഠമാക്കുന്ന ഒരേയൊരു നടനാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് ഗീതു പറഞ്ഞു.
ചിലർ സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ, വെനൂത്സ സിനിമയെ ഹൃദയത്തോടും സത്യസന്ധതയോടും കൂടി നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും സംവിധായിക പറഞ്ഞു. ചിത്രത്തിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം നൽകുകയും മുഴുവൻ ടീമിലും വിശ്വാസമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുണയ്ക്കും ഗീതു നന്ദി അറിയിച്ചു.
എന്നാൽ ഗീതുവിന്റെ പ്രസംഗത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഭാഗം യഷിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാക്കുകളായിരുന്നു. യഷിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള അനുഭവമാണെന്ന് നിരവധി പേർ തന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ടെന്ന് ഗീതു പറഞ്ഞു.
യഷ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിർമാതാവോ മികച്ച നടനോ സഹ-തിരക്കഥാകൃത്തോ മാത്രമല്ലെന്നും, അതിനേക്കാൾ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു വികാരമാണ് യഷ് തനിക്ക് എന്നും ഗീതു വ്യക്തമാക്കി.
"യഷിനെക്കുറിച്ച് എടുത്തുപറയണം. ഈ സിനിമയുടെ യാത്രയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനം തന്നത് യഷ് ആണ്. അദ്ദേഹവുമായുള്ള ഓരോ സംഭാഷണവും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെട്ടു. ഈ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷവും യഷിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്നോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. അത്രമാത്രം ഇൻഫ്ലുവൻസ് യഷിനുണ്ട്," യഷ് പറഞ്ഞു.
"തന്റെ കഴിവിനെക്കുറിച്ച് പലരും സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോഴും തന്നിൽ പൂർണ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച ഒരേയൊരാൾ യഷ് ആയിരുന്നു", ഗീതു പറഞ്ഞു. 'ടോക്സിക്' എന്ന സിനിമയുടെ യാത്രയിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനം യഷായിരുന്നുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും എന്റെ കഴിവിലും കാര്യപ്രാപ്തിയിലും സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്നിൽ പൂർണമായും വിശ്വാസമർപ്പിച്ച ഒരേയൊരാൾ യഷ് മാത്രമാണ്. അതിന് അദ്ദേഹത്തോട് വലിയൊരു നന്ദി പറയണം. അതുപോലെ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമായി നിന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകളോടും ഹൃദയംതൊട്ട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു", ഗീതു പറഞ്ഞു.
ഈ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം തന്റെ യാത്ര എങ്ങോട്ടായിരിക്കുമെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും, ജീവിതത്തിൽ ഇനി എന്ത് സൃഷ്ടിച്ചാലും യഷ് തന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമെന്നും ഗീതു വികാരഭരിതയായി പറഞ്ഞു. 'ടോക്സിക്' തനിക്ക് ഒരു സിനിമ മാത്രമല്ലെന്നും, ഈ യാത്രയിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികളുടെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും ആഴത്തിലുള്ള സ്വാധീനം തനിക്കൊപ്പം തുടരുമെന്നും അവരുടെ വാക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ വീണ്ടും ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ കാണാത്ത ലുക്കിലാണ് യഷ് ‘ടോക്സിക്’ ചിത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. റായ, ടിക്കറ്റ് എന്നീ വേഷങ്ങളിലാണ് യഷ് എത്തുന്നത്.
ഗീതു മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ യഷും ഗീതു മോഹൻദാസും ചേർന്നാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഗോപൻ ചിദംബരമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ മലയാളം പതിപ്പിന്റെ സംഭാഷണങ്ങൾ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നയൻതാര, കിയാര അദ്വാനി, താര സുതാരിയ, രുക്മിണി വസന്ത്, ഹുമ ഖുറേഷി, സുദേവ് നായർ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങൾ. സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജീവ് രവിയാണ്. രവി ബസ്രൂർ, വിശാൽ മിശ്ര, തനിഷ്ക് ബാഗ്ചി എന്നിവരാണ് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിലെ സംഘട്ടനരംഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് ജെ.ജെ. പെറി, അൻപറിവ്, കെച്ച കംഫാക്ഡീ, അമൃത് സിംഗ് എന്നിവരാണ്. വൻതാരനിരയ്ക്കൊപ്പം സാങ്കേതിക മേഖലയിലും ശ്രദ്ധേയരായ പേരുകൾ അണിനിരക്കുന്നതാണ് ‘ടോക്സിക്’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. കന്നഡയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ‘ടോക്സിക്’ ഹിന്ദി, തെലുഗു, തമിഴ്, മലയാളം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഭാഷകളിലാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
ഓഗസ്റ്റ് 26ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും. കെ.വി.എൻ. പ്രൊഡക്ഷൻസും മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.