ETV Bharat / entertainment

ആരാണ് ഈ 'അമ്പലപ്പാറ കൃഷ്‌ണന്‍'! ജയറാമിന്‍റെ മാസ് ലുക്ക് പുറത്ത്; ആര്‍ മാധവന്‍ ചിത്രം ജി ഡി എന്‍ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

ഗോപാലസ്വാമി ദൊരൈസ്വാമി നായിഡു അസാധാരണമായ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിലൂടെയും വ്യാവസായിക സംരംഭങ്ങളിലൂടെയും കോയമ്പത്തൂരിനെ ഒരു വ്യാവസായിക നഗരമാക്കി മാറ്റിയ പ്രമുഖനായ ഒരു ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറുടെ കഥയാണ് ജി. ഡി. എന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പറയുന്നത്.

MADHAVAN GDN MOVIE RELEASE JAYARAM AMBALAPARA KRISHNAN
G D N (Photo: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 5, 2026 at 1:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ആർ. മാധവൻ നായകനായി എത്തുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് പീരിയഡ് ബയോപിക് 'ജി.ഡി.എൻ' റിലീസിനൊരുങ്ങുമ്പോൾ, സിനിമയിലെ ജയറാമിന്‍റെ കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്തുവിട്ട് അണിയറപ്രവർത്തകർ. സംവിധായകൻ കൃഷ്‌ണകുമാർ രാമകുമാർ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിനായി ആരാധകര്‍ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ആവേശകരമായ പുത്തന്‍ ലുക്ക് നിര്‍മാതാക്കള്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.

അമ്പലപ്പാറ കൃഷ്‌ണന്‍ എന്ന ശക്തമായ കഥാപാത്രമായാണ് ജയറാം ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ നിർമാതാക്കളായ വർഗീസ് മൂലൻസ് പിക്‌ചേഴ്‌സ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് ജയറാമിന്‍റെ ലുക്ക് പുറത്തിറക്കിയത്. "ചില പുരുഷന്മാർ അധികാരത്തെ സേവിക്കുന്നില്ല, അവർ തത്വങ്ങളെ സേവിക്കുന്നു" എന്ന ശ്രദ്ധേയമായ അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് പോസ്റ്റർ പങ്കുവെച്ചത്. ഗംഭീരമായ ഗെറ്റപ്പിലുള്ള ജയറാമിന്‍റെ ലുക്ക് ഇതിനോടകം തന്നെ ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.

ഇന്ത്യൻ കണ്ടുപിടുത്തക്കാരനും വ്യവസായിയുമായ ഗോപാലസ്വാമി ദൊരൈസ്വാമി നായിഡുവിന്‍റെ ജീവിതകഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. മാധവൻ നായിഡുവായി എത്തുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ നിർണായക വഴിത്തിരിവുകളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന വ്യക്തിയായാണ് ജയറാമിന്‍റെ കഥാപാത്രം എത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന. അധികാരം, തത്വങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, വ്യവസായം എന്നിവയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ശക്തമായ ആശയസംഘർഷങ്ങളും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നാണ്.

ഇതിന് മുമ്പ് വിനയ് റായ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭൂപേന്ദ്ര, ദുഷാര വിജയന്റെ കഥാപാത്രം എന്നിവരുടെ ലുക്കുകളും അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഓരോ കഥാപാത്ര പരിചയപ്പെടുത്തലും സിനിമയോടുള്ള പ്രതീക്ഷ വർധിപ്പിക്കുകയാണ്.

MADHAVAN GDN MOVIE RELEASE JAYARAM AMBALAPARA KRISHNAN
Jayaram (Photo: IANS)

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം, അസാധാരണ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ വ്യവസായ രംഗത്ത് പുതിയ ചരിത്രം രചിച്ച ജി.ഡി. നായിഡുവിന്‍റെ പോരാട്ടവും വിജയങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. 'ഇന്ത്യയുടെ എഡിസൺ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജി.ഡി. നായിഡുവിന്റെ ജീവിതം വലിയ ക്യാൻവാസിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.

മാധവനും കൃഷ്ണകുമാർ രാമകുമാറും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സത്യരാജ്, പ്രിയാമണി, ജയറാം, ദുഷാര വിജയൻ, വിനയ് റായ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന വമ്പൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. ഗോവിന്ദ് വസന്ത സംഗീതവും പശ്ചാത്തലസംഗീതവും ഒരുക്കുമ്പോൾ, അരവിന്ദ് കമലനാഥൻ ഛായാഗ്രഹണവും ബിജിത്ത് ബാല എഡിറ്റിംഗും നിർവഹിക്കുന്നു.

വർഗീസ് മൂലൻസ് പിക്‌ചേഴ്‌സും ട്രൈ കളർ ഫിലിംസും ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന 'ജി.ഡി.എൻ' ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ ഓഗസ്റ്റ് 7 മുതൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തും. ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ 'റോക്കട്രി: ദി നമ്പി ഇഫക്ട്' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം മാധവൻ വീണ്ടും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ജീവിതം വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിക്കുന്നതും സിനിമയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.

Read More:

1. വിജയ്‌യുടെ അവസാന ചിത്രം; ജന നായകന്‍ 300 കോടിയും പിന്നിട്ട് ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കുതിക്കുന്നു; 13ാം ദിന കലക്ഷന്‍

2. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ കരുത്തുറ്റ വില്ലൻ; പ്രദീപ് സിങ് റാവത്തിന് വിട

3. ജീവൻ പണയം വെച്ച് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ധീര യുവാവ്; രാജേഷിന് ആദരാഞ്ജലിയര്‍പ്പിച്ച് മമ്മൂട്ടി

TAGGED:

MADHAVAN
GDN MOVIE RELEASE
JAYARAM
AMBALAPARA KRISHNAN
JAYARAM LOOK IN GDN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.