ദുല്ഖറിൻ്റെ വിജയങ്ങളില് സന്തോഷം, താരതമ്യങ്ങളില് അര്ഥമില്ല; സംവിധാനമോഹം ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലുണ്ടെന്ന് ഗൗതമി നായര്
'കാക്കി സർക്കസ്' എന്ന വെബ് സീരീസിലെ പ്രകടനത്തിലൂടെ വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറയുന്ന ഗൗതമി നായര് പുതിയ പ്രോജക്ടിനെ കുറിച്ചും സഹപ്രവർത്തകരെ കുറിച്ചും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 14, 2026 at 2:45 PM IST
അക്കി വിനായക്
'സെക്കൻഡ് ഷോ' എന്ന ആദ്യ ചിത്രത്തിലൂടെ തന്നെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയം കവർന്ന നടിയാണ് ഗൗതമി നായർ. പഠനത്തിനും വ്യക്തിജീവിതത്തിനുമായി സിനിമയിൽനിന്ന് ചെറിയൊരു ഇടവേള എടുത്ത താരം 'കൊണ്ടൽ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് വീണ്ടും വെള്ളിത്തിരയിൽ സജീവമായത്. ഇപ്പോൾ സീ ഫൈവിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കാക്കി സർക്കസ്' എന്ന വെബ് സീരീസിലെ പ്രകടനത്തിലൂടെ താരം വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറയുകയാണ്. തൻ്റെ പുതിയ പ്രോജക്ടിനെ കുറിച്ചും സഹപ്രവർത്തകരെ കുറിച്ചും ഗൗതമി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
'കാക്കി സർക്കസ്' എന്ന വെബ് സീരീസിലേക്ക് ഗൗതമി എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്?
കാക്കി സർക്കസിൻ്റെ തിരക്കഥാകൃത്തായ ആകാശ് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സമയത്തെല്ലാം തൻ്റെ ആശയങ്ങളും കഥകളും എന്നോട് പങ്കുവെക്കുമായിരുന്നു. ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ എപ്പോഴും സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എന്നെങ്കിലും ആകാശ് ഒരു സിനിമയോ സീരീസോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. സാഹചര്യങ്ങൾ ഒത്തുവന്നപ്പോൾ 'കാക്കി സർക്കസ്' സംഭവിച്ചു. ആ സൗഹൃദം തന്നെയാണ് ഈ പ്രോജക്ടിൻ്റെ തുടക്കം.
സൗഹൃദത്തിന് പുറമെ ഈ സീരീസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു?
സൗഹൃദം മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പ്രോജക്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം. കാക്കി സർക്കസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയവും അതിലെ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ രൂപീകരണവും ഏറെ ആകർഷിച്ചു. അതിലുപരി, ആ ടീമിൻ്റെ കഠിനാധ്വാനവും സിനിമയോടുള്ള അവരുടെ പാഷനും നേരിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞതാണ്. അത്രയും അർപ്പണബോധമുള്ള ഒരു ടീമിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് ഏതൊരു കലാകാരിയെ സംബന്ധിച്ചും വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്.
നടനും സംവിധായകനുമായ രാജേഷ് മാധവനോടൊപ്പമുള്ള അഭിനയാനുഭവം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു?
അദ്ദേഹത്തെ വെറുമൊരു 'കോ-ആക്ടർ' എന്ന് മാത്രം വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നാടകത്തിലും സംവിധാനത്തിലും അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായുമൊക്കെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ അനുഭവം സെറ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഗുണമായിരുന്നു. ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വേണ്ട കണ്ടിന്യുറ്റി കാര്യങ്ങളിലും പ്രകടനത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മമായ വശങ്ങളിലും അദ്ദേഹം നൽകുന്ന നിർദേശങ്ങൾ വലിയ സഹായമാണ്. അദ്ദേഹത്തെപ്പോലൊരാൾ ഒപ്പമുള്ളപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിലും കൃത്യമായും നടക്കും. കാക്കി സർക്കസിൻ്റെ ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് അറിവും അനുഭവങ്ങളും നേടിയിരുന്നു.
കരിയറിൽ മോശം സിനിമകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ?
ഒരു സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നതിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വളരെ സീരിയസ് ആയി എടുക്കാറില്ല. കാരണം, ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലും പിന്നിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എത്രത്തോളം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താണ് ഒരു ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം. ഒരു സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അടുത്ത തവണ ആ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി മുന്നേറാനാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. ഇടവേളകളിൽ മാറി നിന്നപ്പോഴും സിനിമകൾ കാണുന്നത് ഞാൻ കുറച്ചിരുന്നില്ല. ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമകളുടെ മേന്മ എപ്പോഴും നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്.
സിനിമയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പുതിയ നടിമാർ കടന്നുവന്നു. ഈ മത്സരത്തിനിടയിൽ അവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞുപോകുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നോ?
മലയാള സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ അഭിനേതാക്കൾക്ക് ക്ഷാമമില്ല. നമ്മൾ മാറിനിന്നാൽ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എങ്കിലും ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷവും നല്ല പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ഭാഗമാകാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. '2018', 'കൊണ്ടൽ' ഇപ്പോൾ 'കാക്കി സർക്കസ്' എന്നിവയെല്ലാം എന്നെ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ നിലനിർത്താൻ സഹായിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ, പരിചയമുള്ള സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരെയും സുഹൃത്തുക്കളായ സംവിധായകരെയും വല്ലപ്പോഴും വിളിക്കുകയും സിനിമയിൽ ഞാൻ സജീവമാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും.
ദുൽഖർ സൽമാനോടൊപ്പം സെക്കൻഡ് ഷോ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ആണല്ലോ ഗൗതമിയും സിനിമ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. അന്ന് ഒപ്പം തുടക്കം കുറിച്ചവരുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ?
എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്, അവരവരുടെ വഴികളുമുണ്ട്. നമ്മളോടൊപ്പം തുടങ്ങിയവർ വലിയ നിലയിലായല്ലോ എന്ന തരത്തിൽ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാറില്ല. എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ തുടക്കം മികച്ചതായിരുന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പഠനവും റിസർച്ചുമായിട്ട് ഗൗതമി വേറൊരു വഴിക്ക് ആണല്ലോ എന്ന് അവരും ചിന്തിക്കാറുണ്ടാകില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ വിജയങ്ങളിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. എൻ്റെ പാഷനെ പിന്തുടർന്നാണ് ഞാൻ കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്തത്, അവർ അവരുടെ പാഷനെയും. ഓരോരുത്തരുടെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അർഥമില്ലെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്.
ഒരു സിനിമ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത്? നായിക വേഷം തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ?
ഒരിക്കലുമില്ല, നായികയാകണം എന്ന നിർബന്ധം എനിക്കില്ല. അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രമുള്ള വേഷമാണെങ്കിലും ആ കഥാപാത്രത്തിന് ആ സിനിമയുടെ കഥാഗതിയിൽ എന്ത് സ്വാധീനമുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ആ കഥാപാത്രം ആ സിനിമയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കഥയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കും. ഒപ്പം മുൻപ് ചെയ്ത വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണോ ഇതെന്നും പരിശോധിക്കും. സ്റ്റാർ വാല്യൂവിനേക്കാൾ സിനിമയുടെ കലാമൂല്യത്തിനും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം സുഗമമായി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യത്തിനുമാണ് ഞാൻ മുൻഗണന നൽകുന്നത്.
സിനിമയിൽ നിന്ന് മാറിനിന്ന സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ, 'ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ' എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ?
ഉറപ്പായും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഏതൊരു നല്ല സിനിമ ഇറങ്ങിയാലും തോന്നുന്ന കാര്യമാണ്. സ്ത്രീ കഥാപാത്രം മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാരുടെ കഥാപാത്രവും ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു നല്ല വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ ആരാണ് ആഗ്രഹിക്കാത്തത്. അതൊന്നും തുറന്നു പറയാൻ എനിക്ക് ഒരു മടിയുമില്ല.
മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഗൗതമി എങ്ങനെയാണ് സൈക്കോളജിയിലേക്ക് എത്തിയത്? ഈ പഠനം സിനിമയെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു?
അതേ, മെഡിസിൻ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ. എന്നാൽ സിനിമയിൽ സജീവമായതോടെ അത് നടന്നില്ല. പിന്നീട് ഉപരിപഠനത്തിനായി ഞാൻ സൈക്കോളജി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആരോഗ്യമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതിനാലാണ് ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പഠനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിലൂടെ സമൂഹത്തിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
മാത്രമല്ല, സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിയേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് കൂടുതൽ ലെയറുകൾ നൽകാനും, വ്യത്യസ്ത മാനസിക നിലയിലുള്ള മനുഷ്യരെ മനോഹരമായി തിരക്കഥയിൽ ആവിഷ്കരിക്കാനും സാധിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചു. ഭാവിയിൽ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോഴോ പുതിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഈ അറിവ് എനിക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകും. അങ്ങനെ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ സിനിമ അപ്പോഴും പൂർണമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയാറായില്ല.
സിനിമയിലെ സ്ത്രീ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണല്ലോ. ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഗൗതമിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്?
സിനിമ മേഖലയിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മോശം അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ധാരാളം വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ ഒക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്കും നേരിടേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫോൺ മെസ്സേജിന് അപ്പുറം അത്തരം ശല്യങ്ങൾ എന്നെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. സിനിമാ സെറ്റുകളിൽ ആരും എന്നോട് അങ്ങനെ മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷേ എൻ്റെ സ്വഭാവവും ഞാൻ ആ സെറ്റിൽ ഉള്ളവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയും ആകാം അങ്ങനെയുള്ള മോശം കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം.
ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും വെബ് സീരീസുകളും സിനിമയ്ക്ക് പകരമാകുമോ?
നമ്മുടെ അമ്മയും അമ്മൂമ്മമാരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകൾ, സിനിമകൾ എല്ലാം ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. വെബ് സീരീസുകൾ ഡിജിറ്റലി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. അടിസ്ഥാനപരമായി എല്ലാം വിനോദോപാധികളാണ്. വെബ് സീരീസുകൾക്ക് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് സാധ്യതയുണ്ട്. കാക്കി സർക്കസ് എന്ന വെബ് സീരീസിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ സിനിമ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നേനെ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. വെബ് സീരീസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലെയറുകൾ കൊടുക്കാനും കഥാപാത്രത്തെ കൂടുതൽ മനോഹരമായി വിശദീകരിക്കാനും നമുക്ക് സമയം ലഭിക്കും.
വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ ഒക്കെ ജനപ്രിയമായ ഒരുപാട് ഡിജിറ്റൽ സീരിസുകൾ പണ്ടുമുതൽക്കെ ഉണ്ട്. വിദേശ രാജ്യത്ത് പഠിച്ചു വളർന്ന ഒരാളാണ് ഞാന്. അത്തരം കോണ്ടൻ്റുകൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബ്രേക്കിങ് ബാഡ് ഓറഞ്ച് സൗണ്ട് അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാൻ ഒരുപാട് ഡിജിറ്റൽ കോണ്ടൻ്റുകൾ ഹോളിവുഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡിജിറ്റൽ സീരിസുകളെ ആസ്പദമാക്കി ജാക്ക് റീച്ചർ പോലുള്ള സിനിമകളും സംഭവിച്ചു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒടിടി വെബ് സീരീസുകൾ തുടങ്ങാൻ താമസിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഒരുപാട് പുതിയ സംവിധായകർക്കും അഭിനേതാക്കൾക്കും ഇതുവഴി അവസരം ലഭിക്കും. ഇതുപോലെയുള്ള സമാന്തര എൻ്റര്ടെയ്ന്മെന്റ് സൃഷ്ടികൾ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതുതന്നെ.
സിനിമകൾ പരാജയപ്പെടുന്നതുപോലെ വെബ് സീരീസുകളും പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത മോശം സീരിസുകൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. നല്ല റിസർച്ചിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്ല എഴുത്തും നല്ല അഭിനയവും കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന കലാസൃഷ്ടികൾ സിനിമയാണെങ്കിലും വെബ് സീരീസ് ആണെങ്കിലും പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കും.
കാക്കി സർക്കാർ കാണാൻ പോകുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?
ഒരു വെബ് സീരീസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമാണ് പലരെയും വിമുഖതപ്പെടുത്തുന്നത്. കാക്കി സർക്കസ് ഓരോ അധ്യായവും 20 മുതൽ 25 മിനിറ്റ് വരെ മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ്. മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കഥ പറഞ്ഞു തീരുന്ന ഒരു വെബ് സീരീസ്. ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആയി ചിരിച്ച് കണ്ടിരിക്കാവുന്ന ഒരു കലാസൃഷ്ടി. എല്ലാവരും ഇത് കാണുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നു.
