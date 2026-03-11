'എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം നീയാണ്'; മഞ്ജിമയ്ക്ക് പിറന്നാള് ആശംസയുമായി ഭര്ത്താവ് ഗൗതം കാര്ത്തിക്
ബാലതാരമായി മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കവര്ന്ന താരമാണ് മഞ്ജിമ മോഹന്. പിറന്നാള് ദിനത്തില് ഹൃദയത്തില് തൊടുന്ന പിറന്നാള് ആശംസയാണ് നടനും ഭര്ത്താവുമായ ഗൗതം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരമാണ് മഞ്ജിമ മോഹന് ഇന്ന് പിറന്നാള്. ബാലതാരമായി പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയം കവര്ന്ന മഞ്ജിമയ്ക്ക് ഹൃദയംഗമായ ജന്മദിനാശംസയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഭര്ത്താവും നടനുമായ ഗൗതം റാം കാര്ത്തിക്.
തന്റെ ജീവിതത്തില് ലഭിച്ച ഏററവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണെന്നാണ് മഞ്ജിമയെ കുറിച്ച് പിറന്നാള് ദിനത്തില് ഗൗതം സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചത്.
"ലോകം മുഴുവന് അറിയാം നീ എനിക്ക് എത്ര വലിയ അനുഗ്രമാണെന്ന്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മഞ്ജിമ, വര്ഷത്തിലെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഞാന് ഏറ്റവും ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസം ഇതാണ്", ഗൗതം തുടര്ന്നു.
“നീ ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ച ദിവസമാണ് ഇന്ന്. നീ ജനിച്ചതോടെ ലോകം തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ മനോഹരമായ ഒരു ഇടമായി മാറി. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായി, എന്റെ മുഴുവൻ ലോകമായി മാറിയ ആത്മാവിന്റെ യാത്ര ആരംഭിച്ച ദിവസമാണിത്",ഗൗതം പറഞ്ഞു.
ജീവിതത്തിന്റെ യാത്രയിൽ മഞ്ജിമ തനിക്ക് വലിയ ശക്തിയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
“ജീവിതം ചിലപ്പോൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു യാത്രയായിരിക്കുമ്പോൾ, നീ എന്റെ ശക്തിയും എന്റെ കാവലും എല്ലാത്തിലും ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന പങ്കാളിയും ആയിരുന്നു. നിന്റെ സ്നേഹവും കരുണയും കാരണം ജീവിതം കടന്നുപോകുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ അനുഭവമായി", ഗൗതം വ്യക്തമാക്കി.
“ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെക്കുറിച്ച് നന്ദി പറയുന്ന ദിവസമാണ്. നീ എപ്പോഴും എന്റെ ഒപ്പമുണ്ടായതിനും, എന്റെതായതിനും, എന്നെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളായതിനും, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹസമായതിനും നന്ദി", ഗൗതം കുറിച്ചു.
“ഇന്ന് നിന്റെ ജന്മദിനം. പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് എനിക്ക് തന്നെയാണ്. എന്റെ ജീവിത യാത്ര എന്നോടൊപ്പം പങ്കുവച്ചതിനായി നന്ദി. നിന്നെ ഞാൻ ഹൃദയത്തിന്റെ മുഴുവൻ സ്നേഹത്തോടും കൂടി പ്രണയിക്കുന്നു. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ!” , ഗൗതം പറഞ്ഞു.
സയന്സ് ഫിക്ഷന് ക്രൈം ത്രില്ലറായ റൂട്ട് (റണ്ണിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ടൈം), പൊളിറ്റിക്കല് ആക്ഷന് ത്രില്ലര് ബ്ലഡി പൊളിറ്റിക്സ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളാണ് ഗൗതം റാം കാര്ത്തിക്കിന്റേതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം.
കളിയൂഞ്ഞാൽ, സാഫല്യം, പ്രിയം, മധുരനൊമ്പരക്കാറ്റ്, തെങ്കാശിപ്പട്ടണം, കാബൂളിവാല തുടങ്ങീ നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ ബാലതാരമായി തിളങ്ങിയ താരമാണ് മഞ്ജിമ മോഹന്. ഛായാഗ്രാഹകന് മോഹനന്റെ മകളാണ് മഞ്ജിമ.
വലിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം 2015 ല് വിനീത് ശ്രീനിവാസന് തിരക്കഥയെഴുതി ജി പ്രജിത്ത് സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു വടക്കന് സെല്ഫി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് നായികയായി തിരിച്ചെത്തുന്നത്. പിന്നീട് തമിഴിലും തെലുഗുവിലും സജീവമായി. ശരീരഭാരത്തിന്റെ പേരില് നിരവധി തവണ ബോഡി ഷെയ്മിങ്ങിന് ഇരയായിട്ടുണ്ട്.
