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തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനവുമായി ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്‌മിയും വിഷ്‌ണു വിശാലും; ഗാട്ട കുസ്‌തി 2 ഒടിടിയിലേക്ക്

തിയേറ്ററുകളിലെത്തി 27 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ചിത്രം ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്നത്.

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GATTA KUSTHI 2 (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 30, 2026 at 2:47 PM IST

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ശ്വര്യ ലക്ഷ്‌മിയും വിഷ്‌ണു വിശാലും തകര്‍ത്തഭിനയിച്ച ചിത്രമാണ് ഗാട്ട കുസ്‌തി 2 ഒടിടിയിലേക്ക്. ചെല്ല അയ്യാവു രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിച്ച സ്പോര്‍ട്‌സ് ഡ്രാമ ആദ്യ ഭാഗം മലയാളി - തമിഴ് പ്രേക്ഷകരെ ഒരുപോലെയാണ് ഹരം കൊള്ളിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തെ സിനിമാസ്വാദകര്‍ സ്വീകരിച്ചത്. ആദ്യ ദിനം മുതല്‍ മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണത്തോടെയാണ് ചിത്രം മുന്നേറിയത്.

ഐശ്ര്വര്യ ലക്ഷ്മിയുടെ പ്രകടനം തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണം. തുടക്കം മുതല്‍ അവസാനം വരെ നര്‍മ രസത്തിലാണ് സിനിമ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിഷ്‌ണു വിശാൽ, ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്‌മി എന്നിവർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വീരയുടെയും കീർത്തിയുടെയും അവരുടെ മകളുടെയും ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ആഗോളതലത്തില്‍ 55.48 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് 8.30 കോടി രൂപയും ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന്‍ 47.18 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്.
അതേസമയം തിയേറ്ററുകളിലെത്തി 27 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ചിത്രം ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്നത്. ജൂലൈ 31 മുതല്‍ നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുന്നത്. മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ, തെലുഗു , ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളില്‍ ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്ത് എത്തും.

ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ ജൂലൈ 3 നാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ സിനിമ എത്തിച്ചത് ഇ ഫോര്‍ എൻ്റർടെയിൻമെൻ്റ് ആണ്. വമ്പൻ ഹിറ്റായ ആദ്യ ഭാഗത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് രണ്ടാം ഭാഗവും ഒരുക്കിയത്. വേൽസ് ഫിലിം ഇന്റർനാഷണലും വിഷ്‌ണു വിശാല്‍ സ്റ്റുഡിയോസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സൂപ്പർ ഹിറ്റുകളായിട്ടുണ്ട്. ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയുടെ ഗംഭീര പ്രകടനമായിരുന്നു ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്. മലയാളിയായ പെൺകുട്ടിയായാണ് ഐശ്വര്യ ചിത്രത്തിൽ വേഷമിട്ടത്.

ഹരീഷ് പേരടി, ശ്രീജ രവി, കരുണാസ്, കാളി വെങ്കട് എന്നിവരാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെയും താരനിരയിലുള്ള ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് അഭിനേതാക്കൾ. രമ്യ കൃഷ്ണൻ, മോക്ഷ എന്നിവരാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ പുതുതായി എത്തിയ താരങ്ങൾ. യോഗി ബാബു, കരുണാകരൻ, മുനിസ്കാന്ത്, സാറ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്.

നിർമ്മാണം: ഡോക്ടർ ഇഷാരി കെ ഗണേഷ്, വിഷ്‌ണു വിശാൽ, കോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് : ശുഭ്ര, ആര്യൻ രമേശ്, ഇഷാൻ സക്സേന, ഛായാഗ്രഹണം: കെ.എം. ഭാസ്കരൻ, സംഗീതം: ഷോൺ റോൾഡൻ , എഡിറ്റർ: ഭരത് വിക്രമൻ, ആർട്ട് ഡയറക്ടർ: ജയചന്ദ്രൻ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: രുചി മുനൊത്ത്, സബ്ടൈറ്റിൽ: സാജിദ് അലി, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈനർ : വിയാക്കി, മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ : സിദ്ധാർഥ് ശ്രീനിവാസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് : ബി ജയ് ഗണേഷ്, എ ആർ ചന്ദ്രമോഹൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: സീതാറാം, ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ : ശ്രാവന്തി സായ്‌നാഥ്, പിആർഒ : ശബരി.

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VISHNU VISHAL
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GATTA KUSTHI 2 OTT RELEASE

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