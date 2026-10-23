എം. കെ. ഷെജിൻ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന സ്പിരിച്വൽ ഹൊറർ ത്രില്ലർ ‘ഗരിഗ’ ഒക്ടോബർ 30ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്
ആത്മാക്കളെ ആവാഹിക്കുന്ന രീതിയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രമേയം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 4:20 PM IST
മലയാളം, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിലായി ഒരുങ്ങുന്ന സ്പിരിച്വൽ ഹൊറർ ത്രില്ലർ ചിത്രം ‘ഗരിഗ’ ഒക്ടോബർ 30ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നു. പ്രശസ്ത സിനിമ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ (പിആർഒ) എം. കെ. ഷെജിന് ഉത്തമൻ എന്ന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം വൊനമാലി പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ബാനറിൽ ഭാസ്കർ ബണ്ടുപള്ളി രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്നു. വേണുഗോപാൽ ദേവിയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാതാവ്. പുതുമുഖങ്ങളായ റിഷാൻ നായകനായും അഞ്ജന ആർ. നായർ നായികയായും എത്തുന്നു. ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിനേതാക്കളും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും കൊച്ചിയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു.
നിരവധി ഹൊറർ ചിത്രങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് വിജയം നേടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രേക്ഷകർക്ക് ആവർത്തനവിരസത അനുഭവപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ആശയമാണ് ‘ഗരിഗ’ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് സംവിധായകനും നിർമാതാവും വ്യക്തമാക്കി. ആത്മാക്കളെ ആവാഹിക്കുന്ന രീതിയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രമേയം. എന്നാൽ ചിത്രം വെറുമൊരു ഹൊറർ സിനിമ മാത്രമല്ലെന്നും ഇതിൽ വൈകാരികമായ ബന്ധങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും അണിയറപ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു.
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ഒരുപാട് ഷേഡുകളുള്ള കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നടനും പിആർഒയുമായ എം. കെ. ഷെജിന് പറഞ്ഞു. ‘ഉത്തമൻ’ എന്ന കഥാപാത്രം തൻ്റെ അഭിനയജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ‘നിഴൽ വ്യാപാരികൾ’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഷിജിൻ നായകനായി അഭിനയിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ നിരവധി സിനിമകളിലും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
അച്ഛൻ–മകൻ ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴവും വൈകാരികതയും
ഹൊറർ ഘടകങ്ങൾക്കൊപ്പം അച്ഛൻ– മകൻ ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴവും മാതാപിതാക്കളോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ചിത്രം ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് സംവിധായകൻ ഭാസ്കർ ബണ്ടുപള്ളിയും നിർമാതാവ് വേണുഗോപാലും പറഞ്ഞു. മാതാപിതാക്കളോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും കാമുകിയോടോ സ്വന്തം കുട്ടികളോടോ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ അവരോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പലരും തയാറാകാറില്ല. മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് അവരോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ യഥാർഥ ആഴം തിരിച്ചറിയുന്നതെന്നും ഈ വിഷയം ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അണിയറപ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കി.
മലയാള സിനിമയോടുള്ള അഭിനിവേശമാണ് മലയാളത്തിൽ ഒരു ചിത്രം ഒരുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് സംവിധായകനും നിർമാതാവും പറഞ്ഞു. മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവേശവും ഭാസ്കർ ബണ്ടുപള്ളി പങ്കുവച്ചു. വ്യത്യസ്ത മായ ദൃശ്യാവിഷ്കാരവും ഭയാനകമായ ത്രില്ലർ അനുഭവവും ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളായിരിക്കുമെന്നും അണിയറപ്രവർത്തകർ സൂചിപ്പിച്ചു. തെലുങ്ക് സംവിധായകൻ്റെ ആദ്യ മലയാള ചിത്രമാണിത്.
ഹൈദരാബാദ്, കൊച്ചി, കാലടി, കടമക്കുടി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകൾ. ആലിയ, ഷാൻ കലേറ്റുംകര, ജോർദൻ ബ്രിയാനി എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അഖിൽ കവലയൂർ, ചിത്രം സീനു, സുന്ദര പാണ്ടിയൻ പി.എസ്., രുദ്ര ബാല എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രസക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളുമായി എത്തുന്നു.
വേണുഗോപാൽ ദേവിയാണ് നിർമാണം നിർവഹിക്കുന്നത്. പ്രശാന്ത് കാഞ്ചനപ്പള്ളിയാണ് ഛായാഗ്രഹണവും എഡിറ്റിംഗും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. മുരളി മോഹൻ ആർ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറായും സൂരജ് ശശിധരൻ പ്രോജക്ട് ഡിസൈനറായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജിനു വിജയ് ആണ് സംഗീത സംവിധായകൻ. 72 ഫിലിം കമ്പനി ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിക്കുന്നു.
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