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'വലിയ കലാകാരന്മാർ അലങ്കരിച്ച പദവി, എല്ലാവരെയും കൂടെ നിർത്തണം'; സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർമാനായി ജി വേണുഗോപാൽ

ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ജി വേണുഗോപാലിനെ സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർമാനായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഹേമന്ത് കുമാറാണ് വൈസ് ചെയർമാൻ. എൻവി പ്രദീപ്‌ കുമാറാണ് അക്കാദമിയുടെ പുതിയ സെക്രട്ടറി.

G VENUGOPAL SANGEETHA NADAKA ACADEMY SANGEETHA NADAKA ACADEMY CHAIRMAN VENUGOPAL ON KSNA CHAIRMAN POSITION
G Venugopal (Facebook.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2026 at 8:41 PM IST

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പാലക്കാട്: സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർമാൻ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് ഗായകൻ ജി വോണുഗോപാൽ. വലിയ കലാകാരന്മാർ അലങ്കരിച്ച പദവിയാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും തന്നാൽ കഴിയും വിധം അക്കാദമിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചുമതലയേറ്റതിന് ശേഷം പറയാമെന്നും ജി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. പാലക്കാട് നിന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

''രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് മന്ത്രി വിളിച്ചിരുന്നു. ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആരോടും ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയരുത് എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒന്നും പറയാതിരുന്നുത്. ഇന്ന് ഈ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. യാത്രേമധ്യേ ആണ് പ്രഖ്യാപന വിവരം അറിയുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സംഗീത നാടക അക്കാദമി എന്നത് വളരെ വിശാലമായ ഒന്നാണ്. എല്ലാവരെയും കൂടെ നിർത്തണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ സാംസ്‌കാരിക നയം പരിപാലിക്കണമെന്നും തന്നെക്കൊണ്ട് ആകുന്ന രീതിയിൽ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും,'' ജി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

ജി വേണുഗോപാൽ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)

ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ജി വേണുഗോപാലിനെ സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർമാനായി നിയോഗിച്ച വിവരം സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ടത്. ഹേമന്ത് കുമാറാണ് വൈസ് ചെയർമാൻ. എൻ വി പ്രദീപ്‌കുമാറാണ് അക്കാദമിയുടെ പുതിയ സെക്രട്ടറി. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാനായി പ്രമുഖ കവിയും എഴുത്തുകാരനും പ്രഭാഷകനുമായ കൽപറ്റ നാരായണനെ നിയോഗിച്ചു.

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നടൻ പ്രേംകുമാറിനെ ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപറേഷൻ ചെയർമാനായി നിയമിച്ചു. കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് ഫിലിം ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാനായി ആലപ്പി അഷറഫിനെ നിയമിച്ചു. കേരള സാംസ്‌കാരിക പ്രവർത്തക ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാനായി ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവായ എം രഞ്ജിത്തിനെ നിയമിച്ചു.

ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാനായി ആനിമേറ്ററും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനറുമായ പ്രഫ. പ്രകാശ് മൂർത്തി ചുമതലയേൽക്കും. ടി ആർ ഉദയകുമാർ വൈസ് ചെയർമാനാകും. വൈക്കം എം കെ ഷിബുവാണ് അക്കാദമിയുടെ സെക്രട്ടറി. ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാനായി സുരേഷ് ബാബു എളയാവൂർ സ്ഥാനമേൽക്കും.

ശ്രീരാമൻ കൊയ്യോനാണ് വൈസ് ചെയർമാൻ. പ്രദീപ്‌കുമാർ എം പയ്യന്നൂർ പുതിയ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേൽക്കും. ചലച്ചിത അക്കാദമി തലപ്പത്തേക്ക് നടൻ രവീന്ദ്രനെ നിയോഗിച്ചതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

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G VENUGOPAL
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SANGEETHA NADAKA ACADEMY CHAIRMAN
VENUGOPAL ON KSNA CHAIRMAN POSITION
G VENUGOPAL AS KSNA CHAIRMAN

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