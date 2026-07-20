ചിരിയുടെ 'ഓട്ടവും' ജീവിതത്തിൻ്റെ 'തുള്ളലുമായി' ഓട്ടം തുള്ളല്; തിയേറ്ററുകളിൽ ചിരി പൂരമൊരുക്കാന് ജി മാര്ത്താണ്ഡന്
ജൂലൈ അവസാനവാരം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്ന ഓട്ടം തുള്ളലിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകൻ ജി മാർത്താണ്ഡൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 20, 2026 at 3:05 PM IST
അക്കി വിനായക്
ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ക്ലീറ്റസ്, പാവാട തുടങ്ങിയ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജി മാർത്താണ്ഡൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ഓട്ടം തുള്ളൽ'. ബിനു ശശിറാം തിരക്കഥയൊരുക്കി, വിജയരാഘവൻ, കലാഭവൻ ഷാജോൺ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ഈ ചിത്രം പൂർണമായും ഒരു കോമഡി എൻ്റർടെയ്നറാണ്. ജൂലൈ അവസാനവാരം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകൻ ജി മാർത്താണ്ഡൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.
മലയാള സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ കലാരൂപങ്ങളുടെ പേര് വരുന്നത് ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡ് ആണോ? ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം, ഇപ്പോൾ ഓട്ടം തുള്ളൽ...
ഇതൊക്കെ തികച്ചും യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ്, അല്ലാതെ ഇതൊരു ഹിറ്റ് ഫോർമുലയൊന്നുമല്ല. 'ഭരതനാട്യം' എന്ന സിനിമ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനും കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ഷൂട്ടിങ്ങിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ 'ഓട്ടം തുള്ളലി'ൻ്റെ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മോഹിനിയാട്ടം എന്ന സിനിമ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ട്രെൻഡ് ആയി മനഃപൂർവം ചെയ്യുന്നതല്ല.
ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ തുടർച്ചയാണോ ഓട്ടം തുള്ളൽ എന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് സംശയമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലേ?
അങ്ങനെയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ആർക്കും വേണ്ട. ഇത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിത്രമാണ്. പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ആ വ്യത്യാസം. നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത കലാരൂപത്തിൻ്റെ പേര് 'ഓട്ടൻതുള്ളൽ' എന്നാണ്. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ സിനിമയുടെ പേര് 'ഓട്ടം തുള്ളൽ' എന്നാണ്. ഓട്ടൻതുള്ളൽ ആക്ഷേപഹാസ്യ കലാരൂപമാണ്. ഞങ്ങളുടെ സിനിമക്കും ഹാസ്യത്തിന് തന്നെയാണ് പ്രാധാന്യം. കാലഘട്ടം മാറിയതുകൊണ്ട് ആക്ഷേപം ഒഴിവാക്കി. കുറേ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓട്ടവും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ തുള്ളലുകളുമാണ് ഈ സിനിമയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഓട്ടം തുള്ളൽ ആദ്യവസാനം ഒരു കോമഡി ചിത്രമാണ്. പ്രേക്ഷകർക്ക് തിയേറ്ററിൽ മനസ് തുറന്നു ചിരിക്കാനുള്ള വക ചിത്രത്തിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ കാലത്തെ കോമഡി സിനിമകളെയും മുൻകാല ചിത്രങ്ങളെയും എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു?
തെങ്കാശിപ്പട്ടണം, ഹിറ്റ്ലർ, ഇൻ ഹരിഹർ നഗർ, പത്രം തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലെ കോമഡിയുടെ ഏഴയലത്ത് വരില്ല ഇപ്പോഴത്തെ തമാശകൾ. പ്രിയദർശൻ സാറും സത്യൻ അന്തിക്കാട് സാറും ഷാഫി ചേട്ടനും ബെന്നി പി. നായരമ്പലവുമൊക്കെ എഴുതിയ സിനിമകളാണ് ഇന്നും കോമഡിയിലെ ഐക്കണിക് ചിത്രങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ ട്രോളുകളിൽ പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ കാലത്തെ കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ്.
പുതിയ സിനിമകളുടെ മേക്കിങ് രീതികൾ മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്നിട്ടും പഴയ സിനിമകൾ മുന്നിട്ടു നിൽക്കാൻ കാരണമെന്താണ്?
പുതിയ കാലത്ത് ക്രിയേറ്റീവ് ആയ ഒരുപാട് മികച്ച ഡയറക്ടേഴ്സും റൈറ്റേഴ്സും വരുന്നുണ്ട്, സിനിമകളുടെ ആവിഷ്കാര ശൈലിയും മാറി. പക്ഷേ ആശയപരമായി നോക്കിയാൽ പഴയ ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് മുന്നിൽ. ഒരൊറ്റ സിനിമയുടെ പേര് കൊണ്ട് എനിക്കിത് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും—'സന്ദേശം'. അതിനുമുമ്പോ ശേഷമോ അത്രയും ആഴമുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് ചർച്ച ചെയ്ത മറ്റൊരു സിനിമ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സിബി മലയിൽ സാറും പത്മരാജൻ സാറും ഭരതൻ സാറുമൊക്കെ എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ ഇന്നും എവർഗ്രീൻ ആയി നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്.
ഈ പഴയകാല സിനിമകളുടെ സ്വാധീനം ഓട്ടം തുള്ളലിൽ ഉണ്ടോ?
തീർച്ചയായും. ഒരു ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകൻ എന്ന രീതിയിലും പ്രേക്ഷകൻ എന്ന രീതിയിലും എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സിനിമകളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ മറക്കാതെ ആസ്വദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കോമഡി സിനിമ ഒരുക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിലെ തമാശകൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൃത്യമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
പലപ്പോഴും തിയേറ്ററിൽ കോമഡി സിനിമയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് "ഇതാണോ കോമഡി?" എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥ എൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാകരുതെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുള്ള പരമാവധി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായും സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനായും ഈ ഫീൽഡിലുള്ള എൻ്റെ അനുഭവസമ്പത്ത് 'ഓട്ടം തുള്ളലി'ന് ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
താങ്കള് കഥകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ്?
അതൊരു വലിയ ബാധ്യത തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എത്രയോ കഥകൾ കേൾക്കുന്നതാണ്. ഏതാണ് മികച്ചത് എന്ന കൺഫ്യൂഷൻ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയായേ മതിയാകൂ. ഒരു സബ്ജക്ട് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ പരമാവധി ആത്മാർഥതയോടു കൂടി തന്നെയാണ് അതിനെ സമീപിക്കുന്നത്. ചില സബ്ജറ്റുകൾ കൂടുതൽ ശരിയാകും, ചിലത് ഒട്ടും വർക്ക് ആകില്ല. നമ്മുടെ തീരുമാനം തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് സിനിമ തിയറ്റേറിൽ എത്തി പ്രേക്ഷകർ തിരസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കും.
ബിനു ശശിറാം പറഞ്ഞ 'ഓട്ടം തുള്ളൽ' പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു ചിരിപ്പടം എന്നതിനപ്പുറം എന്തൊക്കെയാണ് സമ്മാനിക്കുക?
ചില സബ്ജക്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് കൊള്ളാം നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നും. ചില സബ്ജക്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് ആയിരുന്നു ഓട്ടം തുള്ളൽ. മലയാളത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച് ഉയർന്നുവന്ന ബിനു തൃക്കാക്കര (ബിനു ശശിറാം) ഓട്ടം തുള്ളലിൻ്റെ കഥ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. തിരക്കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ചിരിച്ചു. എൻ്റെ ചിരി പ്രേക്ഷകർക്കും ലഭിക്കുമെന്ന് തോന്നി.
മലയാളത്തിലെ ഒരുപിടി സീനിയർ അഭിനേതാക്കൾ ആണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ ഏരിയയിൽ യാതൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല. മലയാള സിനിമയിലെ സീനിയർ നടന്മാർ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച അഭിനേതാക്കൾ ആണെന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ പ്രിയൻ സാറൊക്കെ ഹിന്ദിയിൽ പോയി സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ജഗതി ചേട്ടന് പകരവും കുതിരവട്ടം പപ്പുച്ചേട്ടന് പകരവും ജഗദീഷ് ചേട്ടന് പകരവും ഒക്കെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
പണ്ടത്തെപ്പോലുള്ള തമാശ സിനിമകൾ പുതിയകാലത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ വർക്ക് ഔട്ട് ആകുമോ?
കലാതീതമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടുത്തെ സിനിമകൾ. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ എത്തുന്ന സംവിധായകരും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളും ഒക്കെ വളരെ കഴിവുള്ളവരാണ്. ഞാനൊക്കെ 19 വർഷം അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ച ശേഷമാണ് സ്വതന്ത്ര സംവിധായകൻ ആകുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഉടനെ തന്നെ സംവിധായകനാകുന്നു. നേരിട്ട് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട്. അവരൊക്കെയും നമ്മുടെ പഴയ സിനിമകളെ മാതൃകയാക്കാറുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ ബാലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തു. അവർ സിനിമയുടെ പ്രമോഷന് പ്രിയദർശൻ സാറിനെയാണ് ക്ഷണിച്ചത്. അതിനർഥം അവരൊക്കെ പ്രിയൻ സാറിനെ പോലുള്ള ലെജന്ഡറി സംവിധായകരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ടെക്നോളജിയിലാണ് വലിയൊരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത്. ആശയത്തിൽ ഇന്നും എന്നും മലയാള സിനിമ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഒന്നു പറയട്ടെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന എത്ര സിനിമകൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. പഴയ സിനിമകൾ നിരന്തരം ടിവിയിൽ കാണിക്കുന്നു. കാണാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ.
വിജയരാഘവൻ ചേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രം ഓട്ടം തുള്ളൽ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് എത്രത്തോളം കരുത്താണ്?
ഓട്ടം തുള്ളൽ എന്ന സിനിമയിലെ വിജയരാഘവൻ ചേട്ടൻ്റെ ഉദയൻ സ്വാമി എന്ന കഥാപാത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നുതന്നെയായി മാറും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടക്കകാലം മുതലുള്ള സിനിമകളിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം നായകനായി വന്നപ്പോഴും, വില്ലനായി അഭിനയിച്ചിരുന്നപ്പോഴും, ക്യാരക്ടർ റോളുകൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോഴും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വയം മോൾഡ് ചെയ്തു എടുക്കുകയാണ്. ആ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. ഇപ്പോൾ തന്നെ കിഷ്കിന്ധ കാണ്ഡം, പൂക്കാലം തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം,വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് വിജയരാഘവൻ എന്ന ആക്ടർ മാറി.
അദ്ദേഹം സെറ്റിൽ ഒരു ഫ്രയിമിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു ലെജൻഡ് വന്നു നിൽക്കുന്ന പ്രതീതിയാണ് എല്ലാവർക്കും. ഓരോ കഥാപാത്രത്തെയും അദ്ദേഹം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി വ്യത്യസ്തമാണ്. പഴയതിൻ്റെ സാമ്യം ഒട്ടും ഉണ്ടാകില്ല. അദ്ദേഹം മേക്കോവർ ചെയ്ത് സെറ്റിൽ എത്തിയപ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഇരട്ടിച്ചു. വിജയരാഘവൻ്റെ കാസ്റ്റിങ് എൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് തീർച്ചയായും വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയർ എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ അഭിനയ ശൈലി പൂർണമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസിലാക്കാം. വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് അത് ഉയർന്നു. പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന നായകന്മാർ ഓവർ ഷാഡോ ആയി പോകാറുണ്ട്. കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡത്തിൽ ആസിഫ് അലിയാണ് നായകൻ. പക്ഷേ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത് വിജയരാഘവൻ്റെ മുഖമാണ്. നായകനെക്കാൾ മികച്ച കഥാപാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആ ചിത്രത്തിൽ ലഭിച്ചത്. ഓട്ടം തുള്ളൽ എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരക്കഥയാണ് നായകൻ, വിജയരാഘവൻ പ്രധാന വേഷത്തില്.
മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി രണ്ട് സിനിമകൾ ചെയ്ത സംവിധായകനാണ് താങ്കൾ. അദ്ദേഹത്തെ ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരുന്നോ?
ഞാൻ സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനായി രണ്ടു ചിത്രങ്ങളാണ് മമ്മൂക്കയെ നായകനാക്കി സംവിധാനം ചെയ്തത്, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ക്ലീറ്റസും അച്ഛാദിനും. സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നടന്മാരിൽ ഒരാളെയാണ് ചിത്രത്തിൽ നായകനായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന അഭിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അറുപതോളം പുതുമുഖ സംവിധായകരെ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന നടനാണ് അദ്ദേഹം. അതിൽ ഒരാളാണ് ഞാനും എന്നു പറയുന്നതിൽ അഭിമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തെ വച്ച് സിനിമ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒരുപാട് വർഷം ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായി പ്രവൃത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മമ്മൂക്കയുമായി ഒരു ആത്മബന്ധം സൃഷ്ടിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. സ്വന്തം സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സംവിധായകൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് അപ്പുറം അതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റൊന്നും തോന്നിയില്ല. കാരണം മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടല്ലല്ലോ. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അദ്ദേഹം ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഏതു രീതിയിലാണ് പ്രതികരിക്കുക എന്ന് എനിക്ക് ധാരണയുണ്ട്.
വളരെയധികം സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സത്യസന്ധനായ മനുഷ്യനാണ് മമ്മൂക്ക. എന്തെങ്കിലും അനിഷ്ടം തോന്നിയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ദേഷ്യപ്പെടും. അതുപോലെ തണുക്കുകയും ചെയ്യും.
പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മഹാനടൻ്റെ ഇമേജ് ആണുള്ളത്. പക്ഷേ അടുത്തറിയുമ്പോൾ ഇതാണോ സാർ എന്ന് അത്ഭുതം തോന്നും. ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും മമ്മൂക്ക സെറ്റിൽ എത്തുന്ന നിമിഷം ഒരു നെഞ്ചിടിപ്പ് ഉണ്ടാകും. അയ്യോ അദ്ദേഹം വന്നല്ലോ എന്ന് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകും. പക്ഷേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം ശാന്തം.
കറുത്ത കോട്ടും കോർപ്പറേറ്റ് വേഷങ്ങളും തിളങ്ങിനിന്ന സമയത്താണ് പൃഥ്വിരാജിനെ താങ്കൾ 'പാവാട'യിലെ പാമ്പ് ജോയ് എന്ന നാടൻ കഥാപാത്രമാക്കുന്നത്. ആ മാറ്റം എങ്ങനെയായിരുന്നു?
വളരെയധികം സോഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കരിയറിൽ പാവാട സംഭവിക്കുന്നത്. അന്നാണെങ്കിലും ഇന്നാണെങ്കിലും അത്രയും ഒരു റൂട്ടഡ് ആയ നാടൻ കഥാപാത്രം പൃഥ്വിരാജ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത്രയും ലോക്കൽ കഥാപാത്രം അദ്ദേഹം വേറെ ചെയ്തിട്ടുമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണ് പാവാടയിലെ പാമ്പ് ജോയ്. ഞാൻ എവിടെ പോയാലും പാവാടയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ഒരുക്കാൻ പ്രേക്ഷകർ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. ഓരോ പൃഥ്വിരാജ് സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോഴും എനിക്ക് മെസ്സേജ് വരും.. എന്നാണ് പാമ്പ് ജോയ് വീണ്ടും വരിക.
മോഹൻ ലാൽസറൊക്കെ പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് സമാനമായി ഒരു കഥാപാത്രം പൃഥ്വിരാജിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പാവാടയ്ക്ക് മുമ്പ് മൂന്ന് നാല് കഥകളുമായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപെട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണ് പാവാട സബ്ജക്റ്റുമായി ഞാനും തിരക്കഥാകൃത്തും വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോകുന്നത്. അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതുപോലൊരു കഥാപാത്രം അദ്ദേഹം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു.
ചേട്ടാ ഞാൻ അഴിഞ്ഞാടും. ചേട്ടൻ എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മതി എന്നായിരുന്നു പൃഥ്വി പറഞ്ഞത്. ഒരു കൈലിയും മുഷിഞ്ഞ മുണ്ടും ധരിപ്പിച്ച് കുഴിഞ്ഞ കണ്ണുകളുമായി പാമ്പ് ജോയ് സ്ക്രീനിൽ എത്തിയപ്പോൾ നിറഞ്ഞ കയ്യടിയുമായാണ് പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിച്ചത്. അതുപോലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും.
പാവാടയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമായിരിക്കുമോ അത്?
അതിപ്പോൾ പാവാടയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമായിരിക്കുമോ എന്നൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലൊരു സിനിമയും കഥാപാത്രവും പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അധികം വൈകാതെ അങ്ങനെയൊരു സിനിമ സംഭവിക്കുമെന്ന് മനസ്സ് പറയുന്നു.
മിയ മീൻചട്ടി കൊണ്ട് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ തലയിൽ അടിക്കുന്ന സീൻ വലിയ കോമഡിയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യമെന്താണ്?
മൺചട്ടി ഡമ്മി ആയിരുന്നെങ്കിലും അതിനുള്ളിലെ മീൻകറി ഒറിജിനൽ ആയിരുന്നു. അതും മത്തിക്കറി. അത് ഒറിജിനൽ ആണെങ്കിലേ കൃത്യമായി എക്സ്പ്രഷൻ ഇടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞു. ഷോട്ടിൽ മിയയുടെ കഥാപാത്രം മീൻ ചട്ടിയെടുത്ത് തലയിൽ അടിച്ചു. ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ് രാജു എത്ര പ്രാവശ്യം കുളിച്ചിട്ടും ആ മീനിൻ്റെ സ്മെൽ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് അടുത്ത് വന്ന് നിന്നിട്ട് ചോദിക്കും അണ്ണാ ഇപ്പോൾ സ്മെൽ ഉണ്ടോ.. ഞങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ടെൻഷൻ ആകും. മത്തിയുടെ മണം അത്ര പെട്ടെന്ന് പോകില്ലല്ലോ... സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് പൃഥ്വിരാജിന് അത്രയും ആഴത്തിൽ കൊണ്ടുവച്ച കഥാപാത്രമായിരുന്നു പാമ്പ് ജോയ്.
സംവിധായകൻ ജീൻ പോൾ ലാൽ (ലാൽ ജൂനിയർ) താങ്കളെക്കുറിച്ച് വലിയ പ്രശംസകൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ?
ജീൻ പോളിനെ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ആക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ലാൽസർ വിദേശത്തൊക്കെ അയച്ചു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. പഠനം മാത്രം പോരല്ലോ. എക്സ്പീരിയൻസിനു വേണ്ടി ടു ഹരിഹർനഗർ എന്ന ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹസംവിധായകനായി കൊണ്ടുവന്നു. സംവിധായകനായ ലാൽ സാറിൻ്റെ മകനാണ് ജീൻ എന്ന പരിഗണന അദ്ദേഹത്തിന് സെറ്റിൽ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരു സഹസംവിധായകൻ അത്രമാത്രം. ഞാനായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ. എൻ്റെ ഒപ്പമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നിർത്തിയത്. ഒരിക്കലും ലാൽ സാറിൻ്റെ മകനാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം ജീൻ പോളിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം എന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചത്. അവൻ നല്ല പയ്യനാണ്. അവൻ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ജോലിയും അവൻ കൃത്യമായി ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ മിടുക്കനായി വരുമെന്ന്.
സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിലും അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിലും അവൻ മിടുക്കനായി. ബാലൻ എന്ന സിനിമയിലെ പൊലീസ് കഥാപാത്രം എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് മലയാളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക സംവിധായകരും ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിക്കുമായിരുന്നു. പരമാവധി ആത്മാർഥതയോടെ സിനിമയെ സമീപിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് അതിന് കാരണം. ഞാനെൻ്റെ ജോലിയിൽ ഒരിക്കലും കള്ളത്തരം കാണിക്കില്ല. സദാസമയവും വർക്ക് ഹോളിക്കായി നിലനിൽക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മമ്മൂക്ക എന്നെ ആത്മാർത്ഥണ്ടൻ എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ജീൻപോൾ ലാൽ കഴിഞ്ഞദിവസം നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞത് സന്തോഷം തോന്നി. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കുകയും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു. ഇത്രയും പ്രശംസിച്ചു എന്നെ ആരും ഒരു പൊതുവേദിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ആരും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷവും നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
എന്നാൽ നടൻ മമ്മൂട്ടി സാർ എന്നെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മമ്മൂക്ക പറയുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ കേൾക്കാം. വെറുതെ ഒരാൾ അല്ലല്ലോ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ മഹാനടൻ ആണല്ലോ. നമ്മളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നല്ലത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുളിരു കേറും.
അഭിനന്ദനങ്ങളെക്കാൾ ആരും നമ്മളെ കുറ്റം പറയാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഞാൻ ഒരുക്കിയിട്ടില്ല. പലപ്പോഴും പല സിനിമ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും സംവിധായകർ എൻ്റെ കൈകൾ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കിയ 'അച്ഛാദിൻ' തിയേറ്ററിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?
അച്ഛാദിൻ ഒരു മോശം ചിത്രമാണെന്ന അഭിപ്രായമെനിക്കില്ല. സിനിമ സാമ്പത്തികമായി പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. പക്ഷേ തിയേറ്ററിൽ പ്രേക്ഷകർ സിനിമ തിരസ്കരിച്ചു. അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു സിനിമ മോശമായി പോയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരിക്കലും ആ സിനിമയെ തള്ളിപ്പറയില്ല. നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സിനിമ ഇറങ്ങിയ സമയത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത പൊളിറ്റിക്സ് പ്രേക്ഷകർക്ക് കണക്ട് ആയില്ല. ഞാൻ മമ്മൂക്കയെ വച്ച് സംവിധാനം ചെയ്ത ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ക്ലീറ്റസ് എന്ന ചിത്രം വലിയ വിജയമായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു ഹീറോയിസം ഉണ്ട്. അച്ഛാദിൻ എന്ന സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രം വളരെ സാധാരണക്കാരനാണ്. പക്ഷേ ആ സിനിമയിലെ പൊളിറ്റിക്സ് ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു.
ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടേയില്ല. എനിക്ക് ജാതിമത വിവേചനം ഇല്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ആ സിനിമയുടെ ഭാഗമായി അന്ന് സംഭവിച്ചു. ആ രീതിയിൽ ചില വ്യക്തികൾ അച്ഛാദിൻ എന്ന സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തി. സമാന വിഷയം ഇനി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം കൂടി സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു. തിയേറ്ററിൽ വിജയിച്ച സിനിമകളെല്ലാം നല്ലത് പരാജയപ്പെട്ടതെല്ലാം മോശം എന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല. തിയേറ്ററിൽ പരാജയപ്പെട്ട എത്രയോ സിനിമകൾ ഇന്ന് ക്ലാസിക്കുകളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് പത്മരാജൻ സിനിമകൾ. പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതി അച്ഛാദിൻ എന്ന സിനിമയെ ഞാൻ ഒരിക്കലും എഴുതിത്തള്ളുകയില്ല. ആ സിനിമയുടെ മൂല്യം പ്രേക്ഷകർ അധികം വൈകാതെ തിരിച്ചറിയും. പക്ഷേ ആ സിനിമയുടെ പരാജയത്തിലൂടെ അത്തരം സബ്ജക്ടുകൾ ഇനി തൊടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി.
തീര്ച്ചയായും. അച്ഛാദിൻ എന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് വ്യക്തിപരമായി ആക്രമണങ്ങൾ പോലും എൻ്റെ നേർക്കുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇനി എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ പോലും നൂറ് പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കണമെന്ന് അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയാൽ വിവാദം എന്ന സ്റ്റൈൽ ആദ്യമായി തുടങ്ങുന്നത് അച്ഛാദിൻ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ്. എമ്പുരാൻ്റെ സമയം ഒക്കെ ആയപ്പോൾ അത് മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തി. സന്ദേശം എന്ന സിനിമ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. അന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ആ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങി. ഇന്നാണെങ്കിൽ ആ സിനിമയ്ക്ക് സെൻസർ കിട്ടുമോ എന്ന് സംശയമാണ്.
മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറന്നേക്കുക. ഓട്ടം തുള്ളൽ ഒരു ചിരി പടമാണ്. ജൂലൈ അവസാനവാരം ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. പ്രേക്ഷക പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ജി മാർത്താണ്ഡൻ പറഞ്ഞു.
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