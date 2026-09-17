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പ്രേക്ഷകരെ ഒന്നടങ്കം ചിരിപ്പിക്കാന്‍ 'ഓട്ടം തുള്ളന്‍' നാളെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്; ചിത്രത്തിലെ പ്രമോ ഗാനം പുറത്ത്

ജി. മാര്‍ത്താണ്ടന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കോമഡി എന്‍റര്‍ടെയ്‌നറാണ് ഓട്ടം തുള്ളല്‍.

OTTAMTHULLAL MOVIE VIJAYARAGHAVAN VISHNU UNNIKRISHNAN G MARTHANDAN DIRECTOR
Ottamthullal (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2026 at 4:57 PM IST

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സംവിധായകൻ ജി മാർത്താണ്ഡൻ ഒരുക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ഓട്ടം തുള്ളൽ'. ജി.കെ.എസ്. പ്രൊഡക്ഷൻസിന്‍റെ ബാനറിൽ മോഹനൻ നെല്ലിക്കാട്ട് നിർമിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആധ്യ സജിത്ത് ആണ്. 'ഒരു തനി നാടൻ തുള്ളൽ' എന്ന ടാഗ് ലൈനുമായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രമോ ഗാനം പുറത്ത്.

ചിത്രത്തിലെ 'കതിരാ കതിരാ' എന്ന ഗാനമാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. വരികളിലും, ഈണത്തിലും ആലാപനത്തിലും അഭിനേതാക്കളുടെ ഗെറ്റപ്പിലും അവതരണത്തിലുമെല്ലാം ഏറെ വ്യത്യസ്ഥതയും കൗതുകവുമുള്ള പ്രമോ ഗാനമാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

മുത്തു രചിച്ച് രാഹുൽ രാജ് ഈണമിട്ട ഈ ഗാനം മുത്തു , അനിൽ രാജ്, സോണി മോഹൻ, അജ്മൽ ഫാത്തിമ, പ്രവീൺ എന്നിവരാണ് ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നാട്ടിൻ പുറത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന ഈ ചിത്രമാണിത്. വിജയരാഘവൻ, കലാഭവൻ ഷാജോൺ, വിഷ്‍ണു ഉണ്ണികൃഷ്‍ണൻ, ഹരിശ്രീ അശോകൻ, ബിനു ശശിറാം എന്നിവരാണ് ഗാനരംഗത്തിലുള്ളത്. സെപ്‌റ്റര്‍ 18 ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

മമ്മൂട്ടി നായകനായ ദൈവത്തിന്‍റെ സ്വന്തം ക്ളീറ്റസ്, അച്ഛാ ദിൻ, പൃഥ്വിരാജ് നായകനായ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രം പാവാട, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ നായകനായ ജോണി ജോണി യെസ് അപ്പ, റോഷൻ മാത്യു- ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ടീം വേഷമിട്ട മഹാറാണി എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ജി. മാർത്താണ്ഡൻ ഒരുക്കുന്ന ആറാമത്തെ ചിത്രമാണ് 'ഓട്ടം തുള്ളൽ'.

ആദ്യാവസാനം പ്രേക്ഷകരെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പക്കാ ഫാമിലി കോമഡി എന്റർടെയ്നര്‍ ആയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. കോ. പ്രൊഡ്യൂസർ സിറിയക് ആലഞ്ചേരി. ഹിരൺ മഹാജൻ, ജി മാർത്താണ്ഡൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ.

തനി നാടന്‍ കഥയെന്നാണ് ചിത്രത്തെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സാധാരണക്കാര്‍ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കുടുംബത്തില്‍ അരങ്ങേറുന്ന പ്രശ്നം ആ ഗ്രാമത്തിന്‍റെ തന്നെ തലവേദനയായി മാറുന്നതാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. തികഞ്ഞ നര്‍മമുഹൂര്‍ത്തങ്ങളിലൂടെയാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

വിഷ്‌ണു ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍, ടിനി ടോം, ഹരിശ്രീ അശോകന്‍, മനോജ് കെ.യു, ബിനു ശിവറാം, ജിയോ ബേബി, സിദ്ധാര്‍ഥ് ശിവ, കുട്ടി അഖില്‍ ജെറോം, ബിപിന്‍ ചന്ദ്രന്‍, പ്രിയനന്ദന്‍, വൈക്കം ഭാസി, ആദിനാട് ശശി, റോയ് തോമസ്, മാസ്റ്റര്‍ ശ്രീപത് യാന്‍ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

ബിനു ശശി റാമിൻ്റേതാണു തിരക്കഥ . പ്രദീപ് നായർ ഛായാഗ്രഹണവും ജോൺകുട്ടി എഡിറ്റിംഗും നിർവ്വഹിക്കുന്നു. കലാസംവിധാനം - സുജിത് രാഘവ്, മേക്കപ്പ് - അമൽ.സി.ചന്ദ്രൻ, കോസ്റ്യൂം ഡിസൈൻ - സിജി തോമസ് നോബൽ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - അജയ് ചന്ദ്രിക' പ്രശാന്ത് ഈഴവൻ, അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടേർസ് - സജ്യൂ പൊറ്റയിൽക്കട, ഡിഫിൻ ബാലൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റിൽസ് - അജി മസ്ക്കറ്റ്. മാനേജേഴ്സ് - റഫീഖ് ഖാൻ, മെൽബിൻ ഫെലിക്സ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ബിജു കടവൂർ. പി ആര്‍ ഒ വാഴൂര്‍ ജോസ്.

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TAGGED:

OTTAMTHULLAL MOVIE
VIJAYARAGHAVAN
VISHNU UNNIKRISHNAN
G MARTHANDAN DIRECTOR
OTTAMTHULLAL MOVIE PROMO SONG

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