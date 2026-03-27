വലതു വശത്തെ കള്ളന്‍ മുതല്‍ കാട്ടാന്‍ വരെ ഈ ആഴ്‌ച ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്ന പുത്തന്‍ റിലീസുകള്‍

ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണ മുറിയില്‍ മികച്ച സിനിമാനുഭവം ഒരുക്കുന്ന ആ റിലീസുകള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 27, 2026 at 5:26 PM IST

മാര്‍ച്ച് അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ വാരാന്ത്യം ആഘോഷിക്കാന്‍ പുതിയ റിലീസുകള്‍ തേടുന്നവര്‍ക്ക് സന്തോഷവാര്‍ത്ത. തിയേറ്ററില്‍ മിസായ സിനിമകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി പുതുപുത്തന്‍ റിലീസുകളുമായി ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്‍ വീണ്ടും സജീവമാകുന്നു. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, പ്രൈം വീഡിയോ, ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാര്‍ തുടങ്ങിയ പ്രധാന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില്‍ ഏറെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രങ്ങളും സീരീസുകളും എത്തി കഴിഞ്ഞു. ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണ മുറിയില്‍ തന്നെ മികച്ച സിനിമാനുഭവം ഒരുക്കുന്ന ആ റിലീസുകള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

വലതു വശത്തെ കള്ളന്‍

ബിജു മേനോൻ, ജോജു ജോർജ് എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് 'വലതുവശത്തെ കള്ളൻ'. ഇമോഷണൽ ക്രൈം ഡ്രാമ ജോണറിൽ എത്തിയ ചിത്രം സിനിമാ പ്രേമികളെ വലിയ രീതിയില്‍ ആകര്‍ഷിച്ചിരുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ആമസോണ്‍ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവുക. മാര്‍ച്ച് 27 മുതില്‍ ചിത്രം ഒടിടിയില്‍ ലഭ്യമാകും.

ലെന, ഇർഷാദ് അലി, ലിയോണ ലിഷോയ്, നിരഞ്ജന അനൂപ്, കെ.ആർ. ഗോകുൽ, ഷാജു ശ്രീധർ, ശ്യാമപ്രസാദ്, മനോജ്.കെ.യു എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ.

മസ്‌തിഷ്‌ക മരണം

കൃഷാന്ദ് സംവിധാനം ചെയ്ത മസ്തിഷ്ക മരണം: സൈമണ്‍സ് മെമ്മറീസ് ഒടിടിയിലേക്ക്. സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കോമഡി ജോണറിലുള്ള ചിത്രം നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിലൂടെയാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവുക. ഫെബ്രുവരി 27 നാണ് തിയറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. അജിത് വിനായക ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ വിനായക അജിത് ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആവാസവ്യൂഹം, പുരുഷ പ്രേതം എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൃഷാന്ദ് രചിച്ചു സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ഇത്. 'ഗഗനചാരി' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം അജിത് വിനായക ഫിലിംസ്, കൃഷാന്ദ് ഫിലിംസ് എന്നിവർ ഒന്നിക്കുന്ന സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ചിത്രം കൂടിയാണ്. ചിത്രം ഉടന്‍ ഒടിടിയില്‍ എത്തും.

കാട്ടാന്‍

വിജയ് സേതുപതിയെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായെത്തുന്ന പുതിയ തമിഴ് വെബ് സീരീസാണ് കാട്ടാന്. 'കാക്ക മുട്ടൈ', 'കടൈസി വ്യവസായി' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ മണികണ്ഠനും, 'ഈട' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ബി. അജിത്ത്കുമാറും ചേർന്നാണ് ഈ പരമ്പര സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിജയ് സേതുപതിയുടെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണവും സവിശേഷവുമായ വേഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് 'കാട്ടാൻ'.

വിജയ് സേതുപതി തന്നെയാണ് സ്വന്തം ബാനറിൽ ഈ സീരീസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോളിവുഡ് താരം മിലിന്ദ് സോമനും ഈ സീരീസിൽ ഒരു പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നത്. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെയാണ് 'കാട്ടാൻ' പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

മര്‍ദാനി

റാണി മുഖർജി, ജാങ്കി ബോഡിവാല, മല്ലിക പ്രസാദ്, പ്രജേഷ് കശ്യപ് എന്നിവര്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ക്രൈം ത്രില്ലര്‍ ചിത്രമാണ് മര്‍ദാനി. അഭിരാജ് മിനാവാല സംവിധാനം. രണ്ട് പെണ്‍ കുട്ടികളെ കാണാതാവുന്നതും തുടര്‍ന്ന് നടക്കുന്ന അന്വേഷണവുമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ഇതിവൃത്തം.

മാര്‍ച്ച് 27 മുതല്‍ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മര്‍ദാനി ആസ്വദിക്കാം.

ഓ റോമിയോ

ഷാഹിദ് കപൂർ നായകനാകുന്ന ഈ വമ്പന്‍ ആക്ഷൻ-ത്രില്ലർ ചിത്രമാണ് ഓ റോമിയോ. ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ഓഫീസറുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹിറ്റ്മാനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് കഥ വികസിക്കുന്നത്. മാര്‍ച്ച് 27 മുതല്‍ ചിത്രം ആമസോണ്‍ പ്രൈം വീഡിയോയില്‍ ലഭ്യമാണ്.

മാായബിംബം

ആകാശ് നടൻജൻ, ജാനകി, രാജേഷ്, അരുൺ കുമാർ എന്നിവര്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് മായാബിംബം. സണ്‍ സെക്‌സ്റ്റിലൂടെ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാം. റൊമാന്‍റിക് ഡ്രാമ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന ഈ ചിത്രം ഒരു മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ഥി തന്‍റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം താമസിക്കുകയും പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

സാമ്പ്രദായനി സൂപ്പിനീ ശുദ്ധപൂശാനീ

തെലുഗു ക്രൈം-കോമഡി ഡ്രാമ ചിത്രമാണിത്. ഒരു സബ്ഇൻസ്പെക്ടറുടെ മൃതദേഹം വീട്ടിൽ തദേഹം വീട്ടിൽ കണ്ടെത്തുകയും ജീവിതം കീഴിന്മേല്‍ മറിയുന്നതുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ഇ ടിവി വിന്നില്‍ സിനിമ ആസ്വദിക്കാം. രാജ് തിരന്ദസു, ശിവാജി, ലയ, രഘു ബാബു, മുഹമ്മദ് അലി എന്നിവരാണ് പ്രധാന അഭിനേതാക്കള്‍.

