വാഴ 2 മുതല് മോഹിനിയാട്ടം വരെ; ഈ ആഴ്ച ഒടിടിയില് വമ്പന് റിലീസുകളുടെ പെരുമഴ
സ്പൈ ആക്ഷന് ത്രില്ലര് മുതല് കോമഡി എന്റര്ടെയ്നര് വരെയാണ് ഈ ആഴ്ച ഒടിടിയില് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 8, 2026 at 1:27 PM IST
ഈ വാരാന്ത്യം ആഘോഷമാക്കാന് ഒട്ടേറെ റിലീസുകളാണ് ഒടിടിയില് എത്തുന്നത്. മലയാള സിനിമയില് പുതു ചരിത്രം കുറിച്ച വാഴ 2 ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യണ് ബ്രോസ് മുതല് മോഹിനിയാട്ടം വരെ ഇത്തവണ നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണ മുറികളില് എത്തുന്നുണ്ട്.
മാത്രമല്ല ഒടിടി പ്രേക്ഷകര് ആവേശത്തോടെ കാത്തിരുന്ന സ്പൈ ആക്ഷന് ത്രില്ലറുകളും കോമഡിയുമൊക്കെയായി ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളെ രസിപ്പിക്കാന് എത്തുന്നത് കൈനിറയെ ചിത്രങ്ങളാണ്. ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില് ഏതൊക്കെ റിലീസുകളാണ് ഇത്തവണ എത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
വാഴ 2 ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യണ് ബ്രോസ്
സോഷ്യല് മീഡിയ താരങ്ങളെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി നവാഗതനായ സവിന് സാ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് വാഴ 2 ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യണ് ബ്രോസ്. വിപിന്ദാസിന്റെ തിരക്കഥയില് ഒരുങ്ങുയ ഈ ചിത്രം മലയാള സിനിമയില് തന്നെ പുതുചരിത്രമാണ് കുറിച്ചത്.
ആഗോളതലത്തില് തന്നെ 200 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്. WBTS പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ഇമാജിൻ സിനിമാസ്, സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റുഡിയോസ്, ഐക്കൺ സ്റ്റുഡിയോസ്, ഷൈൻ സ്ക്രീൻസ് എന്നീ ബാനറുകളിലായി വിപിൻ ദാസ്, ഹാരിസ് ദേശം, സാഹു ഗാരപാട്ടി, പി.ബി അനീഷ്, ആദർശ് നാരായൺ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചത്.
സോഷ്യൽ മീഡിയ താരങ്ങളായ ഹാഷിർ, അലൻ ബിൻ സിറാജ്, അജിൻ ജോയ്, വിനായക് വി. തുടങ്ങിയവര് വേഷമിട്ട ചിത്രം മെയ് എട്ടുമുതല് ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാറില് ലഭ്യമാണ്. സുധീഷ്, വിജയ് ബാബു, അജു വർഗീസ്, അരുൺ, അൽഫോൻസ് പുത്രൻ, വിനോദ് കെടാമംഗലം, അമീൻ, നിഹാൽ, അഞ്ചൽ മറിയ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളും സുപ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.
മോഹിനിയാട്ടം
സൈജു കുറുപ്പിനെ നായകനാക്കി കൃഷ്ണദാസ് മുരളി രചനയും സംവിധാനം നിര്വഹിച്ച ചിത്രമാണ് മോഹനിയാട്ടം. ഭരതനാട്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ ഈ ചിത്രം മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണമാണ് നേടിയത്.ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസില് നിന്നും 60 കോടി രൂപയോളമാണ് ചിത്രം നേടിയത്.
ഡാര്ക്ക് ഹ്യൂമറില് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ സൈജു കുറുപ്പിനെ കൂടാതെ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, ജഗദീഷ്, വിനയ് ഫോർട്ട്, ബേബി ജീൻ, കലാരഞ്ജിനി, ശ്രീജ രവി, അഭിറാം രാധാകൃഷ്ണൻ, സ്വാതി ദാസ് പ്രഭു, ദിവ്യ നായർ, ശ്രുതി സുരേഷ്, നന്ദു പൊതുവാൾ, ജിനിൽ, ജിവിൻ, സന്തോഷ് ഗുരുവായൂർ, നിസ്താർ സേട്ട് എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്.
മെയ് എട്ടുമുതല് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്. തോമസ് തിരുവല്ല ഫിലിംസിന്റെയും, സൈജു കുറുപ്പ് എന്റർടൈൻമെന്റ്സിന്റെയും ബാനറിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് ലിനി മറിയം ഡേവിഡ്, അനുപമ ബി. നമ്പ്യാർ എന്നിവരാണ്.
ഭരതൻ നായരുടെ മരണശേഷവും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പ്രശ്നങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുടുംബാഗങ്ങളുടെ പരിശ്രമവും മറ്റുമാണ് രസകരാമായി ചിത്രത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്.
സിറ്റാഡല് സീസണ് 2
ആരാധകര് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സിറ്റാഡലിന്റെ രണ്ടാം സീസണ് മെയ് ആറ് മുതല് ആമസോണ് പ്രൈം വീഡിയോയില് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിയങ്ക ചോപ്രയും റിച്ചാര്ഡ് മാഡനും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഈ സ്പൈ സീരിസാണിത്.
എലൈറ്റ് ഏജന്റുമാരായ മേസണ് കെയ്നും നാദിയ സിങ്ങും തമ്മിലുള്ള കഥയാണ് ഈ സ്പൈ ത്രില്ലറില് തുടരുന്നത്. ലോകത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയായ അപകടകാരിയായ മാന്റികോര് നശിപ്പിച്ചതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളാണ് സീസണ് 2വില് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ഡക്കോയ്റ്റ്: എ ലവ് സ്റ്റോറി
അദിവി ശേഷും മൃണാൽ ഠാക്കൂറും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന'ഡക്കോയ്റ്റ്: എ ലവ് സ്റ്റോറി' പ്രണയവും വഞ്ചനയും പ്രതികാരവും പ്രമേയമാകുന്ന ഒരു ഗ്രിറ്റി ആക്ഷൻ ഡ്രാമയാണ്.
ഷാനിൽ ഡിയോ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം ജീവിതത്തിൽ ചതിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രണയത്തിനും ആത്മസംതൃപ്തിക്കുമായി നടത്തുന്ന തീക്ഷ്ണമായ പോരാട്ടമാണ് ദൃശ്യാവിഷ്കരിക്കുന്നത്.
ഏപ്രില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ഈ ചിത്രം ആമസോണ് പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെയാണ് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നത്. മെയ് എട്ടു മുതല് തെലുഗു, തമിഴ്, കന്നഡ, മലയാളം എന്നീ ഭാഷകളിൽ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാം
ലുഖെ
ഛണ്ഡിഗഡിലെ റാപ്പ് സംസ്കാരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ് ലുഖെ. നഗരത്തില് വളര്ന്നുവരുന്ന സംഗീത രംഗത്ത് അഭിലാഷം, മത്സരം, മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങള് എന്നിവയാണ് ഈ ക്രൈം ഡ്രാമയില് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആമസോണ് പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നത്. മെയ് എട്ടുമുതല് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ഈ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്.
റാപ്പറായ റാഷി ഖന്ന, പാലക് തിവാരി എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നത്. സംഗീതവും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും നാടകീയതും സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുക. .
ഓ ബട്ടർഫ്ലൈ
വിജയ് രംഗനാഥൻ സംവിധാനം ചെയ്ത തമിഴ് മിസ്റ്ററി ത്രില്ലറാണിത് ഓ ബട്ടര്ഫ്ലൈ. വിജനമായ ഒരു മലമ്പ്രദേശത്തെ വീട്ടിലേക്ക് അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാനെത്തുന്ന ദമ്പതികൾക്കിടയിലുണ്ടാകുന്ന അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ പറയുന്നത്.
നിവേദിത സതീഷ്, സിബി ഭുവന ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ഈ ചിത്രം സൺ നെസ്റ്റിലൂടെ സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങി.