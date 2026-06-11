370 രൂപയുടെ ബിരിയാണിയും യുവതിയും! കത്തിപ്പടര്ന്ന് ബിരിയാണി ഡേറ്റിങ്, ഹിമാന്ഷുവിന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു
കോമഡി ഷോയിലെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമര്ശത്തിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധം; ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് പൂട്ടി സ്റ്റാൻഡ്-അപ്പ് കൊമേഡിയൻ പ്രണിത് മോറെ!
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 11, 2026 at 12:14 PM IST
പ്രണിത് മോറയുടെ സ്റ്റാന്ഡ് അപ് കോമഡി ഷോയ്ക്കിടെ 370 രൂപയുടെ ബിരിയാണി പരാമര്ശമാണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് കത്തിപ്പടരുന്നത്. വെബ് ഡെവലപ്പര് ഹിമാന്ഷു ജാന്ഗ്രെ നടത്തിയ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമര്ശമാണ് വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയത്.
സെലിബ്രിറ്റികളടക്കം നിരവധി പേരാണ് ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച് രംഗത്ത് എത്തുന്നത്. സംഭവം ആളികത്തിയതോടെ ഹിമാന്ഷുവിനെ ജോലിയില് നിന്ന് പിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്തു. ഇതോടൊപ്പം സ്റ്റാന്ഡ് അപ് കൊമേഡിയന് പ്രണിത് മോറെ തന്റെ ഇന്സ്റ്റ്ഗ്രാം അക്കൗണ്ട് പൂട്ടി മുങ്ങുകയും ചെയ്തു. വൻതോതിൽ ഉയർന്ന ജനരോഷത്തിനും വിമർശനങ്ങൾക്കും പിന്നാലെയാണ് പ്രണിതിന്റെ 'ഒളിച്ചോട്ടം'. എന്നാല് അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിയതിന്റെ കാരണം പ്രണിത് ഇതുവരെ പരസ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
എന്താണ് ബിരിയാണി വിവാദം
കോമഡിയൻ പ്രണീത് മോറെയുടെ ക്രൗഡ് വർക്ക് സെഗ്മെന്റിൽ പങ്കെടുത്തത് ഗുരുഗ്രാമിൽ നിന്നുള്ള 23 കാരനായ വെബ് ഡെവലപ്പർ ഹിമാൻഷു ജാംഗ്രയാണ്. സ്റ്റാൻഡ്-അപ്പ് ഷോയ്ക്കിടെ ഒരു പെണ്കുട്ടിയുമായി ഡേറ്റിങ്ങിന് പോയപ്പോള് ഉണ്ടായ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഹിമാന്ഷു വിവരിച്ച വീഡിയോയാണ് വിവാദങ്ങള്ക്ക് തിരികൊളുത്തിയത്.
''ഞങ്ങൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിച്ചു. ബിരിയാണിയ്ക്ക് 360 രൂപയോ 370 രൂപയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അവള് വീട്ടില് കൊണ്ടാക്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ 370 രൂപ ചെലവാക്കിയതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് ഞാന് കരുതി''.
താന് ചെലവാക്കിയ പണം എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ചുപിടിക്കണമെന്ന് നിര്ബന്ധം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ യുവതിക്ക് ഒട്ടും താത്പര്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടും അവരെ ഒരു ഇരുട്ടുള്ള പാര്ക്കിലേക്ക് കൂട്ടികൊണ്ടുപോയി. അവള് ചുംബിക്കാന് വിസമ്മതിച്ചിട്ടും നിര്ബന്ധിച്ച് ചുംബിക്കുകയും അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങള്ക്കുള്ളിലേക്ക് കൈകടത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നുമാണ് സ്റ്റാന്ഡ് അപ് കോമഡിയായി ഹിമാന്ഷു പറഞ്ഞത്. പ്രണിത് ഉള്പ്പെടെ സദസിലുള്ള എല്ലാവരും ചിരിച്ചു.
₹370 biryani and Peddi… make you realize why many women are hesitant about marriage, why we value our independence, and why we choose to split the bill. Some women are even financially supporting men entirely.— Malti Chahar🇮🇳 (@ChaharMalti) June 10, 2026
Yet, we continue to be objectified, and a woman's consent is…
എന്നാല് ഈ വീഡിയോ പുറത്ത് വന്നതോടെ കടുത്ത വിമര്ശനമാണ് ഉയര്ന്നത്. ഈ സംഭവം തമാശയല്ലെന്നും മറിച്ച് ഗുരുതരമായ ലൈംഗിക അതിക്രമത്തെ വിനോദമാക്കി മാറ്റുന്ന ക്രൂരതയാണെന്നമാണ് പലരും ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചത്.
370 രൂപ ചിലവാക്കിയാൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തനിക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന തരത്തിൽ യുവാക്കളുടെ ചിന്താഗതി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് അപലപനീയമാണെന്ന ചർച്ചകളും ഉയരുന്നുണ്ട്.
ജനരോഷം ശക്തമായതോടെ ഗുരുഗ്രാം ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്റ്റാർവിക് ഡിസൈൻ വെബ് ഡെവലപ്പർ ഹിമാൻഷു ജാൻഗ്രയെ ജോലിയില് നിന്ന് പുറത്താക്കി. എന്നാല് കമ്പനിയിലെ വനിതാ ജീവനക്കാര് ഹിമാന്ഷു ഒഫിസില് തികച്ചു പ്രൊഫഷണലായാണ് പെരുമാറിയതെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാല് പിരിച്ചു വിടുകയായിരുന്നുവെന്ന് കമ്പനി സ്ഥാപകൻ വിവേക് വിശ്വകർമ്മ വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ, തന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ച വെറുമൊരു വിവേചനക്കുറവാണെന്നും തത്സമയം പ്രതികരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുമാണ് പ്രണീത് മോറെ ക്ഷമാപണത്തിൽ പറഞ്ഞത്.
മാപ്പ് പറഞ്ഞ് പ്രണിതും ഹിമാന്ഷുവും
ജനരോഷം ശക്തമായതോടെ ഹിമാൻഷുവും പ്രണിതും ക്ഷമാപണം നടത്തി. പ്രണിത് തന്റെ ഫോളോവേഴ്സിനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചിരുന്നു.യുവാവ് പറഞ്ഞത് തന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമല്ലെന്നാണ് പ്രണിത് പറഞ്ഞത്.
"തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ, ആ സമയത്ത് ചിരിച്ച് തള്ളുന്നതിനു പകരം ആ പരാമർശത്തെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യണമായിരുന്നു. അത് എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വലിയൊരു വീഴ്ചയാണ്," എന്ന് കുറിച്ചു. ഈ മാപ്പു പറച്ചില് കൊണ്ടൊന്നും പ്രതിഷേധം അടങ്ങിയില്ല.
പ്രശസ്ത ഡിജിറ്റൽ ക്രിയേറ്റർമാരും അഭിനേതാക്കളുമായ കുശ കപില, ഡോളി സിങ്, സാക്ഷി ശിവ്ദാസനി, ഉർഫി ജാവേദ് എന്നിവരടക്കം നിരവധി പ്രമുഖർ പ്രണിതിനെതിരേ രംഗത്തെത്തി.
"ഇത്തരമൊരു വിഡിയൊ ക്ലിപ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ഇത്തരം തമാശകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു ചോയ്സ് ആണ്. ഇത് കോമഡിയല്ല. വെറുമൊരു പ്രതികരണത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം തയാറാക്കിയ മോശം ഉള്ളടക്കമാണിത്. ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഇതിനെതിരേ ശബ്ദമുയർത്തുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്"- കുശ കപില കുറിച്ചു.
ബിഗ് ബോസ് വിവാദവും സൽമാൻ ഖാന്റെ കോപവും
പ്രണിത് മോറെ മുൻപ് ബിഗ് ബോസ് ഷോയുടെ ഭാഗമായിരുന്നപ്പോഴും സമാനമായ രീതിയിൽ വിവാദമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2025-ൽ നടൻ സൽമാൻ ഖാനെക്കുറിച്ച് മോശം തമാശ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. സല്മാന് ഖാന് ഇതിനെ പരസ്യമായി താക്കീത് നല്കിയിരുന്നു.
"നിങ്ങൾ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആ തമാശ ഒട്ടും ശരിയായിരുന്നില്ല. എന്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ ചിരിപ്പിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ അന്ന് ശ്രമിച്ചത്. തമാശകൾ എപ്പോഴും പരിധി ലംഘിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം," എന്നായിരുന്നു അന്ന് സൽമാൻ ഖാൻ പ്രണിതിനോട് പറഞ്ഞത്.
₹370 ki biryani ne do cheezein expose kar di:— Elvish Yadav (@ElvishYadav) June 10, 2026
Ek aadmi ko laga consent ka MRP hota hai.
Aur ek comedian ko laga har uncomfortable silence ko laughter track se bachaya ja sakta hai.
Biryani toh dum pe bani thi, controversy ego pe🥹
മുന്പുണ്ടായ വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോള് സോഷ്യല്മീഡിയയില് വീണ്ടും ചര്ച്ചയാവുകയാണ്.