ETV Bharat / entertainment

ഈ ആഴ്‌ച സിനിമാ വിരുന്ന്; മലയാളം മുതല്‍ ബോളിവുഡ് വരെ, തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത് ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള്‍

വിവിധ ഭാഷകളില്‍ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇന്നും നാളെയുമായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

NEW MOVIES IN THEATRES MALAYALAM MOVIE RELEASES CINEMA RELEASE UPDATE LATEST MOVIE RELEASES
NEW MOVIES IN THEATRES (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 5, 2026 at 10:54 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

കാംക്ഷയോടെയും ആവേശത്തോടെയുമാണ് തിയേറ്റര്‍ റിലിസുകള്‍ക്കായി സിനിമാ പ്രേമികള്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ ആഴ്‌ച വിനോദ വിരുന്ന് തന്നെയാണ് സിനിമാ ലോകം പ്രേക്ഷകര്‍ക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മലയാളം മുതല്‍ ബോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങള്‍ വരെ ഇന്നും നാളെയുമായി പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്.

ത്രില്ലര്‍ മുതല്‍ ഫീല്‍ ഗുഡ് ചിത്രങ്ങള്‍ വരെ ഇത്തവണയുണ്ട്. എല്ലാത്തരം സിനിമാ പ്രേമികള്‍ക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും റിലീസിനായി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ ആഴ്‌ച തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

ആശാന്‍ (മലയാളം)

ജോൺ പോൾ ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് ആശാൻ. ഇന്ദ്രൻസ്, ജോമോൻ ജ്യോതിർ എന്നിവർ ആണ് ചിത്രത്തില്‍ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നത്.

നാല്പതിലധികം വർഷങ്ങളിലായി 550 ലധികം ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച നടൻ ഇന്ദ്രൻസ്, ആദ്യമായി ഒരു കൊമേർഷ്യൽ ചിത്രത്തിൽ നായകനായി എത്തുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ചിത്രം കേരളത്തിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തിക്കുന്നത് ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ്. ദുൽഖറിൻ്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസിനൊപ്പം ചേർന്ന് ഗപ്പി സിനിമാസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് ജോൺ പോൾ ജോർജ്, അന്നം ജോൺ പോൾ, സൂരജ് ഫിലിപ്പ് ജേക്കബ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ്.

ഗപ്പി, രോമാഞ്ചം എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗപ്പി സിനിമാസ് നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രം, ഗപ്പി, അമ്പിളി എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ജോൺ പോൾ ജോർജ് സംവിധായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ്. ഹാസ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ 100 ൽ പരം പുതുമുഖങ്ങളും അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർക്കൊപ്പം നടൻ ഷോബി തിലകനും ബിബിൻ പെരുമ്പിള്ളിയും ചിത്രത്തിൽ നിർണായക വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്ററുകളും നേരത്തെ പുറത്ത് വരികയും ശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചിത്രം ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 5) തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

അനോമി (മലയാളം)

ഭാവന ഫിലിം പ്രൊഡക്‌ഷൻസിന്‍റെ ബാനറിൽ നടി ഭാവന ആദ്യമായി നിർമാണ പങ്കാളിയാകുന്ന ചിത്രമാണ് അനോമി. സയന്‍സ് ഫിക്ഷന്‍ ത്രില്ലറില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തില്‍ റഹ്മാനും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

റിയാസ് മാരത്ത് എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് അനോമി. ഷെബിന്‍ ബെന്‍സണ്‍, ദൃശ്യ രഘുനാഥ്, തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

കാണാതായ തന്‍റെ സഹോദരനെ തേടിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ തീവ്രമായ അന്വേഷണമാണ് അനോമി പറയുന്നത്. ഷെബിന്‍ ബെന്‍സണ്‍ ആണ് സഹോദരനായി ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. ഫെബ്രുവരി ആറിന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. ഭാവനയുടെ 90ാമത്തെ സിനിമയാണിത്. അന്തരിച്ച പ്രമുഖ വ്യവസായി സി ജെ റോയ് ആയിരുന്നു ചിത്രത്തിന്‍റെ സഹനിര്‍മാതാവ്. റോയ്‌ നിര്‍മിച്ച ഒടുവിലത്തെ ചിത്രവും അനോമിയാണ്.

ആശകള്‍ ആയിരം (മലയാളം)

ജയറാമും മകന്‍ കാളിദാസും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് ആശകള്‍ ആയിരം. 22 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് അച്ഛനും മകനും ഒരേ സ്ക്രീനില്‍ എത്തുന്നത്. ഒരു വടക്കന്‍ സെല്‍ഫി, സത്യം പറഞ്ഞാല്‍ വിശ്വസിക്കുമോ എന്നീ ജന പ്രിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ദേയനായ ജി പ്രജിത്താണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ഗോകുലം ഗോപാലനാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. നടന്‍ കൃഷ്‌ണ കുമാറിന്‍റെ മകള്‍ ഇഷാനി കൃഷ്ണയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. ഫെബ്രുവരി ആറിനാണ് റിലീസ്.

റീ റീലീസ് ഉദയനാണ് താരം (മലയാളം)

റോഷൻ ആൻഡ്രൂസ്- മോഹൻലാൽ- ശ്രീനിവാസൻ കൂട്ടുകെട്ടിലിറങ്ങിയ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രമാണ് ഉദയനാണ് താരം. 21 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം ചിത്രം റീ റിലിസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഫെബ്രുവരി ആറിന് ചിത്രം 4K മികവില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

സിനിമയ്ക്കുള്ളിലെ സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ഉദയനാണ് താരം. മോഹൻലാലും ശ്രീനിവാസനും തകർത്തഭിനയിച്ച ചിത്രത്തിൽ മീനയായിരുന്നു നായിക. മുകേഷ്, സലിംകുമാര്‍, ഇന്ദ്രൻസ്, ഭാവന എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ചിത്രത്തിന് കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കിയത് ശ്രീനിവാസനായിരുന്നു.

ലവ് വിത്ത് (തമിഴ്)

മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയ താരം അനശ്വര രാജന്‍ അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ലവ് വിത്ത്. ടൂറിസ്റ്റ് ഫാമിലി എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകന്‍ അബിഷന്‍ ജീവന്ത് ആദ്യമായി നായകനായി അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. മഥന്‍ ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

ഹരീഷ് കുമാർ, കാവ്യ അനിൽ, സച്ചിൻ, തേനി മുരുകൻ എന്നിവരാണ് മറ്റ് അഭിനേതാക്കൾ. സൗന്ദര്യ രജനികാന്ത് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രം ഫെബ്രുവരി ആറിന് തിയറ്ററുകളിലെത്തും.

രക്കാസപുരധോൾ (കന്നഡ)

രവി സാരംഗ സംവിധാനം ചെയ്‌ത് രാജ് ബി. ഷെട്ടി അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു നിഗൂഢ ആക്ഷൻ ത്രില്ലറാണ് രക്കാസപുരധോൾ. സസ്‌പെൻസും ട്വിസ്റ്റുകളും നിറഞ്ഞ ഈ ചിത്രം 2026 ഫെബ്രുവരി 6 ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

കാരിക്കട (കന്നഡ)

ഗില്ലി വെങ്കിടേഷ് സംവിധാനം ചെയ്ത് കാട നടരാജും നിരീക്ഷ ഷെട്ടിയും അഭിനയിച്ച ഒരു റൊമാൻ്റിക് ആക്ഷൻ എൻ്റർടെയ്‌നറാണ് കരികട. 2026 ഫെബ്രുവരി 6 ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും.

യുഫോറിയ (തെലുഗു)

യഥാര്‍ഥ സംഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള യുഫോറിയ, മയക്കു മരുന്നുകളുടെയും സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും സമൂഹത്തെ വേട്ടയാടുന്ന വിഷയങ്ങളുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ഭൂമിക ചൗളയും ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ധുരന്ധര്‍ ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയ സാറ അര്‍ജുനും ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

ഒരു സിവില്‍ സര്‍വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാവുനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ചൈത്ര എന്ന കൗമാരക്കാരിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കഥ. അവളുടെ ലോകം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തലകീഴായി മറിയുന്നു. മയക്കു മരുന്നുകളും ക്രിമിനല്‍ ശൃംഖലളും ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തുന്ന അപകടകരമായ ഒരു സര്‍പ്പിളത്തിലേക്ക് അവളെ തള്ളിവിടുന്നു. ഫെബ്രുവരി 6ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്.

വാദ്2 (ഹിന്ദി)

ജസ്‌പാല്‍ സിംഗ് സന്ധു സംവിധാനം ചെയ്ത് 2022 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ വാദ് എന്ന എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗം വാദ്2 നാളെ റിലീസിനെത്തും. നീന ഗുപ്‌തയും സഞ്ജയ് മിശ്രയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണിത്.

ഭാബിജി ഘര്‍ പര്‍ ഹെയ്‌ന്‍: ഫണ്‍ ഓണ്‍ ദി റണ്‍ (ഹിന്ദി)

ശശാങ്ക് ബാലി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ കോമഡി എന്‍റര്‍ടെയ്‌നര്‍ ചിത്രമാണ് ഭാബിജി ഘര്‍ പര്‍ ഹെയ്‌ന്‍: ഫണ്‍ ഓണ്‍ ദി റണ്‍ . ജനപ്രിയ ടിവി ഷോയിലെ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ബിഗ് സ്ക്രീനില്‍ എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

രോഹിതാഷ് ഗൗഡ്, ശുഭാംഗി ആത്രെ, ആഷിഫ് ഷെയ്ഖ്, രവി കിഷൻ തുടങ്ങിയവരെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം 2026 ഫെബ്രുവരി 6 ന് തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസിന് എത്തും.

Also Read:വിചാരിക്കുന്നതിനപ്പുറമാണ്, വീല്‍ച്ചെയറിലിരിക്കുന്ന കുംഭ വലിയ അപകടകാരിയാണ്'- രാജമൗലി ചിത്രം വാരണാസിയെ കുറിച്ച് പൃഥ്വിരാജ്

TAGGED:

NEW MOVIES IN THEATRES
MALAYALAM MOVIE RELEASES
CINEMA RELEASE UPDATE
LATEST MOVIE RELEASES
MOVIES RELEASING THIS WEEKEND

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.