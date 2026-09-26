കുമ്മാട്ടിയെന്ന നിധി തേടിയെത്തിയ ജാപ്പനീസുകാരി; ജി അരവിന്ദനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യൂമെൻ്ററിയുമായി മിസുഹോ തെരസാക്കി
കുമ്മാട്ടിയെന്ന ചിത്രം വലിയൊരു സന്ദേശം വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഫാൻ്റസിയും റിയലിസവും കൂടിച്ചേർന്നതാണ് അതിന് സാർവത്രിക ഗുണം നൽകുന്നതെന്നും മിസുഹോ തെരസാക്കി
Published : September 26, 2026 at 5:27 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: ജി അരവിന്ദൻ 1979ൽ സംവിധാനം ചെയ്ത കുമ്മാട്ടിയെന്ന ചിത്രത്തെ ജാപ്പനീസ് ചലച്ചിത്ര നിരൂപകനായിരുന്ന സാറ്റോ ടഡാവോ സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ നിധിയെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ആ വിശേഷണമാണ് ജാപ്പനീസ് ചലച്ചിത്രകാരിയായ മിസുഹോ തെരസാക്കിയെ കുമ്മാട്ടിയിലേക്കെത്തിച്ചത്. സാറ്റോ ടഡാവോയുടെ രചനകളിൽ നിന്നും ഓർമകളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്കും, ഒടുവിൽ കുമ്മാട്ടി ജീവൻ വെച്ച ചീമേനി ഗ്രാമത്തിലേക്കും തെരസാക്കിയുടെ യാത്രയെത്തി. അതൊടുവിൽ ഒരു ഡോക്യൂമെൻ്ററിയായി.
സാറ്റോ ടഡാവോയുടെ കുമ്മാട്ടിയോടുള്ള തീവ്രമായ ആരാധനയെ പിന്തുടരുന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററിയായ 'ജേർണി ഇൻടു സാറ്റോ ടഡാവോ' പിറവിയെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. 18-ാമത് കേരള അന്താരാഷ്ട്ര ഡോക്യുമെൻ്ററി, ഹ്രസ്വചിത്ര മേളയിൽ (ഐഡിഎസ്എഫ്എഫ്കെ) തെരസാക്കിയെത്തുന്നത് ആ ഡോക്യൂമെൻ്ററിയുമായാണ്. നാളെ രാത്രി എട്ടരയ്ക്ക് കൈരളി തിയേറ്ററിൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്രദർശിപ്പിക്കും.
2010ൽ ജപ്പാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ദി മൂവിംഗ് ഇമേജിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ തെരസാക്കി ഡോക്യുമെൻ്ററി നിർമാണ കമ്പനിയായ ഗ്രൂപ്പ് ഗെൻഡായിയിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായാണ് കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. 2015ൽ സംവിധായികയായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച തെരസാക്കി അതിനുശേഷം നിരവധി ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ സംവിധാനം ചെയ്തു. 'ജേർണി ഇൻടു സാറ്റോ ടഡാവോ' അവരുടെ ആദ്യ ഫീച്ചർ ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ്.
കേരളത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറന്നത് കുമ്മാട്ടി
കുമ്മാട്ടിയെന്ന ചിത്രം വലിയൊരു സന്ദേശം വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഫാൻ്റസിയും റിയലിസവും കൂടിച്ചേർന്നതാണ് അതിന് സാർവത്രിക ഗുണം നൽകുന്നതെന്നും മിസുഹോ തെരസാക്കി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കുമ്മാട്ടിയോടുള്ള സാറ്റോ ടഡാവോയുടെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ചിത്രത്തെയും കേരളവുമായുള്ള ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ കാരണം. കുമ്മാട്ടിയെക്കുറിച്ചും മലയാള സിനിമയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുമ്പോൾ, താൻ ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന കൊച്ചുകുട്ടിയെപ്പോലെയായി അദ്ദേഹം മാറിയതായി തോന്നിയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കുമ്മാട്ടിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്ന് തോന്നിയത്.
കണ്ടത് മലയാള സിനിമയിലെ മാജിക്കൽ റിയലിസം
കുമ്മാട്ടിക്ക് ശേഷവും മലയാള സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള കൗതുകം തുടർന്നതിനാൽ ജല്ലിക്കെട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില സിനിമകൾ കണ്ടു, മലയാള സിനിമയിലെ മാന്ത്രികതയുടെയും റിയലിസത്തിൻ്റെയും വ്യതിരിക്തമായ സംയോജനമാണ് ആകർഷിച്ചത്. പല മലയാള സിനിമകളിലും കണ്ടത് ആവർത്തിച്ചുവരുന്ന റിയലിസ്റ്റിക് അടിയൊഴുക്കാണ്. ഐഡിഎസ്എഫ്എഫ്കെയിൽ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ ഇതിനകം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഈ മേളയും ടോക്കിയോ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയും തമ്മിൽ സാമ്യമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആകർഷിച്ചത് സിനിമയിലും ഡോക്യുമെൻ്ററി ചലച്ചിത്ര നിർമാണത്തിലും ആഴത്തിൽ തൽപ്പരരായ യുവാക്കളുടെ സാന്നിധ്യമാണ്. ജപ്പാനും കേരളവും തമ്മിൽ ദൈനംദിന ബന്ധമുള്ളതായാണ് തോന്നുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം, രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങളിലും അരി പ്രധാന ഭക്ഷണമാണെന്നും തെരസാക്കി പറഞ്ഞു.
ലോകശ്രദ്ധ നേടിയ കുമ്മാട്ടി
മലയാള സിനിമയിൽ മാറ്റത്തിൻ്റെ കാറ്റൊരുക്കിയ കുമ്മാട്ടി 1979ലാണ് റിലീസാകുന്നത്. ഒരു നാട്ടിലേക്ക് കുമ്മാട്ടി എത്തുന്നതും അത് ഭീതിയോടെ കുട്ടികൾ നോക്കി കാണുന്നതും പിന്നിട് ജാലാവിദ്യക്കാരനായ കുമ്മാട്ടിയോട് കുട്ടികൾ കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതുമാണ് ചിത്രത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അങ്ങനെയിരിക്കെ കുട്ടികളോടൊപ്പമുള്ള ഒരു നിമിഷം കുമ്മാട്ടി കാണിച്ചൊരു മായാജാലം ആ നാടിനും ഒരു കുടുംബത്തിനും തീരാനഷ്ടമുണ്ടാക്കുകയും പിന്നീട് അതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതുമാണ് കഥ. മാജിക്കൽ റിയലിസത്തിൻ്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമായ കുമ്മാട്ടിയുടെ കഥയും അരവിന്ദൻ തന്നെയായിരുന്നു. ഷാജി എൻ കരുണായിരുന്നു ഛായാഗ്രഹണം.
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