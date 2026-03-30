ഒന്ന് പിന്തുണയ്ക്കാന് പോലും ആരുമുണ്ടായില്ല! ചായക്കടയില് നിന്ന് വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക്; ചന്തു നായകിന്റെ സിനിമാ യാത്ര
ഓഡിഷയിലെ ഗഞ്ചം ജില്ലയിലെ ബരാഡ ഗ്രാമത്തിലെ ഇടുങ്ങിയ വഴികളിലൂടെ നടക്കുമ്പോള് ചന്തുവിന്റെ മനസില് നിറയെ സിനിമയായിരുന്നു.
Published : March 30, 2026 at 5:25 PM IST
മനസു നിറയെ സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ടാണ് ചന്തു നായക് ഒഡീഷയില് നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയത്. ഫോര്ട്ട് കൊച്ചിയിലെ ചായക്കടയില് അതിഥി തൊഴിലാളിയായി എത്തിയ ആ 22 കാരന്റെ മനസു നിറയെ സിനിമയായിരുന്നു.
ഓഡിഷയിലെ ഗഞ്ചം ജില്ലയില് നിന്നും ചന്തു ബരാഡ ഗ്രാമത്തിലെ ഇടുങ്ങിയ വഴികളിലൂടെ നടക്കുമ്പോള് സിനിമ മാത്രമായിരുന്നു സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നത്. എന്നാല് തന്നെയൊന്ന് പിന്തുണയ്ക്കാന് പോലും ആരുമുണ്ടായില്ല. എങ്ങനെ സിനിമയില് എത്തണമെന്ന വഴി പോലും ചന്തുവിന് ആ സമയത്ത് അറിയില്ലായിരുന്നു.
തലയ്ക്ക് പിടിച്ച അഭിനയ മോഹം
നിര്ധന കര്ഷക കുടുംബത്തില് ജനിച്ച ചന്തുവിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും സിനിമയില് എത്തിപ്പെടണം തന്റെ സ്വപ്നം പൂവണിയണമെന്ന ആഗ്രഹമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ചെറുപ്പം മുതല് ചന്തുവിന് അഭിനയ മോഹമുണ്ട്. എന്നാല് സിനിമാ പശ്ചാത്തലമല്ലാത്ത ഒരു കുടുംബമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയെന്ന സ്വപ്നം വളരെ വിദൂരമായിരുന്നു.
അഭിനയ മോഹം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചപ്പോള് ഒടുവില് ഒരു ഓഡിഷനില് പങ്കെടുക്കാനായി ചന്തു ഭുവനേശ്വറിലെ കലിംഗ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് വണ്ടി കയറി. എന്നാല് അതിലൊന്നും ഫലമുണ്ടായില്ല. ദിവസങ്ങള് ആഴ്ചകളായി മാറി, ആഴ്ചകള് മാസങ്ങളായി എന്നിട്ടും അവസരങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. നിരാശനായി തെക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പച്ചപ്പുല്മേടുകള് തേടി സ്വന്തം സംസ്ഥാനം വിട്ട് കേരളത്തിലെ ഫോര്ട്ട് കൊച്ചിയിലെത്തി. അവിടെ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ കൂട്ടത്തില് ചന്തുവും ചേര്ന്നു.
കുടുംബം പോറ്റാന് വേണ്ടി എട്ടാം ക്ലാസുകാരനായ ചന്തു ഫോര്ട്ട് കൊച്ചി സ്റ്റാച്യൂ ജങ്ഷനിലെ സ്റ്റീഫന്സ് ചായക്കടയിലാണ് ജോലിക്ക് കയറിയത്. ചായകൊടുക്കലും കടികളുണ്ടാക്കലുമായിരുന്നു പ്രധാന ജോലി. അപ്പോഴും തന്റെ ഉള്ളില് ഉറച്ചു നില്ക്കുന്ന ആ സ്വപ്നത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല.
ഭാഗ്യം തേടിയെത്തിയ നിമിഷം
ഒരു ദിവസം തന്റെ സോഷ്യല് മീഡിയ സ്ക്രോള് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനിടയില് ഒരു ഓഡിഷന് നടക്കുന്നത് യാദൃശ്ചികമായി കാണാനിടയായി. ഹോട്ടലില് നിന്ന് അവധിയെടുത്ത് ഓഡിഷന് നടക്കുന്നയിടത്ത് എത്തി. അവിടെ ചന്തുവിന്റെ ആഗ്രഹം പൂവണിയാനുള്ള വാതിലുകള് അന്നവിടെ തുറക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ മലയാളസിനിമയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടു.
മോഹന്ലാലിനോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുകയെന്നത് ചന്തുവിന്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ആ അവസരം ചന്തുവിനെ തേടിയെത്തുകയും ചെയ്തു. സത്യന് അന്തിക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത ഹൃദയപൂര്വം എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് മോഹന്ലാലിനോടൊപ്പം ചന്തു അഭിനയിച്ചത്. ചിത്രത്തിലെ ഹോട്ടലിലെ കിച്ചന് ബോയിയുടെ വേഷത്തിലാണ് ചന്തു എത്തിയത്.
പിന്നീട് മുംബൈയില് നടന്ന ആക്ടിങ് മോഡലിങ് ഓഡിഷനില് പങ്കെടുത്ത് സ്വര്ണമെഡല് വാങ്ങി. ഇതോടെ വീണ്ടും പ്രതീക്ഷയായി. മാത്രമല്ല ഇന്സ്റ്റഗ്രാമിലും മറ്റും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചന്തുവിന്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
2022 ഫെബ്രുവരിയില് തന്റെ സമ്പാദ്യവുമായി വീണ്ടും മുംബൈയിലേക്ക് തന്നെ ചന്തു എത്തി.രാധാകൃഷ്ണ എന്ന സീരിയലിന്റെ ഓഡിഷനില് പങ്കെടുത്തു. സീരിയലില് കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്തായി വേഷവും ലഭിച്ചു. തുടര്ന്ന് ഗുജറാത്തി, ഹിന്ദി സിനിമകളിലും ചന്തു അഭിനയിച്ചു.
"രാധാകൃഷ്ണ എന്ന പുരാണ ടിവി സീരിയലിൽ അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് വലിയ അംഗീകാരം ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇത് എന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വഴിത്തിരിവായിരുന്നു, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കിട്ട വീഡിയോയ്ക്കും മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം ലഭിച്ചു. ഒഡീഷയില് നിന്ന് നിരവധി യുവാക്കള് ഉപജീവനമാര്ഗം തേടി പലദേശത്തേക്കും കുടിയേറാറുണ്ട്. അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ വഴിയില് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാല് തന്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ചതില് ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നു", നടന് പറഞ്ഞു.
ചന്തു ബംഗ്ലാദേശ് കോളനി എന്ന ഹിന്ദി സിനിമയില് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെയും അവതരിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് രണ്ടു വെബ് സീരിസുകളുടെയും ഭാഗമായി.
സ്വന്തം ഭാഷയിലെ സിനിമയിലും അഭിനയിക്കണം
അഞ്ചുവര്ഷത്തെ നിരന്തര പ്രയത്നത്തിന് ശേഷമാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ സിനിമാമേഖലിയില് ഒരു സ്ഥാനം ചന്തു നേടിയെടുത്തത്. സിനിമാ നടനായി തിരിച്ചെത്തിയ ചന്തുവിനെ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലുള്ളവര് വലിയ സ്വീകരണമാണ് നല്കിയത്. ചന്തുവിന്റെ ഈ പ്രയത്നം അവര് ആഘോഷിച്ചു. എങ്കിലും ഒഡീഷ സിനിമകളില് അഭിനയിക്കാനുള്ള മോഹം ചന്തുവിന്റെ മനസില് ഇപ്പോഴുമുണ്ട്.
"ഒഡീഷയ്ക്ക് പുറത്ത് എനിക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എന്റെ നാട്ടില് തന്നെ ഒഡിഷ സിനിമകളില് അഭിനയിക്കാനാണ് ഇനി മോഹം", ചന്തു പറഞ്ഞു.
"നിരവധി യുവാക്കള് ഇവിടെ സിനിമ സ്വപ്നം കണ്ടുനടക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ അവര്ക്ക് അവസരങ്ങള് ലഭിക്കുന്നില്ല. സമ്മര്ദ്ദങ്ങള്ക്ക് വഴങ്ങാതെ നല്ല അവസരങ്ങള് ലഭിക്കുന്നത് വരെ പ്രയത്നിക്കണം", ചന്തു പറഞ്ഞു നിര്ത്തി.
Read More:
1. 'ഭാര്യ ഇറങ്ങി പോയി പകരം ഇപ്പോള് ഇതാ';വ്യസനത്തോടെ മൈനയോട് കുശലം പറഞ്ഞ് ഷാജി പാപ്പന്, ചിരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോയുമായി മിഥുന്
2. ധുരന്ധര് 2 ശരവേഗത്തില് കുതിക്കുന്നു; 11 ദിവസം കൊണ്ട് ആദ്യഭാഗത്തിന്റെ റെക്കോര്ഡ് മറികടന്നു; ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകള്