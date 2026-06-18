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'അതിമനോഹരം' ചിത്രീകരണം അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുന്നു; ചെറിയ ബ്രേക്കെടുത്ത് മോഹന്‍ലാല്‍ യുറോപ്പിലേക്ക്

മോഹന്‍ലാല്‍ പൊലീസ് വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് അതിമനോഹരം.

THARUN MOORTHY ATHIMANOHARAM MOVIE MOHANLAL MEERA JASMINE
Athimanoharam shooting continues (Photo: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 18, 2026 at 1:31 PM IST

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തുടരും എന്ന ബ്ലോക്ബസ്റ്റര്‍ ചിത്രത്തിന് ശേഷം മോഹന്‍ലാലും തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന അതിമനോഹരത്തിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍. ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനം മുതല്‍ വലിയ പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യതയാണ് സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്

മോഹന്‍ലാല്‍ പൊലീസ് വേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്കും ടൈറ്റില്‍ പോസ്റ്ററുമൊക്കെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് വരുന്ന ഓരോ അപ്‌ഡേറ്റും വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.

ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് 90 ദിവസം പൂര്‍ത്തിയായ വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. നിലവില്‍ തൊടുപുഴയിലാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ജൂണ്‍ ഇരുപതോടെ ഈ ഷെഡ്യൂള്ർ പൂര്‍ത്തിയാകും. പിന്നീട് ജൂലൈ പകുതിയോടെ വീണ്ടും ആരംഭിക്കും. ജൂണ്‍ അവസാന വാരത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ യുറോപ്യന്‍ പര്യടനം ആരംഭിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോള്‍ ഷെഡ്യൂള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതെന്ന് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വ്യക്തമാക്കി. കൊച്ചിയിലും രണ്ടാഴ്ച്ചയോളം നീണ്ടുനിന്ന ചിത്രീകരണം ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ടായിരുന്നു.

THARUN MOORTHY ATHIMANOHARAM MOVIE MOHANLAL MEERA JASMINE
Athimanoharam shooting continues (Photo: Special Arrangement)

ജൂലൈ പകുതിയില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ മടങ്ങിയെത്തുന്നതോടെ ചിത്രത്തിന്‍റെ അവസാന ഘട്ട ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കും. തൊടുപുഴ, കൊച്ചി, ശബരിമല, ഹൈദരാബാദ് മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് അവസാന ഘട്ട ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാകുന്നത്. നൂറ്റിഇരുപതു ദിവസത്തോളം നിശ്ചയിച്ച ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ മേജർ പോർഷനുകളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ആഷിഖ് ഉസ്‌മാന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്‍റെ ബാനറില്‍ ആഷിഖ് ഉസ്‌മാന്‍ നിര്‍മിച്ച് തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് അതിമനോഹരം. സെൻട്രൽ പിക്‌ച്ചേഴ്‌സ് ആണ് ഈ ചിത്രം പ്രദർശനത്തി നെത്തിക്കുന്നത്.

THARUN MOORTHY ATHIMANOHARAM MOVIE MOHANLAL MEERA JASMINE
Athimanoharam shooting continues (Photo: Special Arrangement)

ലൗലജൻ എന്ന സാധാരണക്കാരനായ ഒരു പൊലീസ് സബ്ബ് ഇൻസ്പക്ടറുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും അരങ്ങേറുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സംഘർഷഭരിതമായ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നായികയായി എത്തുന്നത് മീരാ ജാസ്‌മിനാണ്. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മോഹന്‍ലാലും മീരാജാസ്‌മിനും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതുയും അതിമനോഹരത്തിനുണ്ട്. .

THARUN MOORTHY ATHIMANOHARAM MOVIE MOHANLAL MEERA JASMINE
Athimanoharam shooting continues (Photo: Special Arrangement)

വലിയൊരു താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ലാലു അലക്‌സ്, മനോജ് കെ ജയന്‍, ജഗദീഷ്, ഇർഷാദ്, സുധീഷ്, പ്രമോദ് വെളിയനാട്, സജീവൻ, ശ്രീനാഥ് ബാബു,കിരൺ പീതാംബരൻ, വിജി വിശ്വനാഥ്, ഭാമ അരുൺ, പ്രാർത്ഥന, എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.

ഇഷ്‌ക്, ആലപ്പുഴ ജിംഖാന, മഹാറാണി എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ രതീഷ് രവിയുടേതാണ് തിരക്കഥ. സംഗീതം. ജെയ്ക്ക് ബിജോയ്, ഷാജികുമാറാണ് ഛായാഗ്രാഹകൻ, എഡിറ്റിംഗ്- വിവേക് ഹർഷൻ, ഓഡിയോ ഗ്രാഫി: വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, കലാസംവിധാനം ഗോകുൽ ദാസ്, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യും - ഡിസൈൻ - മഷർ ഹംസ, കോ-ഡയറക്ടർ - ബിനു പപ്പു,ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - മിറാഷ് ഖാൻ, അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ -അഫ്നാസ് , മൊഹിത് കൃഷണൻ, സ്റ്റിൽസ് - അമൽ.സി. സദർ, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ -ജോമോൻ ജോയ്, ചാലക്കുടി, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്കുട്ടീവ്- എസ്സാൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - സുധർമ്മൻ വള്ളിക്കുന്ന്, പി ആര്‍ ഒ വാഴൂര്‍ ജോസ്.

THARUN MOORTHY ATHIMANOHARAM MOVIE MOHANLAL MEERA JASMINE
Athimanoharam shooting continues (Photo: Special Arrangement)

ഓപ്പറേഷൻ ജാവ, സൗദി വെള്ളക്ക, തുടരും എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കു ശേഷം തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് അതിമനോഹരം.

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TAGGED:

THARUN MOORTHY
ATHIMANOHARAM MOVIE
MOHANLAL
MEERA JASMINE
ATHIMANOHARAM SHOOT CONTINUES

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