By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 31, 2026 at 12:06 PM IST
വ്യവസായിയും സിനിമാ നിര്മാതാവുമായ സി. ജെ റോയ്യുടെ മരണം ഇപ്പോഴും മലയാളികള്ക്ക് വിശ്വസിക്കാനായിട്ടില്ല. സിനിമാക്കഥയെ പോലും വെല്ലുന്ന വിധത്തില് ഒരു റെയ്ഡിനിടെ സ്വയം വെടിയുതിര്ത്ത് മരിക്കുകയെന്നത് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്ക്ക് ഇനിയും ഉള്ക്കൊള്ളാനായിട്ടില്ല.
റോയ് കൈവച്ച മേഖലകളെല്ലാം വിജയമായിരുന്നു. കോണ്ഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉടമ എന്ന പേരിലാണ് ഏറെ പേരും അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നത്. ഇന്ത്യയിലും ഗള്ഫ് മേഖലകളിലും അറിയപ്പെടുന്ന റിയല് എസ്റ്റേറ്റ് സംരംഭമായ ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്മാന് മാത്രമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം.
മോഹന്ലാല് നായകനായി എത്തിയ കാസനോവയും മരയ്ക്കാര് അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം എന്നീ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രങ്ങളുടെയടക്കം നിര്മാതാവും നിരവധി ജനപ്രിയ ടി വി റിയാലിറ്റി ഷോകളുടെ സ്പോണ്സറുമൊക്കെയായിരുന്നു. ഇനിയുമുണ്ട് അദ്ദേഹം കൈവച്ച് വിജയിപ്പിച്ചെടുത്ത മേഖലകള്. കോണ്ഫിഡന്റായി മുന്നോട്ടു പോയാല് വിജയം നേടാമെന്നതിന് ഉദാഹരണമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം.
റിയാലിറ്റി ഷോയില് നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക്
വര്ഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ഐഡിയ സ്റ്റാര് സിങ്ങര് എന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെയാണ് മലയാളികള്ക്ക് സി.ജെ റോയ് എന്ന ബിസിനസുകാരനെ പരിചിതമായിട്ടുണ്ടാവുക. ഈ ഷോയുടെ സ്പോണ്സര് എന്നതിനപ്പുറം കോണ്ഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന ബ്രാന്ഡ് മലയാളികളുടെയുള്ളില് പതിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് ലക്ഷങ്ങള് വിലമതിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റാണ് മത്സരാര്ഥികള്ക്ക് സമ്മാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. ആ കാഴ്ച കാണാന് മലയാളികള് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്.
പിന്നീട് ജനപ്രിയ പരിപാടിയായ കന്നഡ സീസണ് 11 ബിഗ് ബോസും കോണ്ഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് സ്പോണ്സര് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു ഡസനിലധികം ടിവി ഷോകള് അദ്ദേഹം സ്പോണ്സര് ചെയ്തിരുന്നു. ഏറ്റെടുത്ത എല്ലാ റിയാലിറ്റി ഷോകളും വമ്പന് വിജയം. പിന്നീടാണ് റിയാലിറ്റി ഷോയില് നിന്ന് സി. ജെ റോയ് സിനിമയിലേക്ക് ചുവട് മാറ്റം നടത്തിയത്.
2012 ല് മോഹന്ലാല് നായകനായി റോഷൻ ആൻഡ്രൂസ് സംവിധാനം ചിത്രം കാസനോവ നിര്മിച്ചുകൊണ്ടാണ് സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് സി. ജെ. റോയ് കടന്നു വന്നത്. അന്ന് മലയാള ചലച്ചിത്ര വ്യവസായ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുതല് മുടക്കില് എത്തിയ സിനിമകളിലൊന്നായിരുന്നു അത്. പിന്നീട് മോഹന്ലാലിന്റേത് തന്നെ വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് എത്തിയ മരയ്ക്കാര് അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ നിര്മാണത്തിലും പങ്കുച്ചേര്ന്നു.
വെള്ളിമൂങ്ങ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ജിബു ജേക്കബ് സംവിധാനം ചെയ്ത് സുരേഷ് ഗോപിയെ നായകനായി എത്തിയ മേ ഹും മൂസയും സിദ്ധിഖ് സംവിധാനം ചെയ്ത ലേഡീസ് ആന്റ് ജെന്റില്മാനും ടൊവിനോ തോമസ് നായകായി എത്തിയ ഐഡറ്റിയുമൊക്കെ സി.ജെ. റോയ് നിര്മിച്ചു.
ഒടുവില് ഭാവന പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം അനോമി-ദ ഇക്ക്വേഷന് ഓഫ് ഡെത്ത് എന്ന സിനിമയുടെ സഹനിര്മാതാവായി. ഫെബ്രുവരി ആറിന് നിലവില് സിനിമയുടെ റിലീസ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭാവന നിര്മാണ സംരംഭമായ ഭാവന ഫിലിംസ് ആണ് അനോമിയുടെ മറ്റൊരു നിര്മാണ പങ്കാളി. കന്നഡയിലും മലയാളത്തിലുായി 11 ചിത്രങ്ങളുടെ നിര്മാണത്തില് സി ജെ റോയ് പങ്കാളിയാണ്. ഇതോടൊപ്പം ബാംഗ്ലൂര് ഹൈ എന്നീ സിനിമകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
സിനിമാ നിര്മാണത്തില് മാത്രമല്ല ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത് പ്രണവ് മോഹന്ലാല് നായകനായ ആദി എന്ന ചിത്രത്തില് കോണ്ഫിഡന്റ് റോയ് എന്ന കഥാപാത്രമായി അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
റോയ് എന്ന വ്യവസായി
കേരളത്തില് ജനിച്ച് ബെംഗളുരുവില് വളര്ന്ന റോയ് ഫ്രാന്സിലും സ്വിറ്റ്സര്ലന്ഡിലുമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. മെക്കാനിക്കല് എന്ജിനിയറിംങ് ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കന് ടെക് കമ്പനിയായ എച്ച് പിയില് പ്ലാനിങ് മാനേജരായിരിക്കെ അതു രാജി വച്ചാണ് 2005 ല് കോണ്ഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പിന് തുടക്കമിട്ടത്. ഏഴ് പേര് ചേര്ന്ന് 100 കോടി രൂപയുടെ പ്രാംരംഭ നിക്ഷേപവുമായി ബെംഗളുരുവിലായിരുന്നു തുടക്കം. പിന്നീട് കൊച്ചി, സിംഗപ്പൂര്, ദുബായ് എന്നീ നഗരങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു.
വെള്ളപ്പൊക്കത്തില് വീടുകള് നഷ്ടപ്പെട്ട നൂറോളം പേര്ക്ക് വീടു വച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റോയ്. നൂറിലധികം ഓപ്പണ് ഹാര്ട്ട് സര്ജറികള്ക്കും ധനസഹായം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നിര്ധനരായ കുട്ടികളുടെ പഠനമടക്കമുള്ള ഒട്ടനവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും റോയ്യുടെ നേതൃത്വത്തില് നല്കി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ഞെട്ടിച്ച മരണ വാര്ത്ത
ബെംഗളുരുവിലെ അശോക്നഗറിലെ റിച്ച് മോണ്ട് സര്ക്കിളിലുള്ള കോര്പ്പറേറ്റ് ഓഫീസിനുള്ളില് സ്വയം വെടിയുതിര്ത്ത് മരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ (ജനുവരി 30) വൈകിട്ട് 3.15നായിരുന്നു സംഭവം.57 വയസായിരുന്നു.
ഫോർച്യൂൺ 500 കമ്പനിയായ ഹ്യൂലറ്റ്-പാക്കാർഡിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാണ് ഡോ. സി.ജെ. റോയ് സംരംഭകത്വത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നത്. 2006ല് ലോകം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് അമര്ന്ന ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിയല് എസ്റ്റേറ്റ് പരീക്ഷണങ്ങള്. 165-ലധികം വൻകിട പദ്ധതികളും 15,000-ത്തിലധികം ഉപഭോക്താക്കളും ഇന്ന് കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കരുത്താണ്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന് പുറമെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, വിനോദം, വിദ്യാഭ്യാസം, വ്യോമയാനം, അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഗ്രൂപ്പ് സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു.
നികുതി വെട്ടിപ്പ് ആരോപണങ്ങളെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസുകളിലും വസതികളിലും ആദായനികുതി വകുപ്പ് വ്യാപകമായ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഗൾഫിലുമായി നിരവധി സംരംഭങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയാണ് സി ജെ റോയി. കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം ടാക്സ് സംഘമാണ് റെയ്ഡിന് എത്തിയത്.
