'അന്ന് എനിക്കൊപ്പം സുഹൃത്തായി ഇന്ന് എന്നെന്നേക്കുമായി ഒന്നാകാന് ഒരുങ്ങുന്നു'; നിലീന് സാന്ദ്ര വിവാഹിതയാകുന്നു
കരിക്ക് എന്ന ജനപ്രിയ വെബ് സീരീസിലൂടെയാണ് നിലീന് സാന്ദ്ര പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ട താരമായി മാറിയത്.
കരിക്ക് വെബ്സീരിസിലുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തില് ഇടം പിടിച്ച താരം നിലീന് സാന്ദ്ര വിവാഹിതയാവുന്നു. സംവിധായകനായ ശ്യാമിന് ഗിരീഷ് ആണ് നീലിന്റെ കഴുത്തില് മിന്നു ചാര്ത്താന് ഒരുങ്ങുന്നത്. നടി തന്നെയാണ് വിവാഹ കാര്യം സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്.
ദൈവം തനിക്കായി അയച്ചു തന്ന അനുഗ്രഹത്തെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കാന് പോകുന്നതെന്നാണ് നീലിന് സാന്ദ്ര സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചത്.
ശ്യാമിനോടൊപ്പമുള്ള പ്രണയാര്ദ്രമായ നിമിഷങ്ങള് കോര്ത്തിണക്കിയ വീഡിയോയ്ക്കും കുറിപ്പിനുമൊപ്പമാണ് വിവാഹിതാവാന് പോകുന്ന വിവരം പങ്കുവച്ചത്.
നിലീന് സാന്ദ്രയുടെ വാക്കുകള്
"ഒരു സ്ത്രീയെ അനുഗ്രഹിക്കാന് ദൈവം തീരുമാനിക്കുമ്പോള് അവളുടെ ആത്മാവിനെ തൊട്ടറിയുന്ന അവളെ സ്നേഹത്തോടെ പരിചരിക്കുന്ന ഒരാളെ അവളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. 2017 ല് ദൈവം എനിക്കായി എന്റെ ആളെ അയച്ചു തന്നു. ഒരു കാമുകനായിട്ടല്ല മറിച്ച് എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായി. വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറം അന്ന് എനിക്കൊപ്പം സുഹൃത്തായി നടന്ന അതേ മനുഷ്യനൊപ്പം എന്നെന്നേക്കുമായി ഒന്നാകാന് ഞാന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഞാന് വെറുതെ വിവാഹിതയാകുകയല്ല. വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് ദൈവം എനിക്കായി അയച്ചു തന്ന ആ വലിയ അനുഗ്രഹത്തേയാണ് ഞാന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്", നിലീന് കുറിച്ചു.
കരിക്ക് എന്ന ജനപ്രിയ വെബ് സീരീസിലൂടെയാണ് നിലീന് പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ട താരമായി മാറിയത്. സാമര്ഥ്യ ശാസ്ത്രം എന്ന വെബ് സീരിസിലെ ഡെയ്സിയെ പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റെടുത്തതുമാണ്. പിന്നീട് ആവാസവ്യൂഹം എന്ന ചിത്രത്തില് നിലീന് നായികയുമായി എത്തി. നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങള് വാരിക്കൂട്ടിയ ചിത്രമാണിത്. ഏറെ നിരൂപക പ്രശംസയും നേടിയിരുന്നു.
ഇതിന് ശേഷം ജൂഡ് ആന്റണി സംവിധാനം ചെയ്ത 2018 എന്ന ചിത്രത്തിലുമെത്തി. ചിത്രത്തില് നരേന് അവതരിപ്പിച്ച മത്സ്യ തൊഴിലാളിയുടെ ഭാര്യയുടെ വേഷത്തിലാണ് നീലിന് എത്തിയത്. അഭിനയം മാത്രമല്ല തിരക്കഥാ രംഗത്തും സജീവമാണ് നിലീന്. റോക്ക് പേപ്പര് സിസേഴ്സ് , സാമര്ഥ്യ ശാസ്ത്രം എന്നീ വെബ് സീരിസുകള് എഴുതിയത് നീലിനാണ്.
എറണാകുളം അരൂര് സ്വദേശിയാണ് നീലിന് സാന്ദ്ര. അച്ഛന് ജൂഡി തഹസില്ദാര് ആയി റിട്ടയര് ചെയ്തു. അമ്മ മേരി ഹൈക്കോടതിയില് ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. സാം സഹോദരനാണ്.
സംഗീത് പ്രതാപ്, ഷറഫുദ്ദീന് എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥപാത്രങ്ങളാക്കി ഒരുക്കുന്ന ഇറ്റ്സ് എ മെഡിക്കല് മിറാക്കിള് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനാണ് ശ്യാമിന് ഗിരീഷ്. അഖില ഭാര്ഗവനാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക.
