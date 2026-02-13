ETV Bharat / entertainment

ബേബി ഗേള്‍ മുതല്‍ സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രം തലൈവര്‍ തമ്പി തലൈമയില്‍ വരെ; ഈ ആഴ്‌ച ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍

സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയാണ് ഈ ആഴ്‌ച ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്നത്. ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ ഏതൊക്കെ റീലീസുകളാണ് ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണ മുറികളില്‍ എത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 13, 2026 at 10:09 AM IST

2 Min Read
ടിടി റിലീസിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സന്തോഷവാര്‍ത്തയാണ് ഈ ആഴ്‌ച എത്തുന്നത്. നിവിന്‍ പോളിയുടെ ബേബി ഗേള്‍ മുതല്‍ ജീവയുടെ സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രം തലൈവര്‍ തമ്പി തലൈമയില്‍ വരെ ഇത്തവണ ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ഈ ആഴ്‌ച ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്ന റിലീസുകള്‍ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

ബേബി ഗേൾ

നിവിൻ പോളിയെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കി അരുൺ വർമ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് ബേബി ഗേള്‍. 'ഗരുഡൻ' എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം അരുൺ വർമ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണിത്. ലിസ്റ്റിന്‍ സ്റ്റീഫന്‍റെ മാജിക് ഫ്രെയിംസ് ആണ്. ചിത്രം നിര്‍മിച്ചത്.

ജനുവരി 23ന് തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം ഒരു മാസം പിന്നിടും മുമ്പെയാണ് ഒടിടിയിലെത്തുന്നത്. മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ചിത്രങ്ങളായ 'ട്രാഫിക്ക്', 'ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു' എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം മാജിക് ഫ്രെയിംസിന് വേണ്ടി ബോബി-സഞ്ജയ് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. ഫെബ്രുവരി 12 മുതല്‍ ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോണി ലിവിലൂടെയാണ് ചിത്രം കാണാനാവും.

പാതിരാത്രി

മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി 'പുഴു' എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം റത്തീനയുടെ സംവിധാനം ചെയ്‌ത രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് പാതിരാത്രി. സൗബിന്‍ ഷാഹിര്‍ നവ്യ നായര്‍ എന്നിവ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഈ ചിത്രം 2025 ഒക്‌ടോബര്‍ 17 നാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്.

ബെന്‍സി പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്റെ ബാനറില്‍ ഡോ.കെ.വി. അബ്ദുള്‍ നാസര്‍, ആഷിയ നാസര്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിച്ചത്. ക്രൈം ത്രില്ലര്‍ ഴോണറില്‍ എത്തുന്ന ഈ ചിത്രം ഒരു അര്‍ദ്ധരാത്രിയില്‍ നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് സിനിമ വികസിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 13 മുതല്‍ ചിത്രം സീ ഫൈവില്‍ ലഭ്യമാകും.

തലൈവർ തമ്പി തലൈമയിൽ

ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വച്ച ജീവ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ തമിഴ് ചിത്രമാണ് തലൈവര്‍ തമ്പി തലൈമയില്‍ (TTT). പ്രേക്ഷകരെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച ചിത്രം ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ഫാമിലി എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം മലയാളിയായ നിതീഷ് സഹദേവന്‍ ഒരുക്കിയ കോമഡി ചിത്രമാണ് തലൈവര്‍ തമ്പി തലൈമയില്‍.

തിയേറ്ററില്‍ ചിരിപൂരം തീര്‍ത്ത് പൊങ്കല്‍ റിലീസായി ജനുവരി 15 നാണ് ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്.

ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റായ ജീവ രത്‌നം (ജീവ) നേരിടുന്ന രസകരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. നായകന്‍ പല പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇടപെടുന്നതും അതില്‍ നിന്നൊക്കെ കഷ്‌ടപ്പെട്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നതും രസകരമായാണ് ഈ ചിത്രത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 12 മുതൽ​ നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിലൂടെ ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മന ശങ്കര വര പ്രസാദ് ​ഗാരു

ചിരഞ്ജീവി, നയൻതാര എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി അനിൽ രവിപുഡി സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് മന ശങ്കര വര പ്രസാദ് ​ഗാരു. വെങ്കടേഷ്, കാതറിൻ ട്രീസ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയിരുന്നു.

റിലീസ് ചെയ്‌ത് 28 ദിവസം കൊണ്ട് ചിത്രം നേടിയത് 380 കോടിക്ക് മുകളാണ് ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന്‍. ചിരഞ്ജീവിയുടെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായിരുന്നു ചിത്രം.

സാഹു ഗരപതിയുടെ ഷൈൻ സ്ക്രീൻ ബാനറും സുഷ്മിത കൊണിഡെലയുടെ ഗോൾഡ് ബോക്സ് എന്റർടൈൻമെൻറ്സും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 12 മുതല്‍ സീ ഫൈലൂടെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ചിത്രം ആസ്വദിക്കാനാവും.

സൂര്യ: പവർ ഓഫ് ലൗ

സാഗർ ദാസ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത് പ്രശാന്ത് സൂര്യ നായകനായ കന്നഡ ആക്ഷൻ-റൊമാന്‍റിക് ചിത്രം സൂര്യ: പവർ ഓഫ് ലൗ ഒടിടിയിലേക്ക്. ഫെബ്രുവരി 13 മുതൽ ചിത്രം സൺ നെക്സ്റ്റിലൂടെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവും. പ്രണയവും ആക്ഷനുമൊക്കെ കോര്‍ത്തിണക്കിയാണ് ഈ ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

