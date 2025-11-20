"മമ്മൂക്ക രോഗ മുക്തനായതും ലാലേട്ടൻ ഫാൽകെ അവാർഡ് മേടിച്ചതും എല്ലാം രാജേഷ് അറിയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല", കുറിപ്പുമായി സുഹൃത്ത്
രാജേഷ് കേശവിന്റെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി പങ്കുവച്ച് സുഹൃത്ത് പ്രതാപ് ജയലക്ഷ്മി. രാജേഷ് വെല്ലൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിയിട്ട് നാളെ രണ്ട് മാസം ആകുന്നുവെന്നും ഈ കിടപ്പിന് 87 ദിവസത്തിന്റെ വേദനയുണ്ടെന്നും സുഹൃത്ത് കുറിച്ചു.
Published : November 20, 2025 at 4:43 PM IST
ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്ന്ന് ചികിത്സയില് കഴിയുന്ന അവതാരകന് രാജേഷ് കേശവിന്റെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി പങ്കുവച്ച് സുഹൃത്തും സഹപ്രവര്ത്തകനുമായ പ്രതാപ് ജയലക്ഷ്മി. രാജേഷ് ആശുപത്രിയില് കിടക്കാന് തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് മാസമായെന്ന് ഓര്മ്മിപ്പിച്ച് കൊണ്ടാണ് സുഹൃത്ത് സോഷ്യല് മീഡിയയില് എത്തിയത്.
മമ്മൂട്ടി രോഗ മുക്തനായതും മോഹന്ലാല് ഫാൽകെ അവാർഡ് മേടിച്ചതും എല്ലാം രാജേഷ് അറിയുന്നുണ്ടെന്നാണ് സുഹൃത്ത് ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ 'ഒറ്റക്കൊമ്പനി'ലെ രാജേഷിന്റെ ഇനിയുള്ള സീന് വേദനയോടെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നത് മാത്രം അവന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും സുഹൃത്ത് കുറിച്ചു. എന്നാല് രാജേഷ് ഉഷാറായി വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഷോ തനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നും സുഹൃത്ത് കുറിച്ചു.
"പ്രിയപ്പെട്ട രാജേഷ് വെല്ലൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിയിട്ട് നാളെ രണ്ട് മാസമാകുന്നു, ഈ കിടപ്പിന് 87 ദിവസത്തിന്റെ വേദനയും. അവൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത ലോക 300 കോടി ചിത്രമായി റെക്കോർഡ് ഇട്ടതും അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മൂക്ക രോഗ മുക്തനായി സിനിമയിൽ സജീവമായതും, ലാലേട്ടൻ ഫാൽകെ അവാർഡ് മേടിച്ചതും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു.
സുരേഷേട്ടനൊപ്പമുള്ള ഒറ്റക്കൊമ്പൻ സിനിമയിലെ രാജേഷിന്റെ ഇനിയുള്ള സീൻ വേദനയോടെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നത് മാത്രം പാവം അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. രാജേഷ് ഉഷാറായി വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഷോ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്ന് ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപി വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. രാജേഷ് അഭിനയിച്ച ഇന്നസന്റ് സിനിമ റിലീസ് ആയതും, അവന് ഏറെ പ്രതീക്ഷയുള്ള വടക്കൻ തേരോട്ടം എന്ന സിനിമ റിലീസിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതും എല്ലാം പറഞ്ഞത് അവൻ മനസ്സിലാക്കിക്കാണും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം.
ഇങ്ങിനെ സിനിമയും സംഗീതവും യാത്രകളും, ഭക്ഷണത്തിന്റെ കഥയുമെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവനെ ആക്ടീവ് ആക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു.
അതിന്റെ ഒക്കെ റിസള്ട്ട്/റെസ്പോണ്സ് ഉണ്ട്, അത് അവനിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ വന്ന് അവനോട് സംസാരിക്കുന്നതും, ഉണർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമെല്ലാം അത്ഭുതകരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് സമയം കണ്ടെത്തുന്ന നല്ല മനസ്സുകൾക്ക് നന്ദി.
ശ്രീരാമൻ വനവാസത്തിന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു കൂടെ വന്ന സീതയും ലക്ഷ്മണനും കഴിഞ്ഞ മൂന്നു മാസമായി രാജേഷിനൊപ്പമുണ്ട്.. സിന്ധുവിന്റെയും രൂപേഷിന്റെയും സ്നേഹത്തിനും കരുതലിനും, ആത്മ സമർപ്പണത്തിനും മുന്നിൽ പകരം വെയ്ക്കാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. ക്ഷമയോടെ സഹന ശക്തിയോടെ അവരോടൊപ്പം സിഎംസിയിലെ ഡോക്ടർമാരും, തെറാപ്പിസ്റ്റുകളും ഒപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു.
പ്രാർത്ഥനയും സ്നേഹവും തുടരുക.. പലരുടെയും സ്നേഹാന്വേഷണങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മറുപടി തരാൻ പറ്റാത്തതിന് ക്ഷമാപണം. ഈ വനവാസം കഴിഞ്ഞ് അവനു തിരിച്ചു വരാതിരിക്കാൻ ആവില്ല.. വരും...എന്റെ ചങ്ക് വീണ്ടും സ്റ്റേജിലും സിനിമയിലും ആടിത്തിമിർക്കുന്ന നാളുകൾക്കായി എല്ലാവരെയും പോലെ ഞാനും കാത്തിരിക്കുന്നു.. നന്ദി...സ്നേഹം.. പ്രാർത്ഥന" -പ്രതാപ് ജയലക്ഷ്മി കുറിച്ചു.
