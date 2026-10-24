40 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ജയിലര് 2 കാണാന് തിയറ്ററിലെത്തി രജനികാന്ത്, ആഘോഷമാക്കി ആരാധകര്
ചെന്നൈയിലെ ഫീനിക്സ് മാർക്കറ്റ്സിറ്റിയിലെ ഐമാക്സ് തിയറ്ററിൽ ശനിയാഴ്ച നടന്ന ഷോയ്ക്കാണ് താരം എത്തിയത്
Published : October 24, 2026 at 5:38 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 6:14 PM IST
ജയിലര് 2 ആരാധകര്ക്കൊപ്പം കാണാന് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം തിയേറ്ററിലെത്തി സൂപ്പര്സ്റ്റാര് രജനികാന്ത്. കഴിഞ്ഞ 40 വര്ഷത്തിനിടയില് ആദ്യമായാണ് തിയേറ്ററില് തൻ്റെ സിനിമ കാണാനായി അദ്ദേഹം എത്തിയത്. ചെന്നൈയിലെ ഫീനിക്സ് മാർക്കറ്റ്സിറ്റിയിലെ ഐമാക്സ് തിയേറ്ററിൽ ശനിയാഴ്ച നടന്ന ഷോയ്ക്കാണ് താരം എത്തിയത്. സംവിധായകന് നെല്സണ് ദിലീപ് കുമാര്, സംഗീത സംവിധായകന് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദര് എന്നിവരും സൂപ്പര്സ്റ്റാറിനൊപ്പം എത്തിയിരുന്നു.
ഇതിന്റെ വീഡിയോ സിനിമയുടെ നിര്മാതാക്കളായ സണ് പിക്ചേഴ്സ് തങ്ങളുടെ എക്സ് പേജില് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
"കഴിഞ്ഞ 40 വർഷത്തിനിടയിൽ ആദ്യമായി, സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനീകാന്ത് തൻ്റെ ആരാധകർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് 'ജയിലർ 2' ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടു! സാധാരണയായി തൻ്റെ സിനിമകൾ സ്വകാര്യ പ്രദർശനങ്ങളിലൂടെ കാണാറുള്ള രജനീകാന്ത്, ഇത്തവണ ആരാധകർക്കൊപ്പം ഒരു സാധാരണ തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് 'ജയിലർ 2' കാണാൻ തീരുമാനിച്ചത് വളരെ അപൂർവ്വമായ ഒരു സംഭവമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത സന്ദർശനം, ബോക്സോഫീസിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു വിഷയം കൂടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്", സണ് പിക്ചേഴ്സ് എക്സില് കുറിച്ചു.
ബോക്സോഫീസില് പുതിയ റെക്കോര്ഡുകള് സൃഷ്ടിച്ച് ജയിലര് ടു ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് രജനീകാന്ത് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം തിയേറ്ററിലെത്തി തന്റെ പടം കാണുന്നത്.
For the first time in 40 years, Superstar Rajinikanth joins fans to witness #Jailer2 on the big screen!😎🔥 #Jailer2 Industry Mega Blockbuster #Jailer2 Rampage in theatres worldwide @rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @vidya_balan @iam_SJSuryah #MithunChakraborty #SurajVenjaramoodu @meramyakrishnan @iYogiBabu @mirnaaofficial @vijaykartikdop @Nirmalcuts @ChethanDsouza @AlwaysJani @KiranDrk @sunilreddy22 #PallaviSingh @valentino_suren @Alagiakoothan #SantoshRaju @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZtheboss @IMAX— Sun Pictures (@sunpictures) October 24, 2026
ജയിലര് 2 ബോക്സോഫിസ് കളക്ഷന്
പ്രമുഖ ട്രേഡ് പോര്ട്ടലുകളുടെ കണക്ക് പ്രകാരം റിലീസ് ചെയ്ത് ഒമ്പതാം ദിനമായ ഒക്ടോബര് 23 വെള്ളിയാഴ്ച, ഇന്ത്യക്കകത്ത് നിന്ന് മാത്രം നെല്സണ് ദിലീപ് കുമാര് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം 14.50 കോടി രൂപ കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയില് നിന്ന് മാത്രമുള്ള പടത്തിന്റെ കളക്ഷന് 348കോടി എണ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം കവിഞ്ഞു. പ്രാദേശികമായി ചിത്രം 408.5 കോടി കളക്റ്റ് ചെയ്തെന്നാണ് കണക്ക്. നവരാത്രിയും ദസറയും ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഉത്സവ അവധിക്കാലത്ത് റിലീസ് ചെയ്ത ആദ്യ വാരം തന്നെ ജയിലര് ടു 334 കോടി 35 ലക്ഷം രൂപ കളക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. വിദേശത്തും പടം നല്ല സ്വീകാര്യത നേടി. ഒമ്പത് ദിവസത്തിനു ശേഷം രാജ്യാന്തര തലത്തില് ജയിലര് ടു 23 മില്യണ് ഡോളര് കളക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് കണക്ക്. ഇതോടെ ആഗോള തലത്തില് നിന്നുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ കളക്ഷന് 628 കോടി രൂപയിലെത്തി.
കളക്ഷന്റെ കാര്യത്തില് വിജയ് ചിത്രം ലിയോ, പ്രഭാസിന്റെ സലാര് എന്നിവയേയും ജയിലര് ടു പിന്തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്. 604.74 കോടി രൂപ കളക്റ്റ് ചെയ്ത രജനീകാന്തിന്റെ ഒറിജിനല് ജയിലര്, 605.9 കോടി കളക്റ്റ് ചെയ്ത വിജയ് ചിത്രം ലിയോ, 617 കോടി നേടിയ പ്രഭാസിന്റെ സലാര്, 623 കോടി നേടിയ സല്മാന് ഖാന്റെ സുല്ത്താന് എന്നിവയെയാണ് ജയിലര് ടു വിജയക്കുതിപ്പില് പിന്തള്ളിയത്. ഇന്ത്യന് സിനിമാ ചരിത്രത്തില് ഏറ്റവുമധികം കളക്ഷന് നേടിയ ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയില് ഇരുപതാം സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോള് ജയിലര് ടു ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2018 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ രജനീകാന്തിന്റെ തന്നെ 2.0 എന്ന യന്തിരന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പാണ് 691 കോടി നേടി തമിഴില് ഒന്നാമതുള്ളത്. അക്ഷയ് കുമാര് കൂടി വേഷമിട്ട 2.0 യെ ജയിലര് ടു പിന്തള്ളുമോ എന്നാണ് ഇനി സിനിമാ ലോകത്ത് ഉയരുന്ന ചോദ്യം. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറാന് ജയിലര് 2 വിന് ഇനി വേണ്ടത് 63 കോടി രൂപ കൂടി മാത്രമാണ്. വിജയകരമായ രണ്ടാം വാരത്തിലെത്തിയ ചിത്രത്തിന് അത് സാധ്യമാണെന്നാണ് ചലച്ചിത്ര നിരൂപകരുടെ പക്ഷം.
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