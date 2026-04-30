സ്വാതിയെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന സാം കുട്ടി; അതിരടിയിലെ ആദ്യ ഗാനം ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യല് മീഡിയ
ക്യാംപസ് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ബേസില് ജോസഫിന്റെ ലുക്ക് തന്നെയാണ് ഗാനരംഗത്തിലെ പ്രധാന ആകര്ഷണം.
Published : April 30, 2026 at 11:11 AM IST
ബേസിൽ ജോസഫ്, ടൊവിനോ തോമസ്, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രം അതിരടിയിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്ത്. നവാഗതനായ അരുൺ അനിരുദ്ധൻ ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
ക്യാംപസ് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ബേസില് ജോസഫ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സാം കുട്ടി എന്ന കഥാപാത്രം റിയയുടെ കഥാപാത്രമായ സ്വാതി ആര് കൃഷ്ണയെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഗാനരംഗം. ഇഫ് നോ യൂ നോ എന്ന ഗാനത്തിനാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നത്.
ഫെജോയും പൂര്ണിമ കണ്ണനും ചേര്ന്നാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുഹൈല് കോയയുടെ വരികള്ക്ക് വിഷ്ണു വിജയ് ആണ് ഗാനത്തിന്റെ സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഗാനരംഗത്തില് ബേസിലിന്റെ പുതിയ ലുക്ക് തന്നെയാണ് ആരാധകരുടെ മനം കവരുന്നത്.
സാം ബോയ് എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ഒരു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയായാണ് ബേസിൽ ഈ ചിത്രത്തിലഭിനയിക്കുന്നത്. ശ്രീക്കുട്ടൻ വെള്ളായണി എന്ന ഗായകനായി ടോവിനോ തോമസ് എത്തുമ്പോൾ, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ആയി തന്നെയാണ് വിനീത് ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നത്.
ഡോ. അനന്തു എന്റര്ടെയ്മന്റ്സിന്റെ ബാനറിൽ ഡോ. അനന്തു എസും, ബേസിൽ ജോസഫ് എന്റർടൈൻമെന്റ്സിന്റെ ബാനറിൽ ബേസിൽ ജോസഫും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. മെയ് 14 ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
സംവിധായകനും ഛായാഗ്രാഹകനുമായ സമീർ താഹിറും ടൊവിനോ തോമസും ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സഹ നിര്മാതാക്കള്.
സംഗീത സംവിധായകൻ ഷാൻ റഹ്മാനും ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നുണ്ട്. ബേസിൽ ജോസഫ് - ടോവിനോ തോമസ് - വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ടീമിൻ്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനം ആയിരിക്കും ചിത്രത്തിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്നാണ് സൂചന. ബേസിൽ ജോസഫ്, ടോവിനോ തോമസ്, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് തകർപ്പൻ അവതരണം നൽകിയ, ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ടീസറും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായിരുന്നു.
ഒരു മാസ് കളര്ഫുള് ക്യാമ്പസ് എന്റര്ടെയ്നറായിരിക്കും ചിത്രം എന്നാണ് സൂചന. നേരത്തെ ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റില് ടീസര് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിച്ചത്. മള്ട്ടിസ്റ്റാറായ ഈ ചിത്രത്തില് ബേസില് ജോസഫിനേയും ടൊവിനോ തോമസിനേയും വിനീത് ശ്രീനിവാസനേയും മാസ് ആയാണ് ടൈറ്റില് ടീസറില് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്.
മിന്നൽ മുരളിക്ക് ശേഷം ബേസിൽ ജോസഫും ടൊവിനോ തോമസും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന നിലയിലും ചിത്രം പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയി ഒരുക്കിയ ടൈറ്റിൽ ടീസറും ഇപ്പൊൾ വന്ന ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്ററും ചിത്രത്തിന് വലിയ ശ്രദ്ധയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നേടിക്കൊടുക്കുന്നത്.
മിന്നല് മുരളി എന്ന വമ്പന് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ബേസില് ജോസഫും ടൊവിനോ തോമസും സമീര് താഹിറും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. മിന്നല് മുരളിയുടെ രചയിതാക്കളിലൊരാളായ അരുണ് അനിരുദ്ധിന്റെ സംവിധായകനായുള്ള അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. പോൾസൺ സ്കറിയ, അരുൺ അനിരുദ്ധൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം രചിച്ചത്.
ഛായാഗ്രഹണം - സാമുവൽ ഹെന്റി, സംഗീതം - വിഷ്ണു വിജയ്, എഡിറ്റർ - ചമൻ ചാക്കോ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - മാനവ് സുരേഷ്, കോസ്റ്റ്യൂം - മഷർ ഹംസ, മേക്കപ്പ് - റൊണക്സ് സേവ്യർ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ - നിക്സൺ ജോർജ്, വരികൾ - സുഹൈൽ കോയ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ആന്റണി തോമസ്, എക്സികുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- നിഖിൽ രാമനാഥ്, അമൽ സേവ്യർ മനക്കത്തറയിൽ, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ - ഐഡൻചാർട്ട്സ്, വിഎഫ്എക്സ് - മൈൻഡ്സ്റ്റെയിൻ സ്റ്റുഡിയോസ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സുകു ദാമോദർ, സോഹിൽ, സ്റ്റിൽസ് - രോഹിത് കെ സുരേഷ്, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ - സർക്കാസനം, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ - റോസ്റ്റഡ് പേപ്പർ.