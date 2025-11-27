ETV Bharat / entertainment

മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടംനേടി 'ദശാവതാരം'; മൊഴിമാറ്റ മറാത്തി ചിത്രം ഡിസംബർ 12-ന് തിയേറ്ററുകളിൽ

മികച്ച കലാമൂല്യമുള്ള ചിത്രങ്ങളെ ഭാഷാഭേദമില്ലാതെ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് മലയാളി പ്രേക്ഷകർ എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് 'ദശാവതാര'ത്തെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാൻ മാക്സ് മാർക്കറ്റിംഗിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് കേരളത്തിൽ വിതരണത്തിന് എത്തിക്കുന്ന മാക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി പ്രതിനിധി വരുൺ ഗുപ്ത

DASHAVATAR
ദശാവതാരം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 27, 2025 at 1:06 PM IST

സീ സ്റ്റുഡിയോസുമായി ചേർന്ന് മാക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന മറാത്തി സൂപ്പർഹിറ്റ് ചലച്ചിത്രം 'ദശാവതാരം' മലയാളത്തിൽ റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു. ഒരു മൊഴിമാറ്റ മറാത്തി ചിത്രം മലയാളത്തിൽ തിയേറ്റർ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ചരിത്രപരമായ മുഹൂർത്തമാണിത്. ചിത്രം ഡിസംബർ 12-ന് കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും.

ചിത്രത്തിൻ്റെ പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ, "രംഗപൂജ" എന്ന ഗാനം അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടു. ഈ ഗാനം നിലവിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.

മികച്ച കലാമൂല്യമുള്ള ചിത്രങ്ങളെ ഭാഷാഭേദമില്ലാതെ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് മലയാളി പ്രേക്ഷകർ എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് 'ദശാവതാര'ത്തെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാൻ മാക്സ് മാർക്കറ്റിംഗിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് കേരളത്തിൽ വിതരണത്തിന് എത്തിക്കുന്ന മാക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി പ്രതിനിധി വരുൺ ഗുപ്ത മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.ദശാവതാരം നൽകുന്ന ചലച്ചിത്രാനുഭവം മികച്ചതാണ്. ഇതുപോലൊരു കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമ ഭാഷയുടെ അതിർവരമ്പുകളിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോകരുത്. ആയതിനാലാണ് മലയാളമടക്കമുള്ള ഭാഷകളിലേക്ക് ഈ സിനിമയെ എത്തിക്കാനുള്ള ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായത്.

പരമ്പരാഗത ദശാവതാര നാടക പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറയുന്ന ചിത്രം കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു നാടിൻ്റെ കലയും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു കലാകാരൻ നടത്തുന്ന ത്യാഗത്തിൻ്റെ കഥ ചിത്രം പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നു. സിനിമയിലെ നായക കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദിലീപ് പ്രഭാവൽക്കർ ഒരു ദശാവതാർ നാടക കലാകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന പ്രകടന രാത്രിയിൽ അരങ്ങേറുന്ന അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളാണ് ചിത്രത്തെ ഉദ്വേഗജനകമാക്കുന്നത്.

'രംഗപൂജ' ഗാനം ശ്രദ്ധ നേടുന്നു

ചിത്രത്തിലെ രംഗപൂജ എന്ന ഗാനമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. എ വി പ്രഫുൽചന്ദ്ര സംഗീതമൊരുക്കിയ ഗാനത്തിന് മറാത്തിയിൽ വരികൾ രചിച്ചത് ഗുരു താക്കൂർ ആണ്. അജയ് ഗോഗവാലെയാണ് മറാത്തിയിൽ ഈ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലയാളം പതിപ്പിനായി വരികൾ ഒരുക്കിയത് ദീപക് റാം ആണ്. മനു വിദ്ധാർഥ് ആണ് ഗാനത്തിന് ശബ്ദം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

സുബോധ് ഖാനോൽക്കർ ആണ് ചിത്രം എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ ദിലീപ് പ്രഭാവൽക്കർ, മഹേഷ് മഞ്ജരേക്കർ, ഭരത് ജാദവ്, സിദ്ധാർത്ഥ് മേനോൻ, പ്രിയദർശിനി ഇൻഡാൽക്കർ തുടങ്ങിയവർ എത്തുന്നു. മലയാളത്തിൽ മാക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് ബാനറിൽ ഉമേഷ് കുമാർ ബൻസാൽ, ബവേഷ് ജനവ്ലേക്കർ, വരുൺ ഗുപ്ത എന്നിവരാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

മറാത്തി സിനിമകൾക്ക് കേരളത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നഗ്രാജ് മഞ്ജുലെ സംവിധാനം ചെയ്ത 2016-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'സൈറത്ത്' എന്ന ചിത്രം മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ അതിൻ്റെ മൊഴിമാറ്റ പതിപ്പ് കേരളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ റിലീസ് മലയാള ചലച്ചിത്ര ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പുതിയ അധ്യായമായിരിക്കും.

ഓഷ്യൻ ഫിലിം കമ്പനി, ഓഷ്യൻ ആർട്ട് ഹൗസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നീ ബാനറുകളിൽ സുജയ് ഹാൻഡെ, ഓങ്കാർ കേറ്റ്, സുബോധ് ഖനോൽക്കർ, അശോക് ഹാൻഡെ, ആദിത്യ ജോഷി, നിതിൻ സഹസ്രബുധെ, മൃണാൾ സഹസ്രബുധെ, സഞ്ജയ് ദുബെ, വിനായക് ജോഷി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം മലയാളത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മാക്സ് മാർക്കറ്റിംഗിനു പിന്നില്‍ ബാനറിൽ ഉമേഷ് കുമാർ ബൻസാൽ, ബവേഷ് ജനവ്ലേക്കർ, വരുൺ ഗുപ്ത എന്നിവരാണ്. ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ-അജിത് ഭുരെ, ഛായാഗ്രഹണം-ദേവേന്ദ്ര ഗോലത്കർ, എഡിറ്റർ-ഫൈസൽ മഹാദിക്, പിആർഒ- ശബരി.

