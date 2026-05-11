സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ താരം, നാഗസൈരന്ധ്രി നായികയാവുന്നു;'സോഷ്യല്‍ സ്വാമി' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍

ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഡോ. അഭിലാഷ് ബാബു.

SOCIAL SWAMI FIRST LOOK POSTER NAGASAIRANDHRI STARRER SOCIAL SWAMY NAGASAIRANDHRI UPCOMING MALAYALAM MOVIE 2026
Etv Bharat Social Swamy first look poster (Movie Poster)
Published : May 11, 2026 at 5:20 PM IST

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഏറെ തരംഗമായി മാറിയ നാഗസൈരന്ധ്രി വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക്. സോഷ്യല്‍ സ്വാമി എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്തിറക്കി. ഡോ. അഭിലാഷ് ബാബുവാണ് സോഷ്യല്‍ സ്വാമി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

എട്ടാമത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആൻ്റ് എക്‌സിപിരിമെന്‍റ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ വേദിയിൽ വച്ചായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ റിലീസ്. ഗുരു ദിവ്യ നാഗ സൈരന്ധ്രി ദേവിയെ കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള ഈ സിനിമ പോസ്റ്റർ തുടർന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയാകളിലും റിലീസായി.

തിരുവനന്തപുരം ദ വീക്കെൻഡ് അക്കാദമിയയുടെ ബാനറിൽ ജനകീയ ധനസമാഹരണം ( Crowd funding) വഴിയാണ് ഈ സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നത്.

കൊട്ടാരക്കര കുളക്കട സ്വദേശിയായ ദിവ്യരാജ് ആണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ നാഗസൈരന്ധി. സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയില്‍ പ്രതികരിക്കുന്നതിലൂടെ ദിവ്യ വളരെ വേഗമാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ താരമായത്.

താന്‍ ആള്‍ദൈവമാണെന്ന് സ്വയം അവകാശഷപ്പെട്ട് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ റീലീകളിലൂടെയും അഭിമുഖങ്ങളിലൂടെയും പ്രശസ്തി നേടിയ താരമാണ് സൈരന്ധ്രി.. അശ്ലീല കമന്റുകൾക്ക് നാഗസൈരന്ധ്രി നൽകുന്ന കമന്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലരും തമാശയായിട്ടാണ് എടുക്കാറുള്ളത്. അടുത്തിടെ ബാബുസ്വാമിയുമായുള്ള സംഭാഷണം പലരും ട്രോളാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് നാഗസൈരന്ധ്രി ദേവിയെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയ രീതിയില്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്.

ബേസില്‍ ജോസഫ് നായകനായി ശിവപ്രസാദ് സംവിധാനം ചെയ്ത മരണമാസ് എന്ന ചിത്രത്തില്‍ നാഗസൈരന്ധ്രി ദേവിയുടെ ശബ്ദസാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. നാഗസൈരന്ധ്രിയുടെ ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ചിത്രവും ഈ ചിത്രത്തില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

മുൻപ്, പ്രേമലു എന്ന ചിത്രത്തിലും നാഗസൈരന്ധ്രി റഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വൻ കയ്യടിയാണ് ആ രംഗത്തിനു തിയേറ്ററുകളിൽ ലഭിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഒരു സിനിമയില്‍ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത് ആദ്യമായാണ്.

Social Swamy first look poster (Special Arrangement)

സഹനിർമ്മാണം: സേതു രാജൻ,ഛായാഗ്രഹണം- റിഷാക്, ക്യാമറ അസിസ്റ്റന്റ്-ശ്യാം ശങ്കർ,എഡിറ്റിംഗ്-കൃഷ്ണ ഗോപൻ, ഹരി ഗീതാ സദാശിവൻ, റോബിൻ റോയ്, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ- ജാക്സൺ ജോർജ്, ലൈവ് സൗണ്ട് റെക്കോർഡിസ്റ്റ്- ശ്യാം ശങ്കർ, പ്രൊജക്ട് ഡിസൈനർ- ഷാജി എ ജോൺ, ഡിസൈൻസ്- ശരൺ മോഹൻ, ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ്- സേതുലക്ഷ്മി പി എസ്, അനീഷ് സോണാലി, ഷമ്മി എൻ, ശരത് പ്രകാശ്, ആദർശ് എം എസ്, സബ്ടൈറ്റിൽസ്- ദ വീക്കെൻഡ് അക്കാദമിയ തിരുവനന്തപുരം, ഹരി ഗീത സദാശിവൻ, ഫെസ്റ്റിവൽ സപ്പോർട്ട്-ആർട് ബുക് സിനിമ,പി ആർ ഒ-എ എസ് ദിനേശ്.

