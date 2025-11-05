ETV Bharat / entertainment

കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ഫേസ്‌ബുക്ക് ലൈവിലെത്തിയ നടന്‍ ഫിറോസ് ഖാന് ട്രോളോട് ട്രോള്‍. മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്‌കാരം നേടിയ മമ്മൂട്ടിയേക്കാള്‍ ഗംഭീരമായി അഭിനയിച്ച പൃഥ്വിരാജിനായിരുന്നു അവാര്‍ഡ് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് ഫിറോസ് ഖാന്‍.

Firoz Khan (Video screenshot and movie posters)
Published : November 5, 2025 at 1:09 PM IST

55-ാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര പ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഉയരുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ നടനും മുന്‍ ബിഗ് ബോസ് താരവുമായ ഫിറോസ് ഖാന്‍റെ ഒരു വീഡിയോയാണിപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചിരിപടര്‍ത്തുന്നത്.

സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരത്തില്‍ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന് അവാര്‍ഡ് നല്‍കാത്തതില്‍ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായാണ് ഫിറോസ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫേസ്‌ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ എത്തുകയായിരുന്നു ഫിറോസ്. 'ഭ്രമയുഗം' എന്ന സിനിമയിലൂടെ മികച്ച നടനുള്ള അവാര്‍ഡ് കിട്ടിയ മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രകടനത്തേക്കാളും മികച്ചതായിരുന്നു ആടുജീവിതത്തിലെ പൃഥ്വിരാജിന്‍റെ പ്രകടനമെന്നാണ് നടന്‍ ഫേസ്‌ബുക്ക് വീഡിയോയില്‍ പറഞ്ഞത്.

മികച്ച അഭിനയം കാഴ്‌ച്ചവച്ചിട്ടും ചില പൊളിറ്റിക്‌സിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പൃഥ്വിരാജിന് ദേശീയ അവാര്‍ഡിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരവും നഷ്‌ടമായതെന്നും ഫിറോസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചതിന് പിന്നാലെ നടനെതിരെ ട്രോളുകള്‍ ഉയരുകയാണ്.

എന്നാല്‍ പൃഥ്വിരാജിന് 2023ലെ മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്‌കാരം ആടുജീവിതത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യം അറിയാതെയായിരുന്നു ഫിറോസ് ഖാന്‍ ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചത്. തനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം ആളുകള്‍ കമന്‍റുകളിലൂടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതോടെ നടന്‍ വീഡിയോ പിന്‍വലിച്ചു.

"മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്‌കാരം മമ്മൂട്ടിക്ക്, അദ്ദേഹം നല്ല നടനാണ്. മുരളി, നെടുമുടി, തിലകന്‍, ജഗതി ശ്രീകുമാര്‍ ഇവരെ പോലെ നല്ല നടനാണ് മമ്മൂക്കയും. ഇപ്പോള്‍ അവാര്‍ഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭ്രമയുഗം എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിനാണ്. അപ്പോള്‍ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിലും ഗംഭീരമായി ഒരു സിനിമയില്‍ അഭിനയിച്ച ആളുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു പൊളിറ്റിക്‌സ് ചങ്കൂറ്റത്തോടെ പറഞ്ഞു എന്നതിന്‍റെ പേരില്‍ ദേശീയ അവാര്‍ഡ് പോയി, സംസ്ഥാന അവാര്‍ഡും പോയി. മറ്റാരുമല്ല, നമ്മുടെ സ്വന്തം പൃഥ്വിരാജ്. പൃഥ്വിരാജിന്‍റെ ആടുജീവിതം എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയം ലിറ്റററി അവാര്‍ഡിന് അര്‍ഹമാകേണ്ടതല്ലേ, അവാര്‍ഡ് അര്‍ഹിക്കേണ്ട പ്രകടനം തന്നെയായിരുന്നു" -ഫിറോസ് ഖാന്‍ പറഞ്ഞു.

വീഡിയോക്ക് പിന്നാലെ ഫിറോസിനെ ട്രോളി നിരവധി പേരാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. "2023ല്‍ സെന്‍സര്‍ കഴിഞ്ഞ പടത്തിന് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്‌കാരം പൃഥ്വിരാജിന് കേരളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വര്‍ഷവും ഒരേ പടത്തിന് അവാര്‍ഡ് കൊടുക്കാന്‍ പറ്റുമോ? ആടുജീവിതത്തിന് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മികച്ച നടന്‍, മികച്ച സംവിധായകന്‍, മികച്ച തിരക്കഥ, മികച്ച ചിത്രം, മികച്ച ഛായാഗ്രഹണം, മികച്ച മേക്കപ്പ്, ഗോകുലിന് ജൂറിയുടെ പ്രത്യേക പരാമര്‍ശം തുടങ്ങീ ഒണ്‍പത് കേരള സംസ്ഥാന അവാര്‍ഡാണ് കിട്ടിയത്. പോസ്‌റ്റ് റീച്ച് ആവാന്‍ മന:പൂര്‍വ്വം ഇത് പറഞ്ഞതാവും മതി അല്ലേ" -ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു ആരാധകന്‍റെ കമന്‍റ്.

"അതിന് കൊല്ലാ കൊല്ലം ആടുജീവിതത്തിന് അവാര്‍ഡ് കൊടുക്കാന്‍ പറ്റുമോ..കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അല്ലേ സര്‍ക്കാര്‍ അതിന് കൊടുത്തത്", "പവറായി മണ്ടത്തരം പറയുന്നു", "ഇവന്‍ ഇത്രയ്‌ക്കും വലിയ പൊട്ടന്‍ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല..പൃഥ്വിരാജിന് അവാര്‍ഡ് കൊടുത്തല്ലോ" -ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു കമന്‍റുകള്‍.

