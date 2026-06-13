'രോഗം കൂടുതല് സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു, രേണു സുധിയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം'; ഫിറോസ്
വേദനയും ഭയവും ഉള്ളിലൊതുക്കി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു രേണു സുധിയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് കേരള ഹോം ഡിസൈന് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകനായ ഫിറോസ്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 13, 2026 at 3:26 PM IST
രേണു സുധി ചെറുതല്ലാത്ത രോഗത്തോട് പോരാടുകയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കേരള ഹോം ഡിസൈന് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകനായ ഫിറോസ്. പുതിയ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രോഗം കൂടുതൽ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സകൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും ഫിറോസ് അറിയിച്ചു. സുധിയുടെ വീട് വച്ച് നല്കാന് നേതൃത്വം വഹിച്ചയാളാണ് ഫിറോസ്.
അസുഖം മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടും അതിന്റെ വേദനയും ഭയവും ഉള്ളിലൊതുക്കി, മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ രേണു മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രേണു സുധിയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഫിറോസ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റില് പറയുന്നു. രേണുവിന് എതിരെ സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ നിറയുന്ന പരിഹാസങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും രോഗം കൂടുതൽ സാരമായി അവരെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ഫിറോസ് പറയുന്നു.
ഫിറോസിന്റെ സോഷ്യല് മീഡിയ പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്ണ രൂപം
"സുഹൃത്തുക്കളേ, രേണു ഇന്ന് ഒരു വലിയ പോരാട്ടത്തിന്റെ നടുവിലാണ്. അത്ര ചെറുതല്ലാത്ത രോഗത്തോട് അവർ ധൈര്യത്തോടെ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അസുഖം മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടും അതിന്റെ വേദനയും ഭയവും മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കാൻ മനസ്സിൽ ഒതുക്കി ചികിത്സയുമായി മുന്നോട്ട് പോയ ഒരാളാണ് അവർ.
ഇന്ന് ലഭിച്ച മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രോഗം കൂടുതൽ സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ തുടർ ചികിത്സ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുകയാണ്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും ഒരു ചെറിയ അഭ്യർഥനയുണ്ട്. ദയവായി നെഗറ്റീവ് കമന്റുകളും പരിഹാസങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. ജീവിതം നമ്മുക്ക് എത്ര ദിവസം ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് ആരും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന റീലുകളും വീഡിയോകളും അവർ ചെയ്യട്ടെ. അവരുടെ ആ കുഞ്ഞു സന്തോഷങ്ങൾ അവർ ആഘോഷിക്കട്ടെ.
അവരുടെ ചില പ്രതികരണങ്ങൾ മൂലം ജീവിതത്തിൽ ഞാനടക്കം പലരും ഇതിനോടകം തന്നെ ഒരുപാട് വേദനകളും നഷ്ടങ്ങളും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും മനസ്സിൽ വെച്ച് പ്രതികാരം ചെയ്യാനോ, അവരുടെ അസുഖവിവരം അറിഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കാനോ എന്റെ മനസ്സ് എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മളൊക്കെയും ഈ ഭൂമിയോട് വിടപറയേണ്ടവരാണ്.
അവർക്ക് സഹതാപം ആവശ്യമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അവരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ്. ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീഡിയോകൾ അവഗണിക്കാം. പക്ഷേ ദയവായി വേദനിപ്പിക്കരുത്.
കഴിയുമെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തൂ. ചിലപ്പോൾ ഒരു നല്ല വാക്കും ഒരു പ്രാർത്ഥനയും മരുന്നുകളേക്കാൾ വലിയ ആശ്വാസമാകാറുണ്ട്. രേണുവിന് ശക്തിയും ധൈര്യവും ലഭിക്കട്ടെ. ഈ പോരാട്ടത്തിൽ അവർ വിജയിക്കട്ടെ.", ഫിറോസിന്റെ വാക്കുകള്.
ഫിറോസിന്റെ പോസ്റ്റിന് താഴെ നിരവധി ആളുകളാണ് രോഗാവസ്ഥ തിരക്കി കമന്റുമായി എത്തുന്നത്. എന്ത് അസുഖമാണ് രേണുവിന് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ആളുകള് ആരായുന്നുണ്ട്. ഇതിന് കാന്സര് എന്നായിരുന്നു ഫിറോസിന്റെ മറുപടി.
അതേസമയം കുറച്ചു നാളുകള്ക്ക് മുമ്പ് രേണുവിന് സ്തനാര്ബുദമാണെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോര്ട്ടുകള് പുറത്തു വന്നിരുന്നു. എന്നാല് രേണു ഇതുവരേയും അസുഖത്തെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല.. ദുബായില് ഒരു പ്രമോഷന് പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോള് അവിടെ വച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് അസുഖം കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് വിവരം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഹോദരിക്കും മറ്റ് ബന്ധുക്കള്ക്കുമൊപ്പം ആശുപത്രിയില് എത്തിയതിന്റെ വീഡിയോ രേണു സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിരുന്നു.