ETV Bharat / entertainment

ഓസ്‌കര്‍ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ഇനി മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രം; ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മത്സരം, തത്സമയം എവിടെ, എപ്പോള്‍ കാണാം

98ാമത് അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് നിശയില്‍ അവതാരികയായി ബോളിവുഡ് താരം പ്രിയങ്ക ചോപ്ര. ഇത്തവണ നടക്കുന്നത് കടുത്ത മത്സരം.

Oscars 2026 (Photo: Getty images)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 15, 2026 at 1:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

സ്‌കര്‍ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ഇനി മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രം. ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടക്കുന്ന ആ വേദിയില്‍ ആര് സുവര്‍ണ ശില്‌പം നേടുമെന്നാണ് ലോക സിനിമാ പ്രേമികള്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലെ ഓവേഷൻ ഹോളിവുഡിലെ ഡോള്‍ബി തിയേറ്ററില്‍ ഇന്ന് രാത്രി (മാര്‍ച്ച് 15)യാണ് പുരസ്‌കാര ചടങ്ങ് നടക്കുക.

98 ാമത് അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് നിശയുടെ അവതാരികയായി ബോളിവുഡ് താരം പ്രിയങ്ക ചോപ്രയും എത്തുന്നുണ്ട്. ചടങ്ങിന്‍റെ തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനാല്‍ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് പുരസ്‌കാര പ്രഖ്യാപനവും ആവേശകരമായ പ്രകടനങ്ങളും കാണാന്‍ സാധിക്കും. ഇന്നാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ സമയം തിങ്കളാഴ്‌ച പുലര്‍ച്ച 3:30 നായിരിക്കും ചടങ്ങ് കാണാന്‍ സാധിക്കുക. തത്സമയം കാണാന്‍ സാധിക്കാത്തവര്‍ക്ക് രാത്രി 9 മണിക്ക് പുനസംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങ് കാണാന്‍ കഴിയും.

കൊമേഡിയനും ടെലിവിഷൻ അവതാരകനുമായ കോനൻ ഒ'ബ്രയൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇത്തവണയും അവതാരകന്‍. ലോക സിനിമാ മേഖലയിലെ വമ്പന്‍ പ്രതിഭകള്‍ അണിനിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങ് ആരാധകര്‍ക്ക് ആവേശവും ആകാംക്ഷയുമാണ് നല്‍കുന്നത്.

അക്കാദമി ചരിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവുമധികം നോമിനേഷനുകളുമായി എത്തിയ സ്‌ന്നേഴും ഡിക്രാപ്രിയോ ചിത്രം വണ്‍ ബാറ്റില്‍ ആഫ്‌റ്റര്‍ അനദറും തമ്മിലായിരിക്കും പ്രധാന മത്സര നടക്കുന്നത്.

ലിയനാഡോ ഡികാപ്രിയോ അഭിനയിച്ച ‘വൺ ബാറ്റിൽ ആഫ്റ്റർ അനദർ ആണ് മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള മത്സരത്തില്‍ മുന്‍നിരയിലുള്ളത്. ഒരു സമയത്ത് തീവ്ര രാഷ്‌ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകനായിരിക്കുകയും ഇപ്പോള്‍ മകളെ വളര്‍ത്തുന്ന പിതാവുമായാണ് ഡികാപ്രിയോ ഈ ചിത്രത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതേ ചിത്രത്തില്‍ വില്ലന്‍ കഥാപാത്രമായി എത്തിയ കേണല്‍ ലോക്ക്ജോയെ അവതരിപ്പിച്ച ഷോണ്‍ പെന്‍ സഹനടനുള്ള പുരസ്‌കാരത്തില്‍ മുന്‍നിരയിലുണ്ട്.

അമേരിക്കയിലെ വര്‍ണവിവേചനം നിലനിന്നിരുന്ന കാലച്ചെ ബ്ലൂസ് മ്യൂസിക്കിന്‍റെയും കറുത്ത വര്‍ഗക്കാരുടെ സംസ്കാരത്തിന്‍റെയും കഥ പറയുന്ന സിന്നേഴ്സ് എന്ന ഹൊറര്‍ ചിത്രവും മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. സിന്നേഴ്‌സിലെ നായകന്‍ മൈക്കിള്‍ ബി ജോര്‍ഡനും സ്‌പോര്‍ട്സ് കോമഡി ഡ്രാമ ചിത്രമായ മാര്‍ട്ടി സുപ്രീമിലെ നായകന്‍ തിമോത്തി ഷാലയും കടുത്ത മത്സരം കാഴ്‌ച വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം ബ്രസീലിയന്‍ ചിത്രം സീക്രട്ട് ഏജന്‍റിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് വാഗ്നര്‍ മോറയും സാധ്യതാ പട്ടികയിലുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ സംവിധായിക ഗീത ഗന്ദ്ഭീര്‍ ഒരുക്കിയ ദി പെര്‍ഫെക്‌ട് നെയ്‌ബര്‍ മികച്ച ഫീച്ചര്‍ ഡോക്യുമെന്‍ററി വിഭാഗത്തിലും ദി ഡെവിള്‍ ഈ ബിസി മികച്ച ഹ്രസ്വ ഡോക്യുമെന്‍ററി വിഭാഗത്തിലും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്.

2026 ഓസ്‌കാർ അവാർഡുകൾ എപ്പോൾ കാണണം

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ പ്രേക്ഷകർക്ക്, മാർച്ച് 15 ഞായറാഴ്ച (ET) വൈകുന്നേരം 7:00 നും പസഫിക് സമയം (PT) വൈകുന്നേരം 4:00 നും ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കും. യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിൽ, റെഡ് കാർപെറ്റ് കവറേജ് GMT രാത്രി 10:15 ന് ആരംഭിക്കും, തുടർന്ന് പ്രധാന ചടങ്ങ് GMT രാത്രി 11:00 ന് നടക്കും.

ഇന്ത്യയില്‍ തിങ്കളാഴ്‌ച പുലര്‍ച്ചെ 3:30 നായിരിക്കും ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുക. എന്നാല്‍ തത്സമയം കാണാന്‍ സാധിക്കാത്ത ആരാധകര്‍ക്ക് അതേ ദിവസം രാത്രി ഒന്‍പത് മണിക്കുള്ള പുന സംപ്രേക്ഷണം കാണാന്‍ സാധിക്കും.

ഓസ്‌കാർ തത്സമയം എവിടെ കാണാം

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ, ഓസ്‌കാർ അവാർഡുകൾ എബിസി നെറ്റ്‌വർക്കിൽ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ഹുലു വഴി ഓൺലൈനിൽ പ്രദര്‍ശനവുമുണ്ടാകും. യൂട്യൂബ് ടിവി, ഫുബോ പോലുള്ള മറ്റ് സ്ട്രീമിംഗ് സേവനങ്ങളും തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണമുണ്ടാകും.

ഇന്ത്യയിലെ ആരാധകര്‍ക്ക് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാര്‍ വഴി കാണാന്‍ സാധിക്കും. സ്റ്റാര്‍ മൂവിസ് ചാനലിലും അവാര്‍ഡ് ചടങ്ങുകള്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കും.

ഇത്തവണത്തെ ഓസ്‌കര്‍ അവാര്‍ഡ് ദാന ചടങ്ങ് തികച്ചും ആവേശകരമായിരിക്കും. ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണെങ്കില്‍ പോലും പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രമായ വണ്‍ ബാറ്റില്‍ ആഫ്‌റ്റര്‍ അനദരനായിരിക്കുമെന്നാണ് അവാര്‍ഡ് എന്നാല്‍ സിനിമാ പ്രേമികളുടെ പ്രതീക്ഷ. എന്നാല്‍ കടുത്ത മത്സരത്തിനായി 16 നോമിനേഷനുമായി സിന്നേഴ്സും മത്സരരംഗത്തുണ്ട്.

ഈ ചടങ്ങില്‍ സംഗീതരംഗത്തും വലിയ മത്സരമാണ് നടക്കാന്‍ പോകുന്നത്. മികച്ച ഒറിജിനൽ ഗാനത്തിനുള്ള നോമിനേഷൻ ലഭിച്ച രണ്ട് ഗാനങ്ങൾ തത്സമയം അവതരിപ്പിക്കും.സിന്നേഴ്‌സിലെ ഐ ലൈഡ് ടു യു, കെപോപ്പ് ഡെമോൺ ഹണ്ടേഴ്‌സിലെ ഗോൾഡൻ എന്നിവയായിരിക്കുമത്.

ഇതിഹാസ ഗായിക ബാർബ്ര സ്ട്രീസാൻഡ് നടൻ റോബർട്ട് റെഡ്ഫോർഡിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

TAGGED:

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.