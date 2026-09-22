72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ചടങ്ങിന് അരങ്ങൊരുങ്ങി; താരങ്ങളും ചലച്ചിത്ര പ്രവര്ത്തകരും ഗുജറാത്തിലെത്തി
മമ്മൂട്ടിയും കാർത്തിക് ആര്യനും മികച്ച നടൻ, അനന്ത് നാഗിന് ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെ ബഹുമതി.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 1:37 PM IST
ഗുജറാത്ത്: ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ മികവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷങ്ങളിലൊന്നായ 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാനായി സിനിമാ താരങ്ങളും അണിയറ പ്രവര്ത്തകരും എത്തി തുടങ്ങി. ഏതാനും മണിക്കൂറുകള് മാത്രമുള്ള ഈ പ്രൗഡഗംഭീരമായ ചടങ്ങ് നടക്കുക ഗുജറാത്തിലെ ഏക്താ നഗറിലാണ്.
സെപ്റ്റംബർ 22 ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഭിനേതാക്കളും സംവിധായകരും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും.
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റത്തിനാണ് ഇത്തവണ ഏക്താ നഗർ വേദിയാകുന്നത്. പതിവായി ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് നടന്നുവരുന്ന പുരസ്കാരച്ചടങ്ങ് ആദ്യമായി ഡൽഹിക്ക് പുറത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഭാവിയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ-പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തവണ ഗുജറാത്തിനെ വേദിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
2024-ൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ കലാകാരന്മാർക്കും സിനിമകൾക്കുമാണ് 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നത്. പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ ജൂലൈ 18, 2026-നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ 22-ന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു ഔദ്യോഗികമായി പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും.
🎬 A new chapter for the National Film Awards! ✨— PIB India (@PIB_India) September 22, 2026
On 22 September 2026, Ekta Nagar, Gujarat, will host the 72nd #NationalFilmAwards, bringing together filmmakers from across India.
After more than seven decades of celebrating excellence across the country’s many languages,… pic.twitter.com/hMOeNEwhix
ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ വിവിധ ഭാഷകളെയും മേഖലകളെയും ചലച്ചിത്രരൂപങ്ങളെയും ഒരേ വേദിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ചടങ്ങായിരിക്കും ഇത്. ഫീച്ചർ സിനിമ, നോൺ-ഫീച്ചർ സിനിമ, സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള രചന എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. 1954-ൽ ആരംഭിച്ച ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏഴു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ കലാപരവും സാങ്കേതികവുമായ മികവിനെ ആദരിച്ചുവരുന്നു.
മമ്മൂട്ടിക്ക് നാലാം ദേശീയ പുരസ്കാരം
ഇത്തവണത്തെ ചടങ്ങിൽ മലയാള സിനിമയുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം മമ്മൂട്ടിയാണ്. 'ഭ്രമയുഗം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരമാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.
മമ്മൂട്ടിയുടെ അഭിനയജീവിതത്തിലെ നാലാമത്തെ മികച്ച നടൻ ദേശീയ പുരസ്കാരമാണിത്.'ഭ്രമയുഗ'ത്തിലെ കൊടുമൺ പോറ്റി എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് ഇത്തവണ ദേശീയ അംഗീകാരം സ്വന്തമാക്കിയത്.
മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം ഹിന്ദി നടൻ കാർത്തിക് ആര്യനും മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം പങ്കിടുന്നു. 'ചന്തു ചാമ്പ്യന്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിനാണ് കാർത്തിക് ആര്യനെ മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
🏆 72nd #NationalFilmAwards 🏆— PIB India (@PIB_India) July 18, 2026
➡️ Best Actor in a Leading Role:
⭐ Actor: Mammootty
Bramayugam (Malayalam)
⭐ Actor: Kartik Aaryan
Chandu Champion (Hindi)@MIB_India @nfdcindia pic.twitter.com/dbfsBPm5gN
മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മമ്മൂട്ടിയുടെ നാലാം ദേശീയ പുരസ്കാരം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടമാണ്. നാല് വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ദേശീയതലത്തിൽ അംഗീകാരം നേടിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയയാത്രയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന അധ്യായമാണിത്.
യാമി ഗൗതം മികച്ച നടി
മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം യാമി ഗൗതമിന്. 'ആര്ട്ടിക്കിള് 370' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിനാണ് യാമി ഗൗതമിനെ മികച്ച നടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
അതേസമയം 'ആര്ട്ടിക്കിള് 370' തന്നെയാണ് ഇത്തവണത്തെ മികച്ച ഫീച്ചർ ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ദേശീയതലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന അംഗീകാരമാണിത്.
അനന്ത് നാഗിന് ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം
ഇത്തവണത്തെ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരച്ചടങ്ങിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളിലൊന്ന് മുതിർന്ന നടൻ അനന്ത് നാഗിന് ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുന്നതായിരിക്കും.
2024-ലെ ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരത്തിനാണ് അനന്ത് നാഗിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും വികസനത്തിനും അദ്ദേഹം നൽകിയ മികച്ച സംഭാവനയും അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയജീവിതവും പരിഗണിച്ചാണ് ബഹുമതി നൽകുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
Veteran actor Anant Nag will be conferred the Dadasaheb Phalke Award for 2024 🏆🎞️— PIB India (@PIB_India) September 18, 2026
🎥 Watch the video to celebrate the remarkable journey of the actor and his enduring contribution to Indian cinema ✨#AnantNag #DadasahebPhalkeAward #NationalFilmAwards #NFA2024… https://t.co/037SuqRP1u
കന്നഡ സിനിമയിൽ തുടങ്ങി ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയജീവിതം നിരവധി ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ്. തലമുറകളിലെ കലാകാരന്മാരെ സ്വാധീനിച്ച ദീർഘമായ സിനിമാ യാത്രയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരമായാണ് പുരസ്കാരം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
മികച്ച ഫീച്ചർ ചിത്രം ‘ആര്ട്ടിക്കിള് 370’
ആര്ട്ടിക്കിള് 370 ആണ് മികച്ച ഫീച്ചർ ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.ബംഗാര് മികച്ച നോൺ-ഫീച്ചർ ചിത്രമായും റാം നമി മികച്ച ഡോക്യുമെന്ററിയായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
സ്വാതന്ത്ര്യ വീര് സവാര്ക്കര് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ രൺദീപ് ഹൂഡ മികച്ച നവാഗത സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരവും നേടും. ഇതിനു പുറമെ കല്ക്കി 2898 എഡി, അമരന്, പുഷ്പ:ദി റൂള് പാര്ട്ട് 02, ബൂല് ബൂലയ്യ 3, സ്ത്രീ2 തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾക്കും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിക്കും.
ഇത്തവണത്തെ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിൽ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ പ്രത്യേകത നോൺ-ഫീച്ചർ വിഭാഗത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സന്താലി ചിത്രത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ്.
ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഭാഷാ-സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത്തവണത്തെ പുരസ്കാരങ്ങളും. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ, മറാത്തി, സന്താലി, തുളു, ഗഢ്വാലി തുടങ്ങിയ വിവിധ ഭാഷകളിലെ സിനിമകളും കലാകാരന്മാരും പുരസ്കാര പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ വലിയ സംഗമം
സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റിക്ക് സമീപമുള്ള ഏക്താ നഗറിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങ് സിനിമയും ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യവും ഒരുമിക്കുന്ന വേദിയാകും. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിനിമാ പ്രതിഭകളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ ‘ഏക് ഭാരത്, ശ്രേഷ്ഠ ഭാരത്’ എന്ന ആശയത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയാണ് ചടങ്ങിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ-പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Hundreds of languages. One cinematic heartbeat. 🇮🇳🎬— PIB in Gujarat 🇮🇳 (@PIBAhmedabad) September 22, 2026
From the misty landscapes of Assam to the shores of Goa and the valleys of Manipur, the 72nd National Film Awards honour stories rooted in their own cultures yet understood by every Indian heart.
Because the finest cinema is… pic.twitter.com/BIvGZWIgCr
സിനിമാ താരങ്ങൾ മാത്രമല്ല, സംവിധായകർ, തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ, ഛായാഗ്രാഹകർ, എഡിറ്റർമാർ, സംഗീതജ്ഞർ, നൃത്തസംവിധായകർ തുടങ്ങി സിനിമയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമാകും.
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ചടങ്ങ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും നഗരങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കാനുള്ള തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇത്തവണ ഗുജറാത്തിലെ ഏക്താ നഗറിൽ നടക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ സിനിമാ വ്യവസായങ്ങളെയും കലാകാരന്മാരെയും ദേശീയ പുരസ്കാര വേദിയുമായി കൂടുതൽ നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന്.
2024-ലെ സിനിമാ സൃഷ്ടികളുടെ മികവിനാണ് ഇത്തവണത്തെ ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ അംഗീകാരം നൽകുന്നത്. വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിലും വിവിധ സിനിമാ രൂപങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ച കലാകാരന്മാരെ ഒരേ വേദിയിൽ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങായിരിക്കും ഏക്താ നഗറിലേത്.
Lights, camera, celebration! ✨🎬— PIB India (@PIB_India) September 21, 2026
Ekta Nagar (Kevadia), Gujarat is all set to sparkle as it prepares to host the prestigious 72nd #NationalFilmAwards! 🌟
The venue is buzzing with excitement and final preparations as it gets ready to welcome the grand celebration of Indian… https://t.co/RyfxjJ5rZQ
സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിന് ഇന്ന് ഏക്താ നഗർ സാക്ഷിയാകും. ഡൽഹിയുടെ അതിരുകൾ കടന്ന് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന പുതിയ യാത്രയുടെ തുടക്കമായും 72-ാമത് പുരസ്കാരച്ചടങ്ങ് മാറുകയാണ്.