'ഞാന് ഈ നിലയില് എത്താന് കാരണക്കാരനായ വ്യക്തിയെന്ന്' വേദനയോടെ ലിസ്റ്റിന്; ആര് ബി ചൗധരിയുടെ വേര്പാടില് തേങ്ങി സിനിമാ ലോകം
ആര്.ബി. ചൗധരി മലയാളത്തിലും ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള് നിര്മിച്ചു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 6, 2026 at 1:17 PM IST
വാഹനാപകടത്തില് അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത നിര്മാതാവ് ആര്. ബി. ചൗധരിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗ വാര്ത്ത കേട്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യന് സിനിമാ ലോകം. തമിഴ്, മലയാളം, തെലുഗു, ഹിന്ദി എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ഭാഷകളില് നിരവധി സൂപ്പര്ഹിറ്റുകള് സമ്മാനിച്ച നിര്മാതാവാണ് അദ്ദേഹം.
മലയാളത്തില് മേജര് രവിയുടെ സംവിധാനത്തില് മോഹന്ലാല് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ കീര്ത്തിചക്ര ഉള്പ്പെടെ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള് അദ്ദേഹം നിര്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നിര്മാതാവിന്റെ വേര്പാടില് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് സൂപ്പര്സ്റ്റാറുകളായ മോഹന്ലാല്, രജനികാന്ത്, ചിരഞ്ജീവി എന്നിങ്ങനെ സിനിമാ മേഖലയിലുള്ളവര്.
"ഇതിഹാസ നിര്മാതാവ് ആര്.ബി ചൗധരി സാറിന്റെ വിയോഗത്തില് ആഴത്തില് ദുഃഖിതനാണ്. ഇന്ത്യന് സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങള് സമ്മാനിച്ച ദര്ശനശക്തിയുള്ള മഹത്തായ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കീര്ത്തി ചക്രയും ജില്ലയും വഴി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവര്ത്തിക്കാന് കഴിഞ്ഞത് എന്റെ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു; ആ ഓര്മകള് എന്നും എന്നോടൊപ്പം നിലനില്ക്കും. കഥകളിലും മനുഷ്യരിലും വിശ്വാസം പുലര്ത്തിയ അദ്ദേഹം, ആ വിശ്വാസത്തിലൂടെ അനവധി ജീവിതങ്ങളെയും കരിയറുകളെയും മാറ്റിമറിച്ചു. ഇന്ത്യന് സിനിമയ്ക്ക് പകരംവയ്ക്കാനാവാത്ത നഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അനുശോചനം; ഈ കഠിനസമയത്ത് അവര്ക്ക് ശക്തി ലഭിക്കട്ടെ. ഓം ശാന്തി.", മോഹന്ലാല് കുറിച്ചു.
മികച്ച നിര്മാതാവും ഒട്ടേറെ യുവ സംവിധായകര്ക്ക് അവസരം നല്കിയ അത്ഭുത മനുഷ്യന് എന്നാണ് രജനികാന്ത് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
என் அருமை நண்பர் சூப்பர் குட் ஃப்லிம்ஸ் ஆர்.பி. செளத்ரி அவர்கள் தலை சிறந்த தயாரிப்பாளர். அருமையான மனிதர். எத்தனையோ இளம் இயக்குநர்களுக்கு வாய்ப்பளித்து திரையுலகை வாழவைத்தவர்.— Rajinikanth (@rajinikanth) May 5, 2026
அவருடைய அகால மரணச் செய்தி எனக்கு பேரதிர்ச்சியையும், மிகுந்த வேதனையையும் அளிக்கிறது.
அவர்…
" എന്റെ പ്രിയസുഹൃത്ത്, സൂപ്പര് ഗുഡ് ഫിലിംസ് ആര്. ബി ചൗധരി മികച്ച നിര്മാതാവായിരുന്നു. അത്ഭുതകരമായ മനുഷ്യന്. എണ്ണമറ്റ യുവ സംവിധായകര്ക്ക് അവസരങ്ങള് നല്കി അദ്ദേഹം സിനിമാ ലോകത്തെ സജീവമാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകാല മരണവാര്ത്ത എന്നെ വലിയ ഞെട്ടലിലും ദുഖത്തിലുമാഴ്ത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് എന്റെ അഗാധമായ അനുശോചനം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു", രജനികാന്ത് കുറിച്ചു.
Deeply heartbroken to hear about the sudden and tragic loss of Legendary producer R.B. Choudary garu.— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) May 5, 2026
I have known him for many years and was recently associated with him on my film “𝐆𝐨𝐝 𝐅𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫” through Super Good Films. He has shaped the careers of many talented… pic.twitter.com/8AXgqF5hew
"ഇതിഹാസ നിര്മാതാവായ ആര്. ബി. ചൗധരി ഗാരുവിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ളതും ദാരുണമായ വിയോഗത്തില് ഹൃദയം തകര്ന്നു. വര്ഷങ്ങളായി എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം. അടുത്തിടെ സൂപ്പര് ഗുഡ് ഫിലിംസിലൂടെ എന്റെ ഗോഡ്ഫാദര് എന്ന സിനിമയില് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പ്രതിഭാധനരായ സംവിധായകരുടെയും അഭിനേതാക്കളുടെയും കരിയര് രൂപപ്പെടുത്തുകയും എണ്ണമറ്റ കഥകള്ക്ക് ജീവന് പകരുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യന് സിനിമയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നല്കിയ സംഭാവ വാക്കുകള്ക്ക് അതീതമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് എന്റെ ഹൃദയംഗമായ അനുശോചനം. ഈ നഷ്ടത്തില് അവര്ക്ക് ശക്തി നല്കട്ടെ", ചിരഞ്ജീവി കുറിച്ചു.
"എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചൗധരി സാർ.. എന്നെ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം വിശ്വസിച്ച വ്യക്തി. ഞാനൊരു വലിയ ബിസിനസ്മാന് ആകണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തി . ഇന്ന് ഞാൻ ഈ നിലയിൽ എത്താൻ കാരണക്കാരനായ വ്യക്തി. എൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളും , സങ്കടങ്ങളും ആദ്യം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വ്യക്തി. എനിക്ക് എത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും സാരമില്ല ഉനക്ക് ഞാനിരിക്ക്പ്പാ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ എല്ലാമെല്ലാം", എന്നാണ് ലിസ്റ്റിന് സ്റ്റീഫന് കുറിച്ചത്.
ആര്.ബി. ചൗധരി ഗാരുവിന്റെ വിയോഗം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് നടനും ആന്ധ്ര ഉപ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ പവന് കല്യാണ് കുറിച്ചു.
శ్రీ ఆర్ బి చౌదరి గారి మరణం దిగ్భ్రాంతికరం— Deputy CMO, Andhra Pradesh (@APDeputyCMO) May 5, 2026
ప్రముఖ నిర్మాత, సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్ అధినేత శ్రీ ఆర్ బి చౌదరి గారు మరణం దిగ్భ్రాంతి కలిగించింది. రాజస్థాన్ లోని ఉదయ్ పూర్ వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో శ్రీ చౌదరి గారు దుర్మరణం చెందారనే దుర్వార్త నమ్మలేకపోయాను. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని…
"ആര്.ബി. ചൗധരി ഗാരുവിന്റെ വിയോഗം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പ്രശസ്ത നിര്മാതാവും സൂപ്പര് ഗുഡ് ഫിലിംസ് ഉടമയുമായ ആര് ബി ചൗധരി ഗാരുവിന്റെ വിയോഗം എന്നെ സ്തംബ്ധനാക്കി. രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂരിനടുത്ത് ഒരു റോഡപകടത്തില് ചൗധരി ഗാരു മരണമടഞ്ഞത് ദാരുണമായ വാര്ത്ത വിശ്വസിക്കാന് കഴിയുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കട്ടെയെന്ന് ഞാന് ദൈവത്തോട് പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നു. ഞാന് അഭിനയിച്ച സുസ്വാഗതം എന്ന ചിത്രം അദ്ദേഹം നിര്മിച്ചതാണ്. അത് വലിയ വിജയം നേടി. ചലച്ചിത്ര നിര്മാണ മേഖലയിലും അനുബന്ധ ബിസിനസലും വൈദഗ്ധ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു. കുടുംബ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് അനുയോജ്യമായ കഥകള് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും മികച്ച ഗാനങ്ങള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന സിനിമകള് നിര്മിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്നവാരം സിനിമയിലെ സഹോദരി വികാരം കുടുംബ പ്രേക്ഷകരെ ആകര്ഷിച്ചു. തെലുഗു, തമിഴ് ചലച്ചിത്ര വ്യവസായങ്ങളില് ഒരു നിര്മാതാവെന്ന നിലയില് അദ്ദേഹം പ്രത്യേക സ്ഥാനം നേടി. ശ്രീ ആര്.ബി. ചൗധരി ഗാരുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് എന്റെ അഗാധമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു", പവന് കല്യാണ് കുറിച്ചു.
നാലുപതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി നീണ്ട കരിയറില് നിരവധി ചിത്രങ്ങള് നിര്മിച്ചു. അതില് പലതും സൂപ്പര്ഹിറ്റുകളായിരുന്നു. സുധീഷ് ശങ്കര് സംവിധാനം ചെയ്ത മാരീസന് എന്ന ചിത്രമാണ് ആണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായി നിര്മിച്ചത്.2025 ജൂലൈയില് പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണിത്.
മലയാളത്തിലും ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള് ആര്.ബി ചൗധരി നിര്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദിപാപം, ലയനം, കല്പ്പാനാഹൗസ്, വില്ലാളി വീരന്, കീര്ത്തിചത്ര എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. ദിലീപിന്റെ തങ്കമണിയിലും നിര്മാണ പങ്കാളിയായിരുന്നു.
ഇന് ഹരിഹര് നഗര് എന്ന ചിത്രം എംജിആര് നഗര് എന്ന പേരില് തമിഴിലേക്ക് റീമേക്ക് ചെയ്തതും അദ്ദേഹമായിരുന്നു. വിവിധ ഭാഷകളില് ചിത്രം നിര്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാന സംഭാവനകള് നല്കിയത് തമിഴിലായിരുന്നു. യുവ സംവിധായകരെ കൊണ്ടുവരുന്നതിലും സിനിമകളില് പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിലും അദ്ദേഹം എന്നും മുന്നില് തന്നെയായിരുന്നു.