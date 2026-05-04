'അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ നന്‍പാ, ഇന്ന് നീ ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിച്ചു',വിജയ്‌യെ പിന്തുണച്ച് ഇന്ത്യന്‍ സിനിമാ ലോകം; ആശംസ പ്രവാഹം

വിജയ് മത്സരിച്ച രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും വന്‍ ഭൂരിപക്ഷം. വിജയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി സിനിമാ രംഗത്തെ പ്രമുഖര്‍.

വിജയ്ക്ക് അഭിനന്ദന പ്രവാഹം
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 4, 2026 at 4:54 PM IST

മിഴ്‌നാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ ഞെട്ടിക്കുന്ന മുന്നേറ്റമാണ് നടനും തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) നേതാവുമായ വിജയ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ആദ്യമായി മത്സരിച്ച വിജയ്‌യുടെ പാര്‍ട്ടി വോട്ടെണ്ണലിന്‍റെ ആദ്യ മണിക്കൂറില്‍ തന്നെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്‌ചവച്ചത്.

തമിഴ്‌ രാഷ്‌ട്രീയം എന്നും വെള്ളിത്തിരയിലെ താരങ്ങളെ എന്നും ഇരുകൈയ്യും നീട്ടിയാണ് സ്വീകരിക്കാറുള്ളതെന്ന് ഒന്നുകൂടി തെളിയിക്കുകയാണെന്ന് വിജയ്‌യുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിളക്കത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുകയാണ്.

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞടുപ്പിന്‍റെ ഫലം പുറത്തുവരുമ്പോള്‍ തമിഴക വെട്രി കഴകം 107 സീറ്റാണ് നിലനിര്‍ത്തിയത്. ഇപ്പോഴിതാ വിജയ്‌ക്ക് സിനിമാ ലോകത്ത് നിന്ന് ആശംസ പ്രവാഹമാണ്.

വിജയ്‌യേയും തമിഴക വെട്രി കഴകം നേടിയ വിജയത്തേയും അഭിനന്ദിച്ചിരിക്കുകയാണ് തെലുഗു സൂപ്പര്‍താരം നടന്‍ നാനി. വിജയ്‌യുടെ രാഷ്ട്രീയപ്രവേശനത്തെ തുടക്കത്തിൽ സംശയിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് കിരീടധാരണമാണ് എന്നാണ് നാനി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചത്.

"അഭിനന്ദനങ്ങൾ വിജയ് സർ. തുടക്കത്തിൽ സംശയിച്ചു, ഇപ്പോൾ കിരീടധാരണം! നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സംഭവിച്ചത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അയൽ വീട്ടിലും സംഭവിക്കുന്നു.

അടിസ്ഥാന വർഗ്ഗത്തിന്‍റെ വിജയം എപ്പോഴും മികച്ച സിനിമയാണ് (അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ടോ?) തങ്ങളുടെ തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കിയ തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു", നാനി കുറിച്ചു.

"ഇന്ന് ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ നന്‍പാ", എന്നാണ് നടന്‍ വിക്രം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

"ഒരു വിരല്‍ വിപ്ലപം… വിസില്‍ പോട് ജനങ്ങള്‍ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഒരുപാട് പേര്‍ ഇതിനായി ശ്രമിച്ചു. എന്നാല്‍ ജനങ്ങള്‍ തീരുമാനിച്ചാല്‍ അധികാരം അവര്‍ക്കുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങള്‍ തെളിയിച്ചു. തമിഴ് ജനതയുടെ ഐശ്വര്യത്തിനും നാടിന്‍റെ മാറ്റത്തിനുമാീയി കാത്തിരിക്കുന്നു വിജയ്ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍", വരലക്ഷ്‌മി കുറിച്ചു.

"പറയാന്‍ വാക്കുകളില്ല എന്‍റെ ഗോട്ട്, ഹൃദയം നിറഞ്ഞു", ഗോട്ട് സിനിമയുടെ നിര്‍മാതാവായ അര്‍ച്ചന കല്‍പ്പാത്തി കുറിച്ചു.

വിജയ്‌ക്ക് പിന്തുണയുമായി മലയാള സിനിമാ ലോകവുമുണ്ട്. ഭാഗ്യം എപ്പോഴും ധീരന്മാരെ പിന്തുണയ്ക്കും എന്നാണ് അജു വര്‍ഗീസ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചത്.

തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനായി 'ചേഞ്ച്' എന്ന ഹാഷ്‌ടാഗും അദ്ദേഹം കുറിപ്പിനൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

‘‘ഭാഗ്യം എപ്പോഴും ധീരന്മാരെ തുണയ്ക്കും എന്നതിന് ചരിത്രപരമായ ഉദാഹരണമാണിത്. റെസ്പെക്ട് ദളപതി വിജയ് സർ’’, എന്നാണ് അജു വര്‍ഗീസ് കുറിച്ചത്.

"പുതിയ തുടക്കം വിജയ് ഗാരു! ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനും അവർക്കു വേണ്ടി നിലകൊള്ളാനും കാണിച്ച ഈ കരുത്തിന് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട് എനിക്കുള്ള ആദരവും അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഐശ്വര്യവും കൂട്ടായ വളർച്ചയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഈ പുതിയ ഘട്ടവും പുതിയ മുഖവും കാണാൻ ഞാൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു," വിജയ് ദേവരകൊണ്ട കുറിച്ചു.

"പുതുച്ചേരിയിൽ ബിജെപി വീണ്ടും വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് നല്ല ഭരണത്തിലൂടെ പാർട്ടിക്ക് വിജയം നേടാനാകുമെന്നതിന് തെളിവാണ്! തമിഴ്‌നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വർഷങ്ങളോളം ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ദ്രാവിഡ പ്രൗഢിയിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനം മാറിയിരിക്കുന്നു. പുതിയതായി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന, ചലച്ചിത്ര താരവും സമീപകാല രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായ ജോസഫ് വിജയ്‌ക്ക് യുവജനങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത് മുൻകാലങ്ങളിൽ എംജിആറും ജയലളിതയും ഭരിച്ച സംസ്ഥാനത്ത് സംഭവിച്ച, തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു സുനാമിയാണ്. പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള വിജയ്‌ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പുതിയ ചുമതലയിൽ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു", ബോളിവുഡ് താരം ഹേമമാലിനി കുറിച്ചു.

തമിഴ്‌നാട് ഭരിക്കുന്ന ഡി.എം.കെ, എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ എന്നീ വൻശക്തികൾക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടാണ് ടിവികെ പലയിടങ്ങളിലും മുന്നേറിയത്. വിജയ്‌ മത്സരിച്ച രണ്ടുമണ്ഡലങ്ങളിലും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് ടിവികെ വിജയിച്ചത്. ഡിഎംകെയെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തള്ളിയാണ് ടിവികെയുടെ ഈ മിന്നുന്ന പ്രകടനം. മധുരം വിതരണം ചെയ്‌തും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും നൃത്തം ചെയ്‌തുമൊക്കെയാണ് ആരാധകരും ടിവികെ അണികളും വിജയം ആഘോഷിക്കുന്നത്.

