ETV Bharat / entertainment

ഇരട്ട നികുതിക്കെതിരെ സിനിമ സമരം; ജനുവരി മുതൽ സർക്കാർ തിയേറ്ററുകൾക്ക് സിനിമ നൽകില്ലെന്ന് ഫിലിം ചേംബർ

അടുത്ത മാസം മുതൽ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെഎസ്എഫ്ഡിസി തിയേറ്ററുകൾക്ക് പുതിയ സിനിമകൾ നൽകില്ലെന്ന് സംഘടന കൊച്ചിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു

FILM CHAMBER VS GOVT
കേരള ചലച്ചിത്ര വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 23, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ജിഎസ്ടിക്ക് പുറമെയുള്ള വിനോദ നികുതി ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ സർക്കാർ അനുകൂല തീരുമാനം എടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നിസ്സഹകരണ പ്രഖ്യാപനവുമായി കേരള ഫിലിം ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ്. അടുത്ത മാസം മുതൽ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെഎസ്എഫ്ഡിസി തിയേറ്ററുകൾക്ക് പുതിയ സിനിമകൾ നൽകില്ലെന്ന് സംഘടന കൊച്ചിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ഇരട്ട നികുതി ഒഴിവാക്കണമെന്നും വൈദ്യുതി താരിഫിൽ ഇളവ് നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സംഘടന സർക്കാരിനെ സമീപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെയും പരിഹാരമുണ്ടായിട്ടില്ല. 2024-ൽ നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനയുമായി ചേർന്ന് സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും സർക്കാർ ഉറപ്പിന്മേൽ പിന്മാറുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഉറപ്പുകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ തിയേറ്ററുകളുമായുള്ള സഹകരണം നിർത്തിവയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഫിലിം ചേംബർ പ്രസിഡൻ്റ് അനിൽ തോമസ് പറഞ്ഞു.

മലയാള സിനിമയുടെ വിജയശതമാനം വർധിച്ചുവെന്ന് പറയുമ്പോഴും യഥാർഥ കണക്കുകൾ ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2025-ൽ ഇതുവരെ റിലീസ് ചെയ്ത 154 സിനിമകളിൽ വെറും 10 ശതമാനം സിനിമകൾ മാത്രമാണ് വിജയിക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജിഎസ്ടിക്ക് പുറമെ വിനോദ നികുതി കൂടി നൽകേണ്ടി വരുന്നത് ഇരട്ട പ്രഹരമാണ്. ഈ ഭീമമായ നഷ്ടം ഇനിയും താങ്ങാനാവില്ലെന്ന് പ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കി. ഭീമമായ നഷ്ടമാണ് ചലച്ചിത്രമേഖല നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ മുൻവർഷങ്ങളെ കണക്കിലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വർഷം മലയാള സിനിമകളുടെ വിജയശതമാനം വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തിയേറ്റർ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നേരത്തെ ഇ ടിവി ഭാരതി നോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ സിനിമകൾ വിജയിച്ചു എന്നും അത് തിയേറ്റർ വ്യവസായത്തിന് വലിയ രീതിയിൽ ഗുണം ചെയ്തു എന്നും സംഘടന പറഞ്ഞു. ചെറിയ മുതൽ മുടക്കിൽ വന്ന സിനിമകൾ വമ്പൻ ലാഭമാണ് കൊയ്തതെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ചെറിയ സിനിമകളുടെ വലിയ വിജയമാണ് 2025നെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാക്കുന്നതെന്ന് തിയേറ്റർ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷന് വേണ്ടി സുരേഷ് ഷെണായ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 2025ലെ മലയാള സിനിമയുടെ ബിസിനസ് ഏകദേശം 750 കോടിയിലധികം രൂപയാണെന്നും സുരേഷ് ഷേണായ് പറഞ്ഞു.

2025 തുടക്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി തിയേറ്റർ ബിസിനസിന് ഏറ്റ ആഘാതമാണ്. തുടക്കത്തിലെ പ്രതിസന്ധി അനുസരിച്ച് ജൂൺമാസത്തോടെ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 50 ഓളം തീയേറ്ററുകൾ പൂട്ടി പോകേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആലപ്പുഴ ജിംഖാന, തുടരും തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ വലിയ വിജയമാണ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ തിയേറ്റർ ഉടമകളെ സഹായിച്ചത്.

TAGGED:

KERALA FILM CHAMBER
DOUBLE TAXATION CRISIS
KERALA GOVT
KSFDC
FILM CHAMBER VS GOVT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.