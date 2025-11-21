ETV Bharat / entertainment

വിശ്വസുന്ദരിയായി മെക്‌സിക്കോയുടെ ഫാത്തിമ ബോഷ്; കിരീടം ഉറപ്പിച്ചത് ആ മറുപടി

2025ലെ മിസ് യൂണിവേഴ്‌സായി മെക്‌സിക്കോയുടെ ഫാത്തിമ ബോഷ്. മിസ് തായ്‌ലന്‍ഡ് പ്രവീണര്‍ സിംഗിനെ പിന്തള്ളിയാണ് 25കാരിയായ ഫാത്തിമ മിസ്‌ യൂണിവേഴ്‌സ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. മിസ് വെനസ്യൂല സ്‌റ്റിഫാനി അബലസലിയാണ് സെക്കന്‍റ് റണ്ണറപ്പ്.

Fatima Bosch Miss Universe 2025 Winner മിസ്‌ യൂണിവേഴ്‌സ് 2025 ഫാത്തിമ ബോഷ്
Fatima Bosch (AFP)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 21, 2025 at 1:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

2025ലെ വിശ്വസുന്ദരിപ്പട്ടം അണിഞ്ഞ് മെക്‌സിക്കോയുടെ ഫാത്തിമ ബോഷ്. തായ്‌ലന്‍ഡിലെ നോന്തബുരിയിലായിരുന്നു ഗ്രാന്‍റ് ഫിനാലെ. മിസ് തായ്‌ലന്‍ഡ് പ്രവീണര്‍ സിംഗിനെ പിന്തള്ളിയാണ് ഫാത്തിമ മിസ്‌ യൂണിവേഴ്‌സ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. മിസ് വെനസ്യൂല സ്‌റ്റിഫാനി അബലസലിയാണ് സെക്കന്‍റ് റണ്ണറപ്പ്.

വിജയികളെ മിസ്‌ യൂണിവേഴ്‌സിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാം പേജിലൂടെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വിജയിയെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രത്യേക ഒരു കുറിപ്പും ടീം പങ്കുവച്ചു. പുതിയ വിജയിയെ വരവേൽക്കുന്നതിൽ തങ്ങൾ അതിയായ സന്തോഷത്തിലാണെന്നാണ് ടീം കുറിച്ചത്.

"നമ്മുടെ പുതിയ മിസ് യൂണിവേഴ്‌സിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഈ രാത്രിയിൽ ഒരു പുതിയ നക്ഷത്രം ജനിച്ചു. അവളുടെ ശോഭയും ശക്തിയും ആത്‌മവിശ്വാസവും ലോകത്തിന്‍റെ ഹൃദയം കീഴടക്കി. പുതിയ രാജ്ഞി ആയി അവളെ വരവേൽക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ അതിയായ സന്തോഷത്തിലാണ്. അവള്‍ വഴികാട്ടുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചം കൂടുതല്‍ പ്രകാശിതമാകുന്നു." -ടീം കുറിച്ചു.

ഈ വര്‍ഷത്തെ മികച്ച മത്സരാര്‍ത്ഥികളില്‍ ഒരാളായിരുന്നു 25 കാരിയായ ഫാത്തിമ. ഹൃദയം തൊടുന്ന അവളുടെ അന്തിമ മറുപടിയാണ് ഫാത്തിമ ബോഷിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. ശക്‌തവും ഹൃദയസ്‌പർശിയും ആയ അവളുടെ മറുപടി സ്‌റ്റേഡിയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെയും മത്സരം കണ്ടിരുന്നവരുടെയും മനസ്സ് തൊട്ടു.

തായ്‌ലന്‍ഡ്, ഫിലിപ്പൈന്‍സ്, വെനസ്യൂല, മെക്‌സികോ, ഐവറി കോസ്‌റ്റ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചവരാണ് ടോപ് 5ല്‍ എത്തിയത്. ഈ അഞ്ച് മത്സരാര്‍ത്ഥികളും ഒരു പ്രധാന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വന്നു. "ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ വിശ്വസുന്ദരി പട്ടം നേടുകയാണെങ്കില്‍, യുവതികളെ ശാക്‌തീകരിക്കാൻ ഈ വേദിയെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും?" -ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം. ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ അവരുടെ സത്യസന്ധത, ആത്‌മവിശ്വാസം, കരുണ എന്നിവ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.

തുടക്കം മുതല്‍ ഫാത്തിമ ബോഷ് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ചിരുന്നു. "ഒരു സ്‌ത്രീ എന്ന നിലയില്‍ 2025ൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ എന്തെല്ലാം?" ആദ്യ റൗണ്ടില്‍ ഫാത്തിമ നേരിട്ട ഈ ചോദ്യത്തിന് ശക്‌തമായാണ് അവള്‍ മറുപടി നല്‍കിയത്.

"ഒരു സ്ത്രീയായും മിസ് യൂണിവേഴ്‌സായും, എന്‍റെ ശബ്‌ദവും കഴിവും മറ്റുള്ളവര്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കും. ഇന്ന് നമ്മള്‍ സംസാരിക്കാനും മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനും ഇവിടെ നില്‍ക്കുന്നു. കാരണം നാം സ്ത്രീകളാണ്, ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിക്കുക. നന്ദി." -ഫാത്തിമ ബോഷ് പറഞ്ഞു. ആത്‌മവിശ്വാസത്തോടെയുള്ള അവളുടെ മറുപടി കേട്ട് നിറഞ്ഞ കയ്യടിയാണ് സദസ്സിലുയര്‍ന്നത്. ഈ നിമിഷത്തില്‍ അവള്‍ വിജയം ഉുറപ്പിച്ചതായി പലരും കരുതി.

അടുത്ത റൗണ്ടിലും അവള്‍ക്ക് വിധികര്‍ത്താക്കളെ ആകര്‍ഷിപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു. "വിജയിക്കുകയാണെങ്കില്‍ യുവതികളെ എങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുത്തും?" എന്ന ചോദ്യത്തിനും അവള്‍ മികച്ച മറുപടി നല്‍കി.

"മിസ് യൂണിവേഴ്‌സ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അവരോട് പറയും — നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥത കഴിവില്‍ വിശ്വസിക്കുക. സ്വയം വിശ്വസിക്കൂ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനും സ്വപ്‌നങ്ങൾക്കും വിലയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മൂല്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ആരും നിങ്ങളെ സംശയിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്, കാരണം നിങ്ങളിൽ എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ശക്തരാണ്, നിങ്ങളുടെ ശബ്‌ദം കേൾക്കപ്പെടണം." -ഇപ്രകാരമായിരുന്നു മറുപടി.

Also Read: "വേദനിപ്പിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല..വിമർശനങ്ങളും ഹേറ്റ് ക്യാംപെയിനുകളും അവസാനിപ്പിക്കൂ", ആദില നൂറ വിഷയത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്‌തമാക്കി ഫൈസല്‍ എകെ

TAGGED:

FATIMA BOSCH
MISS UNIVERSE 2025 WINNER
മിസ്‌ യൂണിവേഴ്‌സ് 2025
ഫാത്തിമ ബോഷ്
MISS UNIVERSE 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.