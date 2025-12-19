'വിന്നർ ഓഫ് ദി ട്രെൻഡ്'; മകളുടെ ജനനം ആഘോഷമാക്കി അച്ഛൻ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ 'ഫസ്ല' ഹിറ്റ് പാട്ടും
ധുരന്ധർ സിനിമയിലെ 'FA9LA' (ഫസ്ല) എന്ന ഹിറ്റ് പാട്ടിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ മകളെ എടുക്കുന്ന പിതാവിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിനോടകം വൈറലാണ്. വീഡിയോ പങ്ക് വച്ച് നടി യാമി ഗൗതം.
Published : December 19, 2025 at 3:24 PM IST
നിമിഷ നേരത്തിന് മുമ്പ് ജനിച്ച മകളുടെ വരവ് ആഘോഷമാക്കി പിതാവ്. ധുരന്ധർ സിനിമയിലെ 'FA9LA' (ഫസ്ല) എന്ന ഹിറ്റ് പാട്ടിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ മകളെ എടുക്കുന്ന പിതാവിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിനോടകം വൈറലാണ്. ഇരു കയ്യും നീട്ടിയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഏറ്റെടുത്തത്. നിരവധി കമൻ്റുകളും വന്നിട്ടുണ്ട്.
ആശുപത്രി മുറിയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ നവജാതശിശുവിനെ എടുത്ത് നൃത്തം ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് വീഡിയോയുടെ തുടക്കം. തുടർന്ന് ക്യാമറ, നൃത്തം ചെയ്ത് വരുന്ന അച്ഛനിലേയ്ക്ക് തിരിയുന്നു. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ 'FA9LA' പാട്ട്. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. 'വിന്നർ ഓഫ് ദി ട്രെൻഡ്' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് എക്സിൽ ഈ വീഡിയോ വൈറലായത്.
ലക്ഷകണക്കിന് ആളുകൾ ഇതിനോടകം വീഡിയോ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ നിരവധി പേർ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ച് രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 'ഒരു അച്ഛൻ ഒരു മകളുടെ വരവ് ഇത്ര പരസ്യമായും അഭിമാനത്തോടെയും ആഘോഷിക്കുന്നത് കാണുന്നത് എത്ര ആശ്വാസകരമാണ്', 'ഇന്നത്തെ സ്വീറ്റ് മൂമൻ്റ്' തുടങ്ങി നിരവധി കമൻ്റുകള് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിതാവിൻ്റെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച രീതിയെ പലരും പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.
Winner Of The Trend ❤️🔥 pic.twitter.com/7kvPDO03IM— POSITIVE FAN (@imashishsrrk) December 17, 2025
വീഡിയോ പങ്ക് വച്ച് യാമി ഗൗതം
ധുരന്ധർ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ആദിത്യ ധറിൻ്റെ ഭാര്യയും നടിയുമായ യാമി ഗൗതം വീഡിയോ പങ്ക് വച്ചു. 'ഹാൻസ് ഡൗൺ, വിന്നർ' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് നടി വീഡിയോ എക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്തത്. "ദൈവം കുഞ്ഞിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ" എന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ആദിത്യ ധറും രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 'ഒരേ പശ്ചാത്തലസംഗീതം. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വികാരം. എൻട്രി കേമം' എന്നിങ്ങനെ കമൻ്റും വീഡിയോയുടെ താഴെ വന്നിട്ടുണ്ട്.
Hands down, winner 🙏🏻❤️ https://t.co/24M9fEfbyN— Yami Gautam Dhar (@yamigautam) December 17, 2025
'FA9LA' ഗാനം ഹിറ്റാണേ...
ധുരന്ധർ സിനിമയുടെ റിലീസിനു ശേഷം ഏറെ വൈറലായ ഒരു പാട്ടാണ് 'FA9LA'. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസ് മുതൽ യൂട്യൂബ് ഷോർട്ട്സിൽ വരെ ഈ ട്രാക്ക് ആധിപത്യം പുലർത്തി കഴിഞ്ഞു. ഫ്ലിപ്പരാച്ചിയും ഡാഫിയും എഴുതി അവതരിപ്പിച്ച ബഹ്റൈനി ഹിപ്-ഹോപ്പ് ഗാനമാണ് യഥാർഥത്തിൽ ഇത്. സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഡിജെ ഔട്ട്ലോ ആണ്.
ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പാട്ട്. ഡിസംബർ അഞ്ചിന് പുറത്തിറങ്ങിയ 'ധുരന്ധർ' എന്ന സിനിമ ബോക്സ് ഓഫിസ് റെക്കോർഡുകൾ തകർത്തു. അക്ഷയ് ഖന്ന, രൺവീർ സിങ് എന്നിവരെ കൂടാതെ, സഞ്ജയ് ദത്ത്, അർജുൻ രാംപാൽ, സാറാ അർജുൻ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയ ചിത്രമാണിത്.
Also Read: കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യവിരുന്ന്; പ്രണയഗാനവുമായി പ്രഭാസും നിധിയും, രാജാസാബിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗാനം