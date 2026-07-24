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ആരാധകരുടെ കാത്തിരിപ്പ് തുടരും! ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'രാമായണ'യുടെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് അവസാന നിമിഷം മാറ്റി

രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലായി ഒരുങ്ങുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് നേരത്തെ ജൂലൈ 24 നായിരുന്നു നിശ്ചയിരുന്നത്.

RAMAYANA MOVIE RANBIR KAPOOR YASH MOVIE SAI PALLAVI
RAMAYANA TRAILER POSTPONED (Photo: ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 24, 2026 at 1:01 PM IST

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ന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വമ്പന്‍ പ്രൊജക്‌ടുകളിലൊന്നായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന 'രാമായണ' വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിക്കുകയാണ്. രൺബീർ കപൂർ ശ്രീരാമനായും, കന്നഡ സൂപ്പർതാരം യഷ് രാവണനായും എത്തുന്ന ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലറിനായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി. എന്നാല്‍ ആരാധകരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാര്‍ത്തയാണ് നിര്‍മാതാക്കളില്‍ നിന്നുണ്ടാകുന്നത്.

നേരത്തെ ജൂലൈ 24 നായിരുന്നു ട്രെയിലര്‍ ലോഞ്ച് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന തിയതിയില്‍ റിലീസ് മാറ്റിവച്ചുവെന്നാണ് നിര്‍മാതാക്കള്‍ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിയിക്കുന്നത്. ആഗോള വിതരണ പങ്കാളിയായ സോണി പിക്‌ചേഴ്‌സ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌മെന്‍റ് എത്തിയതോടെയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലര്‍ റിലീസ് മാറ്റിവച്ചത്.

ഈ പങ്കാളിത്തം 'രാമായണ'ത്തിന്‍റെ ആഗോള യാത്രയിലെ നിർണായക നാഴികക്കല്ലാണെന്നും, ഹോളിവുഡ് നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു ലോകവ്യാപക റിലീസിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് മാറ്റിവച്ചതെന്നും നിർമ്മാതാവ് നമിത് മൽഹോത്ര വ്യക്തമാക്കി.

"ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകവും ലോകം മുഴുവൻ അറിയുന്ന ഇതിഹാസ കഥയും അന്താരാഷ്ട്ര പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനാലാണ് ട്രെയിലർ ആഗോളതലത്തിൽ കൂടുതൽ വിപുലമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്," എന്നാണ് നമിത് മൽഹോത്രയുടെ പ്രതികരണം.

ചിത്രത്തിന്‍റെ യാത്രയിൽ തുടക്കം മുതൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആരാധകർക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച അദ്ദേഹം, ഈ പ്രോജക്ടിൽ വിശ്വസിച്ച എല്ലാവരോടും കടപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരവും പൈതൃകവും ലോകത്തിന് മുന്നിലെത്തിക്കുന്ന ചിത്രമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം നിര്‍മാതാവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു.

അതേസമയം, സാൻ ഡിയാഗോ കോമിക്-കോൺ വേദിയിൽ 'രാമായണം' ടീം നടത്തിയ സാന്നിധ്യവും വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. രൺബീർ കപൂർ, യഷ്, സംവിധായകൻ നിതേഷ് തിവാരി, നിർമ്മാതാവ് നമിത് മൽഹോത്ര എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത പ്രത്യേക സെഷനിൽ ചിത്രത്തിന്‍റെ വിപുലമായ കാഴ്ചപ്പാടും സാങ്കേതിക മികവും അവർ പങ്കുവെച്ചു. ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസത്തെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിതെന്ന് ടീം വ്യക്തമാക്കി.

രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്. 2026 ദീപാവലിക്കാണ് ആദ്യ ഭാഗം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. വമ്പൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണം.

ശ്രീരാമനായി രണ്‍ബീര്‍ കപൂര്‍ എത്തുമ്പോള്‍ സീതയായി സായ് പല്ലവിയാണ് വേഷമിടുന്നത്. ശക്തമായ കഥാപാത്രമായ രാവണനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് യഷ് ആണ്. ഹനുമാനായി സണ്ണി ഡിയോളാണ് എത്തുന്നത്. രവി ദുബെ – ലക്ഷ്മണൻ, ശോഭന – കൈകേയി, അരുണ്‍ ഗോവിൽ – ദശരഥ മഹാരാജാവ്, രാകുൽ പ്രീത് സിംഗ് – ശൂർപ്പണഖ, അജിങ്ക്യ ദിയോ – വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി, കുനാൽ കപൂർ – ഇന്ദ്രൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് താരനിരകള്‍.

ചിത്രത്തിന്‍റെ മറ്റൊരു വലിയ ഹൈലൈറ്റ് സംഗീതമാണ്. ലോകപ്രശസ്ത സംഗീതസംവിധായകൻ ഹാൻസ് സിമ്മറും ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിന്‍റെ അഭിമാനമായ എ.ആർ. റഹ്മാനും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. ഈ കൂട്ടുകെട്ട് തന്നെ സിനിമയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ഇരട്ടിയാക്കുകയാണ്.

ട്രെയിലർ റിലീസ് നീണ്ടതിൽ ആരാധകർക്ക് നിരാശയുണ്ടെങ്കിലും, ആഗോളതലത്തിൽ കൂടുതൽ വലിയ ആഘോഷമാക്കി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ തീരുമാനം എന്നാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, 'രാമായണം' ട്രെയിലറിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ഇനി കൂടുതൽ ആവേശകരമാകുമെന്നാണ് സിനിമാ ലോകത്തിന്‍റെ വിലയിരുത്തൽ.

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RAMAYANA MOVIE
RANBIR KAPOOR
YASH MOVIE
SAI PALLAVI
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