'വരും കത്തിക്കും പോകും'; 'ലാലേട്ടാ… സിംബയെ നോക്കണോ വാച്ച് നോക്കണോ'! മോഹന്ലാലിനോട് ആരാധകര്
മോഹന്ലാലിന്റെ പുതിയ ഫോട്ടോ ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകര്. ഇത്തവണ വളര്ത്തു പൂച്ച സിംബയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോയാണ് താരം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 18, 2026 at 5:25 PM IST
നടന വിസ്മയം മോഹന്ലാലിന്റെ പുതിയ ലുക്കും ഫോട്ടോയുമാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ചര്ച്ച. പലപ്പോഴും താരം ഫോട്ടോ ഞൊടിയിടയിലാണ് തരംഗമാകാറുള്ളത്. തരുണ് മൂര്ത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിലെ മോഹന്ലാലിന്റെ മീശ പിരിച്ചുള്ള ലുക്ക് എവിടെ കണ്ടാലും ആരാധകര് അത് ആഘോഷമാക്കുകയും ചെയ്യും.
എന്നാല് ഇത്തവണ ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചപ്പോള് ആരാധകരുടെ കണ്ണുടയ്ക്കിയത് ഒരാളിലല്ല മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലാണ്. ഇത്തവണ തന്റെ പൊന്നോമനയായ വളര്ത്തു പൂച്ച സിംബയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോയാണ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. മോഹന്ലാലിന്റെ മൃഗ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ടറിയാവുന്ന ആരാധകര് ഈ ഫോട്ടോ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.
ഫോട്ടോ പങ്കുവയ്ക്കുക മാത്രമല്ല അതിനോടൊപ്പം ഒരു കുറിപ്പുമുണ്ട്."സിംബ തന്റെ പേരിനൊത്ത് ജീവിക്കുക മാത്രമല്ല ആ പേരിന് അര്ഥം നല്കുക കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്", എന്നുകൂടി മോഹന്ലാല് കുറിച്ചു. എന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഞൊടിയിടയിലാണ് ചിത്രം തരംഗമായി മാറിയത്. നിരവധി പേര് ലൈക്കും കമന്റുമായി എത്തി. "വരും കത്തിക്കും പോകും'', ''സിംഹവും പൂച്ചയും'', ''പുലിയും പൂച്ചയും ഒരേ ഫ്രെയിമില്'', എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നുണ്ട് കമന്റുകള്.
സിംബയുടെ ഗാംഭീര്യവും ലാലേട്ടനുമായുള്ള ആത്മബന്ധമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകര്ഷണം. പേര് പോലെ തന്നെ കുട്ടി സിംഹത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് സിംബ ചിത്രത്തിലുള്ളത്. എന്നാല് സിംബിയിലേക്ക് മാത്രമല്ല ആരാധകരുടെ കണ്ണുടയ്ക്കിയത്,താരത്തിന്റെ കൈയില് കെട്ടിയ വാച്ചിലേക്കും കൂടിയാണ്.
ലോക പ്രശസ്ത ബ്രാന്ഡ് ആയ റിച്ചാര്ഡ് മീലിന്റെ RM 030 'Black Dash' എന്ന ലിമിറ്റഡ് എഡിഷന് വാച്ചാണിത്. ലോകത്താകമാനം അന്പത് എണ്ണം മാത്രമാണ് നിര്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ മോഡല് വാച്ചിന് ഏകദേശം രണ്ട് കോടി രൂപയോളം വിപണി വില വരും. മോഹന്ലാലിന്റെ വാച്ച് ശേഖരത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ടൈംപീസുകളില് ഒന്നാണിത്.
വാച്ച് കണ്ടതോടെ സിംബയെ നോക്കണോ ലാലേട്ടന്റെ ലുക്ക് നോക്കണോ അതോ കോടികള് വിലമതിക്കുന്ന വാച്ച് നോക്കണോ എന്നാണ് ആരാധകരുടെ സംശയം.
മോഹന്ലാലും തരുണ് മൂര്ത്തിയും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രത്തിനായി ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മോഹന്ലാല് പൊലീസ് വേഷത്തില് എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. മീരാ ജാസ്മിനാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. ഇതിലെ മോഹന്ലാലിന്റെയും മീരാ ജാസ്മിന്റെയും ലുക്ക് ഇതിനോടകം തന്നെ ആരാധകര് ഏറ്റെടുത്തതാണ്.
‘ഇഷ്ക്’, ‘ആലപ്പുഴ ജിംഖാന’, ‘മഹാറാണി’ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ രതീഷ് രവിയുടേതാണ് തിരക്കഥ. ആഷിക്ക് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ആഷിക്ക് ഉസ്മാനാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.
മനോജ്.കെ. ജയൻ, ജഗദീഷ്, ഇർഷാദ്, വിഷ്ണു.ജി. വാര്യർ, പ്രമോദ് വെളിയനാട്, കിരൺ പീതാംബരൻ, വിജി വിശ്വനാഥ്, ഭാമ അരുൺ, പ്രാർത്ഥന,സജീവൻ എന്നിവരും ചിത്രിത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നുണ്ട്.
Also Read:Explainer:വലിയ മുതല് മുടക്കില്ല, വമ്പന് സെറ്റുകളില്ല; എന്നിട്ടും ലോക ഹൃദയങ്ങളില് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന മലയാള സിനിമകള്