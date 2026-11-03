റിമിയുടെയും ലിബിന്റെയും പ്രണയം മാസങ്ങള്ക്ക് മുന്പേ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശ്വേതാ മേനോന്; വിവാഹത്തിനായി കാത്ത് ആരാധകര്!
വിവാഹം നവംബര് 14 ന് മുംബൈയില് വച്ച്. സേവ് ദ ഡേറ്റ് ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ച് താരം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 11:49 AM IST
ഗായിക റിമി ടോമിയും ജിം പരിശീലകന് ലിബിന് മാത്യവും തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തെ കുറിച്ചാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലെ ചര്ച്ച. ദീര്ഘ നാളത്തെ പ്രണയത്തിന് ശേഷമാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരാകാന് പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് റിമി ടോമി ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരം തന്റെ ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്.
മുംബൈ മലയാളിയും ജിം ട്രെയിനറുമായ ലിബിന് മാത്യുവാണ് റിമിയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത്. വിവാഹം ഈ നവംബര് 14 ന് മുംബൈയിലെ ഡോംബിവല്ലിയിൽ വച്ചാണ് വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. ലളിതമായ ചടങ്ങില് അടുത്തു ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാണ് പങ്കെടുക്കുക. വിവാഹത്തിന്റെ ക്ഷണക്കത്തും വരനെ കുറിച്ചുമെല്ലാം റിമി ടോമി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനനിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ വിവാഹത്തിനായി വലിയ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്. നിരവധി പേരാണ് ഇരുവര്ക്കും ആശംസയുമായി എത്തുന്നത്.
മാർച്ചിലാണ് ഇരുവരും ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയതെന്നും എന്നാൽ നേരിട്ട് കാണുന്നതിന് മുൻപുതന്നെ വിവാഹമെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നുവെന്നും റിമി വീഡിയോയില് പറഞ്ഞിരുന്നു. ദൈവത്തോട് ഏറെ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർഥിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചത്. വലിയ മുൻവിധികളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് ഈ ബന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നതെന്നും ലിബിനൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ വലിയ ധൈര്യവും സമാധാനവും പോസിറ്റിവിറ്റിയും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഇപ്പോഴിതാ ഇരുവരുടെയും പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് മനസിലാക്കിയ നടി ശ്വേതാ മേനോന്റെ ഒരു കമന്റാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ചര്ച്ചയാവുന്നത്. തങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോടു പോലും പറയാതിരുന്ന സമയത്താണ് ശ്വേതാ മേനോന് ഇവര് പങ്കുവച്ച ഒരു ചിത്രത്തിന് കമന്റുമായി എത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ റിമിയും ലിബിനും ഒരുമിച്ച് ജിമ്മില് നില്ക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രം ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഈ ചിത്രവും ഇതിന്റെ അടിക്കുറിപ്പും കണ്ട ശേഷമായിരുന്നു ശ്വേതാ മേനോന്റെ കമന്റ്. സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമായിരുന്നു 80സ് ട്രെൻഡ് വിന്റേജ് ചിത്രമാണ് ഇരുവരും പങ്കുവച്ചത്. എന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ട്രെയിനര് പാര്ട്ട്നര് എന്ന അടിക്കുറിപ്പിനൊപ്പം ഒരു ലവ് ഇമോജിയും ചേര്ത്താണ് റിമി ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചത്.
‘ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അർഥം കാണുന്നുണ്ടോ?’ എന്നായിരുന്നു ശ്വേത മേനോന് ചിത്രത്തിനു താഴെ നല്കിയ കമന്റ്. എന്നാല് റിമി പ്രണയവും വിവാഹത്തെ കുറിച്ചുമെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെ നിങ്ങളുെട മനസ്സിൽ കണ്ടത് തീർത്തും ശരിയായിരുന്നുവെന്നും ഈ പ്രണയം ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ശ്വേതയാണെന്നുമാണ് ആരാധകര് ഇതിന് മറുപടിയായി കുറിക്കുന്നത്. അതേസമയം ജിമ്മിനെ ദൈവത്തെപ്പോലെ കാണുന്ന മികച്ചൊരു ട്രെയിനറാണ് ലിബിനെന്ന് റിമി പറഞ്ഞു.