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ഫാൻസ് ഫൈറ്റുകൾക്ക് ഇനി വിട; വിജയ്‌യും അജിത്തും ഒന്നിച്ച ആ 'മാസ്സ്' നിമിഷം

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകർ ഒരുകാലത്ത് കടുത്ത വൈരാഗ്യമായി കൊണ്ടുനടന്നിരുന്ന ആ ബന്ധം ഇപ്പോൾ പരസ്‌പര ബഹുമാനത്തിൻ്റെ ആഘോഷം.

ACTOR AJITH KUMAR CHIEF MINISTER C JOSEPH VIJAY TAMIL NADU POLITICS SILVERSTONE MOTORSPORT
വിജയ്‌- അജിത് കൂടിക്കാഴ്‌ച്ച (X (@Adhikravi))
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 13, 2026 at 11:46 AM IST

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ലണ്ടൻ: തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്തെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും ഒരേപോലെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലണ്ടനിലെ സിൽവർസ്റ്റോൺ റേസിംഗ് ട്രാക്കിൽ നിന്നും ഒരു അപൂർവ്വ സൗഹൃദക്കാഴ്ച. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി തമിഴ് സിനിമയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിനായി പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയും, ആരാധകർ തമ്മിൽ കടുത്ത ശത്രുത പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്‌യും തെന്നിന്ത്യൻ താരം അജിത് കുമാറും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. ഇരുവരുടെയും പുതിയ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും തരംഗമാണ്.

ഒരു കാലത്ത് കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ആരാധകർ തെരുവിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും കടുത്ത ശത്രുതയോടെ പ്രതിരോധിച്ചിരുന്ന ഒരു സിനിമാ വൈര്യം, ഇന്ന് പരസ്പര ബഹുമാനത്തിൻ്റെയും മാന്യതയുടെയും പ്രതീകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. തമിഴ് സിനിമാ ലോകം വിജയ്‌യെയും അജിത്തിനെയും എപ്പോഴും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലുള്ള രണ്ട് വൻശക്തികളായാണ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. റിലീസ് ദിവസങ്ങളിലെ ബോക്സ് ഓഫീസ് യുദ്ധങ്ങളും, ഓൺലൈൻ ലോകത്തെ ഫാൻസ് ഫൈറ്റുകളും തമിഴകത്ത് പതിവ് കാഴ്ചയായിരുന്നു. എന്നാൽ, പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്തെ ആരോഗ്യകരമായ മത്സരം ഒരിക്കലും വ്യക്തിപരമായ ശത്രുതയിലേക്ക് വഴിമാറേണ്ടതില്ലെന്ന് ഈ രണ്ട് സൂപ്പർ താരങ്ങളും തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിയിലൂടെ പലവട്ടം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയതും മനോഹരവുമായ തെളിവാണ് സിൽവർസ്റ്റോണിൽ കണ്ടത്.

അജിത് മത്സരിക്കുന്ന 'മിഷെലിൻ ലെ മാൻസ് കപ്പ്' മത്സരത്തിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയായ വിജയ്‌യെ പ്രത്യേക അതിഥിയായി ഉദ്‌ഘാടകനായി ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾക്കിടയിലും സമയം കണ്ടെത്തി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് വിജയ്‌യോട് അജിത് നന്ദി പറഞ്ഞു. ഒപ്പം തൻ്റെ മുൻ സഹപ്രവർത്തകൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ യാത്രയിലുള്ള സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

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നീണ്ടനാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അജിത്തും കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് കാറോട്ട മത്സരങ്ങളിൽനിന്നും ഇടവേള എടുത്തിരുന്നു. ലണ്ടനിലെ മുൻനിര റേസിംഗ് ട്രാക്കിൽ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മത്സരം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യാനായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ വിജയ് എത്തിയത് ഏറെ ആശ്ചര്യം നിറയ്ക്കുന്ന കാഴ്‌ചയായിരുന്നു.

ഫോർമുല വൺ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന ലണ്ടനിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ട്രാക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് സിൽവർസ്‌റ്റോൺ. ഇവിടെയാണ് അജിത്ത് മത്സരത്തിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത്. മത്സരവേദിയിൽ ഓടിയെത്തി അജിത്തിനെ വിജയ് ആശ്ലേഷിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതിനോടകം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. തമിഴകത്ത് കടുത്ത ആരാധകരുള്ള വിജയ്‌യും അജിത്തും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള സൗഹൃദം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

അജിത്തും വിജയ്‌യും ചേർന്ന് ചേർന്ന് കാണികളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോയും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിംഗ് ആണ്. മത്സരവേദിയിലേക്ക് എത്തിയ വിജയ്‌യെ ദളപതി… ദളപതി.. എന്ന് ആവേശത്തോടെ വിളിച്ചാണ് ആരാധകരും കാണികളും വരവേറ്റത്. നടനെന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ പ്രൗഡി നിലനിർത്തി റേസിം​ഗ് രംഗത്തും അജിത് പരിശീനം നേടി വരികയാണ്. ഇടയ്ക്ക് ബൈക്ക് യാത്രകളും താരം നടത്താറുണ്ട്. മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയ താരമായ ലേഡിസൂപ്പർസ്‌റ്റാർ മഞ്‌ജു വാര്യരിനടക്കം ബൈക്ക് യാത്രകളിൽ പ്രചോദനം ചെലുത്താൻ അജിത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

ACTOR AJITH KUMAR
CHIEF MINISTER C JOSEPH VIJAY
TAMIL NADU POLITICS
SILVERSTONE MOTORSPORT
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