മലയാളത്തിന്‍റെ ലാലേട്ടന് പിറന്നാള്‍ ആശംസയുമായി സിനിമാ ലോകവും ആരാധകരും; നന്ദി പറഞ്ഞ് താരം

ദൃശ്യം 3 കാണാന്‍ എത്തിയ പ്രേക്ഷകര്‍ക്കൊപ്പം കേക്ക് മുറിച്ച് ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച് മോഹന്‍ലാല്‍.

Birthday Wishes For Malayalam Superstar Mohanlal
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 21, 2026 at 3:53 PM IST

ലയാളത്തിന്‍റെ അഭിനയ ചക്രവര്‍ത്തി മോഹന്‍ലാലിന് ജന്മദിനാശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകരും സിനിമാ ലോകവും. ദൃശ്യം 3 കാണാന്‍ എത്തിയ പ്രേക്ഷകര്‍ക്കൊപ്പം കേക്ക് മുറിച്ചാണ് താരം ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചത്.

പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ എന്നാണ് ദൃശ്യത്തിന്‍റെ സംവിധായകന്‍ ജീത്തു ജോസഫ് കുറിച്ചത്.

മോഹന്‍ലാലിനോടൊപ്പമുള്ള പഴയ ചിത്രം പങ്കുവച്ചാണ് ആനി താരത്തിന്‍റെ പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നത്. കൂടുതല്‍ വിജയങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതല്‍ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലേക്ക് തലമുറകളായി നിലനില്‍ക്കുന്ന അനശ്വരമായ ആകര്‍ഷണീയതയിലേക്ക് ആശംസകള്‍ എന്നാണ് ആനി മോഹന്‍ലാലിന് ജന്മദിനാശംസ നേര്‍ന്ന് കുറിച്ചത്.

എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ലാലേട്ടന് ജന്മദിനാശംസകൾ! ഞങ്ങളെയെല്ലാം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് തുടരട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും നേരുന്നുവെന്ന് ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ കുറിച്ചു.

എപ്പോഴും പ്രചോദനമാണ് എന്നാണ് നടനും എംഎല്‍എയുമായ രമേശ് പിഷാരടി കുറിച്ചത്.

അഭിനയത്തിൽ എക്കാലവും വിസ്മയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപൂർവ്വ പ്രതിഭ......

ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെ പകർന്നാട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം, കൂടെയുള്ളവരെ അളവറ്റ സ്നേഹം കൊണ്ടും കരുതൽ കൊണ്ടും ചേർത്തുനിർത്തുന്ന ആ വലിയ മനസ്സ് പലപ്പോഴും വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഹജീവികളോടുള്ള ആ പരിഗണന തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യനാക്കുന്നത്....

​നമുക്ക് എന്നും അഭിമാനത്തോടെ ചേർത്തുപിടിക്കാനും, സ്നേഹത്തോടെ നമ്മെ ചേർത്തുനിർത്താനും ഇനിയുമേറെക്കാലം പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടും ആയുസ്സോടും കൂടി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയട്ടെ.....

പ്രിയപ്പെട്ട ലാലേട്ടന് ജന്മദിനാശംസകൾ, എന്നാണ് നടന്‍ ഇര്‍ഷാദ് അലി കുറിച്ചത്.

'എന്റെ ആരാധനാപാത്രം, എന്റെ പ്രചോദനം, എന്റെ നായകൻ മോഹൻലാലിന് ജന്മദിനാശംസകൾ'. - എന്നാണ് സംവിധായകൻ തരുൺ മൂർത്തി കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം മോഹന്‍ലാല്‍ ജീത്തു ജോസഫ് കൂട്ടുക്കെട്ടില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ദൃശ്യം 3യുടെ റിലീസും ഇന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. എറണാകുളം കവിത തിയേറ്ററിൽ പ്രേക്ഷകർക്കൊപ്പം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആദ്യ ഷോ കാണാൻ സർപ്രൈസ് ആയി മോഹന്‍ലാലും എത്തി. ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാതാവ് ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂരിനൊപ്പമാണ് താരം തിയേറ്ററിലെത്തിയത്.

ലാലേട്ടനെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എത്തിയതോടെ വലിയ ആവേശമായിരുന്നു ആരാധകര്‍ക്ക്. വലിയ ആഘോഷത്തോടെയാണ് ആരാധകർ തങ്ങളുടെ പ്രിയതാരത്തെയും ചിത്രത്തെയും വരവേറ്റത്. ദൃശ്യം 3 ആദ്യ ഷോയ്ക്ക് ശേഷം പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം കേക്ക് മുറിച്ചാണ് ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചത്.

​"എൻ്റെ ജന്മദിനത്തിൽ തന്നെ 'ദൃശ്യം 3' പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. സിനിമയെ ഇത്രയധികം സ്നേഹത്തോടെ നെഞ്ചിലേറ്റിയതിന് എല്ലാ സിനിമാപ്രേമികളോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു"- മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു.

1980 ല്‍ ഫാസില്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'മഞ്ഞില്‍ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളി'ലൂടെയാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ ആദ്യമായി പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്‍പില്‍ അവതരിക്കുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം 1978ലെ 'തിരനോട്ടം' ആണ്.

സുഹൃത്തുക്കളായ പ്രിയദർശൻ, സുരേഷ് കുമാർ എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച നിർമ്മാണ സംരംഭമായ ഭാരത് സിനി ഗ്രൂപ്പ് ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം പല കാരണങ്ങളാല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയില്ല. 'മഞ്ഞില്‍ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളി'ൽ നരേന്ദ്രന്‍ എന്ന വില്ലന്‍ കഥാപാത്രത്തെയാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്.

