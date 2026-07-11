കടുത്ത പനിയിലും പാടിയ ആ പാട്ട്... ഓർമകള് പങ്കുവച്ച് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ രവി മേനോൻ
പ്രിയപ്പെട്ട ഗായികയുടെ വിയോഗവേളയിൽ എസ് ജാനകിയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളിലൂടെ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ രവി മേനോൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട്...
Published : July 11, 2026 at 9:09 PM IST
മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗായിക ജാനകിയമ്മയ്ക്ക് വിട. 45000 ത്തോളം ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച ആ ശബ്ദ സൗമാര്യത്തിന് മാത്രം മരണമില്ല. മലയാളി മറക്കാത്ത എത്രയോ ഗാനങ്ങൾ. പ്രേംനസീറിന് യേശുദാസ് ആണ് ശബ്ദമെങ്കിൽ, ഷീലക്കും ശാരദയ്ക്കും എസ് ജാനകി അല്ലാതെ ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററും പി ഭാസ്കരനും മറ്റാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ... പ്രിയപ്പെട്ട ഗായികയുടെ വിയോഗവേളയിൽ എസ് ജാനകിയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളിലൂടെ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ രവി മേനോൻ.
എസ് ജാനകിക്ക് കടുത്ത പനി, പക്ഷേ പാട്ട് സൂപ്പർ ഹിറ്റ്
'മൂടൽമഞ്ഞി'ൽ ആകെ ഏഴു പാട്ടുകളാണ്, അതിൽ രണ്ടെണ്ണം യേശുദാസും നാലെണ്ണം എസ് ജാനകിയുമാണ് ആലപിക്കേണ്ടത്. ചിത്രത്തിലെ മൂന്നു ഗാനങ്ങൾ എസ് ജാനകി തന്നെ പാടണമെന്ന് സംവിധായകന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗാനമാലപിക്കാനായി സംവിധായകൻ ജാനകിയമ്മയെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ എസ് ജാനകിക്ക് ഒട്ടും സുഖമില്ല. കടുത്ത പനി. എങ്കിലും ക്ഷണം നിരസിക്കാൻ എസ് ജാനകി തയ്യാറായില്ല.
ജാനകിയമ്മയ്ക്കാകട്ടെ പനി കലശലായി ഒപ്പം കടുത്ത ജലദോഷവും. ഗാനമാലപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകരെ അറിയിച്ച ശേഷം എസ് ജാനകി തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. എസ് ജാനകി തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ സുഹൃത്തായ അരുണ അടുത്തെത്തി. ജാനകിയമ്മയുടെ സന്തതസഹചാരിയാണ് അരുണ. പാട്ടുപാടാൻ അരുണ ജാനകിയെ സഹായിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉഷാ ഖന്ന എന്ന സംഗീത സംവിധായകൻ, മുംബൈയിലെ റെക്കോർഡിങ്.. അപൂർവമായി ഒരു ഗായികയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരമാണിത്. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊരു അവസരം പാഴാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അരുണ എസ് ജാനകിയെ ഉപദേശിച്ചു. അരുണയുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം ജാനകി സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തി. സ്റ്റുഡിയോയിൽ എസ് ജാനകി കൺസോളിന് അടുത്തുള്ള ഒരു സോഫയിൽ കിടന്നു കൊണ്ടാണ് പാട്ട് പഠിക്കുന്നത്. പാട്ട് പഠിച്ചശേഷം അരുണയുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് റെക്കോർഡിങ് റൂമിലേക്ക് എസ് ജാനകി കയറുന്നതും. ഒന്നോ രണ്ടോ ടേക്കുകളിൽ ഗാനമാലപിക്കുന്നതും. അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുടെ മൂന്ന് ഗാനങ്ങളാണ് എസ് ജാനകി പാടിയത്. എന്നും മലയാളി മറക്കാത്ത മൂടൽ മഞ്ഞിലെ മൂന്നു ഗാനങ്ങൾ. അതിലൊരു പാട്ട് ഇന്നും പുതുമ നഷ്ടപ്പെടാതെ മലയാളികളുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു.. ഉണരൂ വേഗം നീ...
മലയാളത്തിൻ്റെ ദത്തുപുത്രയ്ക്ക് പ്രണാമം
Also Read: 'അവിടുന്നെന് ഗാനം കേള്ക്കാന് ചെവിയോര്ത്തിട്ടരികിലിരിക്കെ...' ഓർമകളിൽ എസ് ജാനകി...