"വേദനിപ്പിക്കാന് ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല..വിമർശനങ്ങളും ഹേറ്റ് ക്യാംപെയിനുകളും അവസാനിപ്പിക്കൂ", ആദില നൂറ വിഷയത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഫൈസല് എകെ
തന്റെ ഗൃഹപ്രവേശന ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവാദത്തില് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഫൈസല് എകെ. ആദിലയെയും നൂറയെയും വേദനിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശം തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ഫൈസല്. അവരുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശവും താൻ പൂർണ്ണമായി ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.
ലെസ്ബിയന് കപ്പിള്സായ ആദിലയും നൂറയും തന്റെ ഗൃഹപ്രവേശന ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവാദത്തില് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി മലബാര് ഗോള്ഡ് ഡയറക്ടര് ഫൈസല് എകെ. ആദിലയുടെയും നൂറയുടെയും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശവും താൻ പൂർണ്ണമായി ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്നും അവരെ വേദനിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശം തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഫൈസല് ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു. അവർക്കെതിരായ അനാവശ്യ വിമർശനങ്ങളും ഹേറ്റ് ക്യാംപെയിനുകളും അവസാനിക്കണമെന്ന് താൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
"ആദിലയും നൂറയും സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ എന്റെ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമാണ് — കോടതിയും ഗവൺമെന്റും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ബഹുമാനിക്കപ്പെടണമെന്നും അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം വിശ്വസിക്കുന്നു.
അതിനാൽ, അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കാതെ, അവരെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ വിമർശിക്കുകയോ, അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനങ്ങളെ വിമർശിച്ച് ഹരാസ്മെന്റ് നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല.
ഏതൊരു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായാലും, മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും വ്യക്തി നിയമത്തിന്റെയും ബഹുമാനം ഏതൊരു മതപരിധിക്കും അതീതമായ ഒരു അടിസ്ഥാന മനുഷ്യ നന്മയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
എന്റെ ഹൗസ്വാർമിംഗ് ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉണ്ടായ തെറ്റിദ്ധാരണകളും വിവാദങ്ങളും ഒരിക്കലും എന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനും അപ്പുറം ചില നെഗറ്റീവ് പ്രതികരണങ്ങളും ഹരാസ്മെന്റും ഉയർന്നുവെന്നും, അത് ഇവർക്ക് മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നത്:
• അവരെ വേദനിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശം എനിക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
• അവരുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശവും ഞാൻ പൂർണ്ണമായി ബഹുമാനിക്കുന്നു.
• അവർക്കെതിരായ അനാവശ്യ വിമർശനങ്ങളും ഹേറ്റ് ക്യാംപെയിനുകളും അവസാനിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
• അവർ സമാധാനത്തോടെ, ആരുടെയും ഭീഷണിയോ സമ്മർദ്ദമോ കൂടാതെ, സ്വന്തം ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവസരം ലഭിക്കണം.
ഒരു മനുഷ്യന് എന്ന നിലയിൽ, മനുഷ്യരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും സുരക്ഷയെയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രഥമമായ മൂല്യം. ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എന്നോട് സംസാരിച്ച, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ, പിന്തുണച്ച എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഹൃദയപൂർവം നന്ദി പറയുന്നു. തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ക്ഷമയും ഞാൻ വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു." -ഫൈസല് എകെ കുറിച്ചു.
അതേസമയം ഫൈസലിന്റെ ഈ പോസ്റ്റിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി പേര് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. "ഇക്ക ഒരു മഹാൻ തന്നെ..പുലിവാല് കല്യാണം എന്നൊരു സിനിമ ഉണ്ട്, അതിലെ ജഗതി ചെയ്ത കഥാപാത്രം ഇക്ക.. ഇപ്പോ ആ പടത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായി 'പുലിവാൽ കേറിക്കൂടൽ' എന്നൊരു പടമെടുത്ത് ഇക്ക അഭിനയിച്ചാൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരിക്കും" -ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു കമന്റ്.
"ഇവർക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആരാധകർ ഉണ്ട്, ഒന്നാമത്തേത് ഇവർ മുസ്ലിം ആയത് കൊണ്ട് കൂടെ കൂടിയവർ. രണ്ടാമത്തേത് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ. എന്തായാലും മാന്യമായീ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും തന്നെ ഇവരെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ വീട്ടിൽ വരുന്നവരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് അങ്ങയുടെ മാന്യത ആണ്. അത് താങ്കൾ ചെയ്തു. സമൂഹത്തിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകും എന്തായാലും ഭൂരിഭാഗം അങ്ങയുടെ കൂടെ ആണ്" -മറ്റൊരാള് കുറിച്ചു.
