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ആദ്യ സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോള്‍ നാടുവിട്ടു! നടനാകാനാണോ ആഗ്രഹമെന്ന് ആദ്യമായി ചോദിച്ചത് വിജയ് സാര്‍; ഫഹദ് ഫാസില്‍

തന്‍റെ പുതിയ ചിത്രമായ 'ഡോണ്ട് ട്രബിള്‍ ദ ട്രബിളിന്‍റെ' പ്രൊമോഷന്‍റെ ഭാഗമായി നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഫഹദ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

FAHADH FAASIL VIJAY FAHADH FAASIL CINEMA CAREER FAHADH FAASIL MOVIES
Fahadh Faasil (Photo: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 29, 2026 at 3:13 PM IST

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'കയ്യെത്തും ദൂരത്ത്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മലയാളത്തിലെ സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ ഫഹദ് ഫാസില്‍ വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. പിതാവ് ഫാസില്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമായിരുന്നു അത്. തിയേറ്ററുകളില്‍ ചിത്രം പരാജയപ്പെട്ടതോടെ പുതുമുഖ താരത്തിന് നേരെ ഒട്ടേറെ വിമര്‍ശനങ്ങളും കേള്‍ക്കേണ്ടി വന്നു.

തന്‍റെ ആദ്യ ചിത്രം പരാജയമായതോടെ നാട് വിട്ടതിനെ കുറിച്ചും പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്നതിനെ കുറിച്ചും ഓര്‍ത്തെടുക്കുകയാണ് ഫഹദ് ഫാസില്‍. ഇതുകൂടാതെ താന്‍ ഒരു നടനാകുമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് തമിഴ് സൂപ്പര്‍താരം വിജയ് ആയിരുന്നുവെന്നും ഫഹദ് ഫാസില്‍ ഓര്‍ക്കുന്നു. തന്‍റെ പുതിയ ചിത്രമായ 'ഡോണ്ട് ട്രബിള്‍ ദ ട്രബിളിന്‍റെ' പ്രൊമോഷന്‍റെ ഭാഗമായി നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഫഹദ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. .

"ആദ്യ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങി ഇന്നേക്ക് 24 വര്‍ഷമായിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടെയില്‍ 7 വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയുണ്ടായിരുന്നു. 2002ല്‍ പോയി, പിന്നീട് 2009ല്‍ തിരികെ വന്നു. ആദ്യത്തെ പടം വിജയിച്ചില്ല. വാപ്പയായിരുന്നു സംവിധാനം ചെയ്‌തത്. എനിക്ക് അന്ന് 17-18 വയസായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയില്‍ ഒരുപാട് പുതുമുഖങ്ങള്‍ അരങ്ങേറിയിരുന്നു. ഹൃത്വിക് റോഷനെക്കെ അപ്പോഴാണ് വരുന്നത്. കുറേ സംവിധായകര്‍ തങ്ങളുടെ മക്കളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് ശരിയായി വന്നില്ല", ഫഹദ് പറഞ്ഞു.

'എനിക്കത് വല്ലാതെ വിഷമമുണ്ടാക്കി. കുറച്ച് കാലം വിട്ടു നില്‍ക്കാന്‍ തോന്നി. അങ്ങനെ ഞാന്‍ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി. എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിക്കാന്‍. പിന്നെ ഫിലോസഫി പഠിച്ചു. ആ സമയത്താണ് സുഹൃത്തുക്കളിലൂടെ ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ ഒരുപാട് കണ്ടു. ആ സമയത്ത് എപ്പോഴോ തിരികെ വരണമെന്നും ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്നും തോന്നി. എന്‍റെ വാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരൊറ്റ സിനിമ ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അതിപ്പോള്‍ 66 സിനിമയിലെത്തി നില്‍ക്കുന്നു'', ഫഹദ് ഓര്‍ത്തു.

'കേരള കഫേ' എന്ന ആന്തോളജിയിലെ 'മൃത്യുഞ്ജയം' എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രത്തിലൂടെ ഗംഭീര തിരിച്ചു വരവാണ് നടത്തിയത്. അതിലെ പ്രകടനം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീടങ്ങോട്ട് മുന്‍നിര നായക നിരയിലേക്ക് ഫഹദ് ഫാസിലും അതിവേഗം എത്തപ്പെട്ടു. 'ചാപ്പാ കുരിശ്', '22 ഫീമെയിൽ കോട്ടയം', 'ഇയ്യോബിന്‍റെ പുസ്തകം', 'കുമ്പളങ്ങി നെറ്റ്സ്', 'അന്നയും റസൂലും', 'തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും', 'ആവേശം' എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഫഹദ് ഫാസില്‍ എന്ന നടന്‍റെ കൈകളിലേക്ക് സംവിധായകന്‍ ഭദ്രമായി ഏല്‍പ്പിച്ചു. മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴിലും തെലുഗുവിലും ഹിന്ദിയുമെല്ലാം ഫഹദ് ഫാസിലിന്‍റെ പേര് ചേര്‍ക്കപ്പെട്ടു.

എന്നാല്‍ തന്നോട് ആദ്യമായി നടനാകാണോ ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചത് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും സൂപ്പര്‍ താരവുമായ വിജയ് ആണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫഹദ്.

"വിജയ് സാറിനെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് 'കാതലുക്ക് മരിയാതൈ'യുടെ സെറ്റിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വച്ച് തന്നെയായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ്. ഞാൻ വെക്കേഷന് വന്നതായിരുന്നു. എനിക്ക് അന്ന് 12-13 വയസുണ്ടാകും. ഉപ്പ വിജയ് സാറിനെ വച്ച് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്‍റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി 'നിനക്ക് നടനാകാനാണോ ആഗ്രഹം' എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചത് വിജയ് സാർ ആണ്", നടൻ ഓര്‍ത്തു.

"ആ സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയമൊന്നും ആഴത്തിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല.സിനിമ മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുക. 'കണ്ണുക്കുൾ നിലവ്' സിനിമയുടെ സമയത്താണ് 'ഖുശി' പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിന്‍റെ ഐഡിയ ഒക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു", ഫഹദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

l പുതിയ തെലുങ്ക് ചിത്രമായ 'ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദ ട്രബിളി'ന്റെ പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായി നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമകൾ നടൻ പങ്കുവച്ചത്.

അതേസമയം ഫാന്‍റസി ഫാമിലി എന്‍റര്‍ടെയ്‌നറായി ഒരുങ്ങുന്ന ഫഹദ് ചിത്രം 'ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദി ട്രബിള്‍' മലയാളം, തെലുഗു, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ ഒക്ടോബർ 2ന് ആഗോളതലത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. എല്ലാ ഭാഷയിലുള്ളവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രം അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

എസ്. എസ്. രാജമൗലി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം നവാഗതനായ ശശാങ്ക് യെലേട്ടി ആണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ബാഹുബലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാക്കളായ ആർക്കാ മീഡിയ വർക്ക്‌സും ചിത്രത്തിന്‍റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കാളികളാണ്. ആർക്ക മീഡിയ വർക്ക്‌സ്, ഷോയിംഗ് ബിസിനസ് എന്നീ ബാനറുകളുടെ കീഴിൽ ഷോബു യാർലഗഡ്ഡ, പ്രസാദ് ദേവിനേനി, എസ്. എസ്. കാർത്തികേയ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ.

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